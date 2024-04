Susanna Griso causa preocupación por cómo ha aparecido en ‘Espejo Público’ y aclara su estado

La imagen de Susanna Griso este lunes ha causado mucha preocupación entre los espectadores de ‘Espejo Público’. La presentadora acudió a la primera emisión de la semana sin poder ocultar un percance de salud que hizo saltar todas las alarmas. Finalmente la periodista acabó confesando lo que le ocurría.

Ante la preocupación de los presentes, la presentadora quiso dejar claro lo que le ocurría lo antes posible, deteniendo la mesa política para explicarse. «Hoy tengo el ojo a la virulé. Ya me lo está diciendo mucha gente«, comenzó señalando la comunicadora, que no dudó en tirar de humor para hablar sobre la hinchazón en su ojo izquierdo.

«Me preguntan si me he solidarizado con Imanol Pradales porque también es el ojo izquierdo. Y será que pierdo visión por este lado», bromeó Susanna Griso, que se encontraba más que incómoda por tener que seguir adelante con el programa lidiando con esa molestia.

Susanna Griso: «Yo misma me he dado miedo»

«Esta mañana, yo misma me he dado miedo mirándome al espejo. Y he estado pensando: ‘¿Tengo que trabajar así o va a ser un casi atentado contra los espectadores?'», aseguró la presentadora de ‘Espejo Público’ a los espectadores y a sus compañeros de la mesa.

Sin embargo, la periodista no dudó en poner buena cara ante las dificultades y seguir haciendo uso del humor para afrontar la emisión. «Me dice Alberto que me da una mirada interesante. Hoy tengo ojo clínico, más que nunca», señaló Susanna Griso desatando las risas en plató.