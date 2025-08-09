La serie de 10 capítulos que recomienda Pérez-Reverte y está en boca de todos se puede ver en Prime Video

Cada día son más las plataformas disponibles y que nos permiten disfrutar, bajo suscripción, de infinidad de contenidos, desde series a películas, pasando por realities o documentales. Netlix, Movistar Plus+ o Prime Video son algunas de las plataformas de streaming más famosas. Y es en esta última donde se puede ver la miniserie que ha enganchado al mismísimo Arturo Pérez-Reverte, como así ha reconocido él mismo.

Debido a este boom de las plataformas, cada vez son más las personas que recurren a ellas no solo para ver contenidos en exclusiva, sino también para disfrutar de sus series o programas favoritos en diferido. Aunque si hay una serie que está dando mucho de qué hablar en Prime Video, esa es 'Tierra de mafiosos', protatogonizada por Tom Hardy, Pierce Brosnan y Helen Mirren.

Se trata de una producción de SkyShowtime de tan solo diez capítulos que ha cautivado a Arturo Pérez-Reverte. A través de su cuenta de X, antiguo Twitter, el escritor ha escrito lo siguiente sobre 'Tierra de mafiosos': "Anoche terminé de ver la primera temporada y me ha gustado mucho: Hardy, enorme como suele; Brosnan, atravesado y peligroso como nunca; Mirren, una asombrosa bruja mala. Diez capítulos que se me han hecho cortos".

Sipnosis de la miniserie que ha enganchado a Pérez-Reverte

La primera temporada de esta miniserie se estrenó el pasado 30 de marzo y hace poco más de un mes se confirmó que tendrá una segunda parte, debido al éxito cosechado. Aunque por el momento se desconoce cuándo se estrenará. Seguro que Pérez-Reverte está entre los muchos seguidores deseosos de conocer cómo continúa esta ficción.

'Tierra de Mafiosos' narra la historia de una guerra entre dos familias de mafiosos rivales en Londres, los Harrigan y los Stevenson, por el control del submundo criminal. El conflicto amenaza con derribar imperios y destruir vidas, con un "arreglador" llamado Harry Da Souza atrapado en medio del fuego cruzado. La serie explora temas como el poder, la lealtad, la traición y la violencia, mostrando cómo las familias mafiosas luchan por mantener su dominio y proteger sus intereses.

Harry Da Souza es el personaje clave. Es un hombre peligroso y atractivo que se ve obligado a tomar partido en esta guerra, donde la lealtad familiar es de lo más importante. La serie tiene una duración de 50 minutos por capítulo y presenta una trama llena de acción y drama. Una ficción que se adentra en el mundo del crimen organizado londinense, mostrando la despiadada lucha por el poder entre dos familias mafiosas, así como las consecuencias que esta guerra tiene para todos los involucrados.