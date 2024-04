«Vete a tomar por culo»: El tenso momento de un reportero por lo que vive en ‘Espejo Público’

Susanna Griso y los colaboradores de ‘Espejo Público’ quedaron impactados este jueves por lo que llegó a vivir un reportero en Lavapiés. El programa de Antena 3 mostró en primicia la conversación de un miembro del equipo con un okupa, que ha tomado la vivienda de Pepi, una anciana de 89 años, en ese barrio madrileño.

«Ayer todo eran buenas palabras porque estaba dispuesto a limpiarla, pintarla… Lo que pasa es que después la cosa cambió», comenzó recordando la presentadora para dar paso al reportaje de su reportero Javi Fuentes, que había podido hablar con el okupa, en una conversación que describió de entrada como «un pelín tensa».

‘Espejo Público’ mostró las imágenes de la conversación que el joven mantuvo con el okupa, donde llegó a preguntarle si le iba a pedir perdón a Pepi, la propietaria de la vivienda. Sin embargo, el ocupante seguía negando que el piso perteneciese a ningún inquilino, y ponía en duda las palabras del periodista.

Susanna Griso, sobre lo vivido en ‘Espejo Público’: «La culpa la tienes tú»

Susanna Griso en ‘Espejo Público’

«Mantienes que ese piso no se lo habéis destrozado, que se lo va a encontrar en perfectas condiciones», señaló entonces el reportero de Susanna Griso, que hizo estallar al entrevistado. «Mira, ¡Vete a tomar por culo! ¿vale?», espetó el okupa muy enfadado con el programa. Pero su desplante contra el magacín de Antena 3 no se quedaría ahí.

Tras perder las formas, el okupa quiso dejar clara su versión de los hechos en ‘Espejo Público’. «Que yo estoy hablando de solucionar una cosa y tú… Yo te digo una cosa y tú me dices otra, gilipollas, no me llames más», insistió con muy malas formas, dejando al reportero sin saber cómo actuar. Una vez emitidas las imágenes, sus compañeros no dudaron en respaldarlo.

Desde el asombro, Susanna Griso y el resto de colaboradores de ‘Espejo Público’ decidieron tomarse el incidente con humor y no darle más importancia, llegando a bromear con el reportero. «Bueno, es que la culpa la tienes tú, porque él está intentando solucionar las cosas y tú nada más haces poner problemas», espetó la presentadora con sorna.