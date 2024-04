El embarazoso momento de Pilar Rubio en ‘Espejo Público’ por esta incómoda pregunta

Pilar Rubio acabó poniendo el grito en el cielo este lunes en ‘Espejo Público’ por lo que le llegaron a preguntar. La presentadora conectó en directo con Susanna Griso para presentar su nueva colección de trajes de baño, pero hubo una inesperada pregunta que acabaría creando un incómodo desencuentro entre ambas.

La juez de ‘El Desafío’ presentó a Susanna Griso y compañía su nueva línea de bañadores para la firma Selmark Lingerie, pero Lorena Vázquez no perdió el tiempo con la mujer de Sergio Ramos. «Escucha, compañera, agradecerte lo bien que te portaste con Laura Fa y conmigo el día de la cena de navidad en esta casa», comenzó señalando la colaboradora.

Pilar Rubio se pone seria con ‘Espejo Público’

«Respondiste a todas las preguntas y nos dejaste la mar de contentas y con mucha información sobre tu vida», explicó Vázquez, antes de lanzar la pregunta que haría estallar a Pilar Rubio. «Pero, ¿has perdonado a la prensa del corazón por los continuos rumores de separación que siempre te achacan?», preguntó la periodista a la colaboradora de ‘El Hormiguero’, que se puso seria.

Gema López y Pilar Rubio en ‘Espejo Púbico’

Entonces, la presentadora contestó con el rostro cambiado. «Yo no he castigado a nadie que yo sepa. No soy quién ni para castigar ni para perdonar a nadie porque no es mi labor», comenzó contestando Rubio. Y es que, la mujer del futbolista arremetió hace unos meses a la revista Harper’s Bazaar contra la prensa del corazón por el debate iniciado sobre los problemas en su matrimonio.

«Cada uno dice y expresa lo que quiere y como quiere. Espero que entendáis las dos partes», terminó señalando Pilar Rubio, que pasó de estar sonriente hablando con las colaboradoras de ‘Espejo Público’ a mostrarse visiblemente incómoda y nerviosa por terminar la conexión. Y aunque Susanna Griso aseguró que tras la publicidad retomarían el tema, el programa corrió un tupido velo sobre lo sucedido.