Así reacciona Alejandro Amenábar en 'La Revuelta' a lo que opina Pérez-Reverte de su película 'El Cautivo'

Alejandro Amenábar ha acudido por primera vez a 'La Revuelta' este miércoles junto a Fernando Tejero para promocionar 'El Cautivo', su nueva película que explora la etapa en la que Miguel de Cervantes estuvo cautivo en Argel, ahondando en sus vivencias homosexuales de ese período. Y el director no ha dudado en sincerarse sobre cómo ha encajado la lectura que Arturo Pérez-Reverte ha hecho sobre el film en redes.

"Una de las hipótesis es que él tenía una relación especial con su captor, que era el gobernador de Argel. Y esa es la opción que me ha parecido más interesante desde el punto de vista dramático. Por eso hay un momento en el tráiler en el que alguien le llama marica. Que por cierto, la palabra existía en la época", ha comenzado explicando el director sobre la decisión de abordar la homosexualidad del mítico escritor.

Y David Broncano no ha tardado en preguntarle por el revuelo que se ha formado en redes ante tal enfoque. "Supongo que estos días habrán sido... Porque siempre que hay revisión artística en obras y tal siempre hay... ¿Ha habido jaleo con eso?", preguntaba el presentador. "Hay de todas las opiniones, pero está habiendo jaleo y todavía no se ha estrenado la película, así que algo habremos hecho bien", se adelantaba a contestar Julio Peña, que interpreta a Cervantes en el film de Alejandro Amenábar.

"¡Stop homofobia!", gritaba entonces Fernando Tejero desde su asiento, revolviéndose contra las críticas que ha recibido la película estos días antes de su estreno. "De todas formas creo que la película la completa el público, es el público el que va a decidir un poco quién es y qué es lo que siente Miguel de Cervantes. Y aunque mi opción hubiese sido retratar a un Cervantes completamente homosexual, que la película no lo hace... ¿Dónde está el problema? El problema lo entiendo en el siglo XVI, no en el siglo XXI", ha sentenciado entre aplausos el director.

"También entiende a la gente, primero la sirenita negra, ahora el Cervantes gay...", bromeaba David Broncano para quitar hierro al asunto mientras Alejandro Amenábar seguía el mismo camino. "Quién vea la película va a ver qué no es para tanto este alboroto", ha advertido el cineasta llamando a la calma a todos sus detractores.

El director reacciona a las palabras de Arturo Pérez-Reverte sobre 'El cautivo'

"El otro día vi a Pérez-Reverte diciendo que le había gustado la película, entonces seguro que hay gente que dice 'si Don Arturo opina esto, por mi bien'", señalaba a continuación el conductor de 'La Revuelta' en busca de la reacción más sincera de su invitado al "aprobado" del polémico novelista. Y el director de 'El cautivo' no se ha cortado con su respuesta dirigida al escritor.

"Yo lo agradezco muchísimo, por lo que decía antes. La película es un homenaje al arte de contar historias, entonces es algo con lo que se puede identificar un maestro de la narración como es Pérez-Reverte", ha asegurado Alejandro Amenábar, agradecido con quiénes han entendido el mensaje tras su visión en esta película.

Y es que, Arturo Pérez-Reverte recomendó abiertamente el film en sus redes sociales hace una semana. "He visto 'El cautivo' y me parece una película espléndida, amena, bien hecha. Hay dos minutos polémicos que darán mucho que hablar y no gustarán a todos; pero es una visión libre y sincera. La recomiendo de verdad", sentenció el periodista desde su perfil de X.