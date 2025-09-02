La película de época que recomienda Arturo Pérez-Reverte y cuyo estreno inminente dará que hablar

Arturo Pérez-Reverte está empleando sus redes sociales para recomendar productos de ficción. Si hace unas semanas usó su perfil de X para recomendar una de las miniseries del momento con Pierce Brosnan y disponible en Prime Video, ahora ha hecho lo propio con la nueva creación del cineasta Alejandro Amenábar.

Se trata de 'El Cautivo, una ambiciosa película de época, coproducida por RTVE, que versa sobre la figura del escritor Miguel de Cervantes, uno de los autores más importantes de nuestra literatura nacional. Este largometraje llegará a las salas de cine el próximo viernes, 12 de septiembre, pero el escritor y académico de la RAE ha tenido la oportunidad de visionarlo de antemano.

"He visto El cautivo y me parece una película espléndida, amena, bien hecha. Hay dos minutos polémicos que darán mucho que hablar y no gustarán a todos; pero es una visión libre y sincera (y muy valiente) de Alejandro Amenábar. La recomiendo de verdad", ha publicado Arturo Pérez-Reverte.

El también periodista hace hincapié en que esta nueva película dirigida por Amenábar contiene controversia al señalar que hay "dos minutos polémicos que darán mucho que hablar y no gustarán a todos", pero aun así le parece "espléndida".

Así es 'El Cautivo' de Alejandro Amenábar

Protagonizada por Julio Peña, Alessandro Borghi, Miguel Rellán o Luna Berroa, entre otros, 'El Cautivo' se ambienta en el año 1575. El joven soldado Miguel de Cervantes es capturado en alta mar por corsarios árabes y llevado a Argel como rehén. Consciente de que allí le espera una cruel muerte si su familia no paga pronto su rescate, Miguel encontrará refugio en su pasión por contar historias.

Sus fascinantes relatos devuelven la esperanza a sus compañeros de prisión y acaban por llamar la atención de Hasán, el misterioso y temido Bajá de Argel, con el que comienza a desarrollar una extraña afinidad. Mientras los conflictos crecen entre sus compañeros, Miguel, llevado por su inquebrantable optimismo, comenzará a idear un arriesgado plan de fuga.