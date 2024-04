Susanna Griso se fija en un detalle de la boda de Almeida en el que muchos no reparan

Susanna Griso no ha dudado en sumarse al debate del momento este lunes: la boda de José Luis Martínez-Almeida. La presentadora de ‘Espejo Público’ aseguró a sus compañeros que había podido hablar con algunos de los presentes en la celebración y tenía información en exclusiva.

«He hablado con tres invitados y me han dado detalles muy jugosos», adelantó la comunicadora para levantar los ánimos en plató. Y es que, ‘Espejo Público’ fue otro de los programas que sumó a la resaca de la boda más sonada de este fin de semana en Madrid.

Susanna Griso revela todos los detalles de la boda de Almeida

Susanna Griso comenzó explicando que los invitados habían visto a un José Luis Martínez-Almeida «emocionadísimo» durante todo el evento, y se pronunció sobre Teresa Urquijo, la otra gran protagonista. «Llegó con poquísimo retraso», reveló la periodista sobre la entrada de la novia a la iglesia.

Susanna Griso en ‘Espejo Público’

Otro detalle que ha resonado sobre la celebración ha sido el catering, y la presentadora de ‘Espejo Público’ no dudó en compartir con sus colaboradores lo que sus fuentes le habían trasladado. «Todo el mundo dice que fue impresionante. De los mejores aperitivos», contó Griso en primicia.

Pero Susanna Griso se dejó el plato fuerte para el final, ya que muchos dejaron pasar un importante guiño del novio en su gran día. «¡Ojo, al detalle del novio en el envés de la chaqueta!», advirtió la presentadora, que destacó entonces el homenaje del alcalde al Atlético de Madrid en su traje de boda.

«No se olvidó de su equipo», comentó la comunicadora entre sus compañeras, que se encontraban puntuando todos los estilismos del evento. Y es que, en el cuello de la chaqueta de Almeida se escondía el mensaje «Nunca dejes de creer». Aún así, también tuvieron tiempo de hablar sobre las críticas a la novia y su vestido heredado.

«El vestido de la novia particularmente, me gustaba mucho más el de su madre, no llego a entender el arreglo», confesó Susanna Griso. Y es que, la presentadora no dudó en alabar el estilo de la suegra de Martínez Almeida. «Era muy elegante la verdad. No lo hubiera tocado porque era muy especial y atemporal ese vestido que llevó su madre y su abuela», sentenció la periodista.