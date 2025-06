Qué 9 imperdibles estrenos ver esta semana en Netflix, Prime Video o Movistar+ del lunes 9 al domingo 15 de junio

Esta semana de junio, las cosas se empiezan a poner serias. Aunque todavía no tenemos estrenos potentes (eso lo relegamos a final de mes, que llegará la temporada 3 de 'El juego del calamar'), sí que hemos hecho una lista de varios títulos perfectos para esta época. Desde el regreso de Arnold Schwarzenegger con la segunda temporada de 'FUBAR', repleta de acción y humor familiar, y el añadido del fichaje de Carrie-Ann Moss. Sí, la eterna Trinity de 'Matrix'. Hasta el estreno de 'La frontera', la nueva serie de TVE (que llega a Prime Video) protagonizada por Javier Rey que aborda el conflicto de ETA desde una perspectiva humana y tensa. Y, sobre todo, tratando de arrojar luz sobre la banda terrorista y cómo trabajaba a finales de los años 80.

Entre las propuestas nacionales también destaca 'Una ballena', una película con Ingrid García-Jonsson que navega entre el realismo poético y el misterio existencial. O 'A muerte', la nueva miniserie de Atresplayer, que ya pasó por AppleTV+ a principios de año, y que está firmada por Dani de la Orden. Completan la lista el documental 'Super Sara', sobre la eterna Sara Montiel; la comedia romántica 'espacial' 'Fly Me to the Moon', con Scarlett Johansson y Channing Tatum; el regreso de Guy Ritchie, con Tom Hardy, Pierce Brosnan y Helen Mirren en 'Tierra de mafiosos'. O, las dos propuestas de Disney Plus. Una de ellas es 'Ladrones: La tiara de Santa Águeda', protagonizada por Álex González. Y la otra, una nueva reinterpretación del clásico de Blancanieves, que llega envuelta en polémica.

Estrenos en Netflix

FUBAR (Temporada 2)

Sinopsis: Un veterano agente de la CIA acepta una misión final antes de retirarse definitivamente, pero durante dicha misión descubre que su hija también trabaja encubierta para la CIA.

La segunda temporada de la comedia de Arnold Schwarzenegger llega por fin, coincidiendo con el fin de semana del Día del Padre en Estados Unidos. El actor austriaco regresa como Luke Brunner, un agente de la CIA que, tras descubrir que su hija Emma (Monica Barbaro) también es espía, se enfrenta a nuevas misiones y desafíos familiares. Esta temporada promete más acción, humor y sorpresas, incluyendo la incorporación de Carrie-Anne Moss como Greta Nelso, una espía alemana del pasado de Luke. Schwarzenegger contó en TUDUM: "Es más grande, es mejor. Hay más risas. Hay más de todo... incluyendo una leyenda más" .

A pesar de haber sido sometido a una cirugía para implantarle un marcapasos en marzo de 2024, Schwarzenegger aseguró que esto no afectaría el rodaje de la serie: "Mucha gente ha preguntado si mi marcapasos causará algún problema con la temporada 2. Absolutamente no".

Fecha de estreno: 12 de junio

Estrenos en Prime Video

La frontera

Javier Rey e Itsaso Arana en 'La frontera'.

Sinopsis: Año 1987. Un grupo disidente de la banda terrorista ETA planea atentar en París. Solo tres personas, tan incompatibles como complementarias, podrán evitarlo.

Javier Rey e Itsasso Arana protagonizan la nueva serie de RTVE basada en los años 80 en la frontera entre el País Vasco y Francia, en un momento clave de España y el país galo en su lucha contra banda terrorista ETA. Pero, al igual que otras ficciones del pasado año, también pasará por Prime Video. El primero de sus cinco capítulos iba a emitirse a partir de las 22:00 horas en TVE, aunque en la plataforma de Amazon estará disponible desde por la mañana.

Aunque debido al tropiezo de 'Weiss y Morales', la cadena pública ha decidido retirarla de la parrilla y aún no ha anunciado cuándo se estrenará en TVE. Dirigida por María Pulido y Yolanda Centeno, y creada por David Zurdo y Luis Marías, ahondará en esa época de finales de los 80 en la que ETA era una banda terrorista temida en todo el país. "Hay una necesidad de contar nuestra historia desde todos los puntos de vista que sean necesarios", explicó Javier Rey en una entrevista para Cuerpos Especiales.

Fecha de estreno: 13 de junio

Estrenos en Movistar Plus+

Fly me to the moon

Sinopsis: Ambientada en el histórico alunizaje del Apolo 11, en 1969. Llamados para mejorar la imagen pública de la NASA, las chispas vuelan en todas las direcciones cuando la prodigio del marketing Kelly Jones causa estragos en la ya difícil tarea del director del lanzamiento Cole Davis. Cuando la Casa Blanca considera que la misión es demasiado importante para fracasar, Jones recibe la orden de simular un alunizaje falso como respaldo, comenzando la verdadera cuenta atrás...

Lo divertido de 'Fly me to the moon' no solo es la química entre sus dos protagonistas, Scarlett Johnasson y Channing Tatum, si no que esté basado en hechos reales. El alunizaje de los años 60 siempre se ha visto enturbiado por multitud de teorías conspiranoicas. Que se lo pregunten a Kubrick, que aún a día de hoy mucha gente sigue creyendo que lo dirigió en un plató de Hollywood. Esta película se basa en otra de esas teorías locas, pero dándole un halo de realidad. Y funciona, porque el aspecto visual es portentoso. Se nota que Apple maneja siempre presupuestos elevadísimos. Y aunque no es la mejor película sobre todo lo que rodeó el aterrizaje en la luna, al menos es divertida, y la química entre los protagonistas eleva un conjunto un poco por encima de la media.

Fecha de estreno: 13 de junio

Estrenos en MAX

Super Sara

Sinopsis: Este documental ofrece un revelador retrato sin precedentes de la vida de Sara Montiel, una mujer que desafió las expectativas y los convencionalismos de su propia época, que abrió camino para las que vinieron detrás y disfrutó la vida hasta el último minuto.

Siempre será recordada por ser la primera española que triunfó en Hollywood, sus sonados romances y sus singulares apariciones televisivas. A través de cintas domésticas de su archivo familiar personal que nunca han visto la luz y elementos personales de la propia Sara, varios de sus familiares, amigos, compañeros y admiradores conforman un retrato poliédrico de la mujer más allá del mito. Una actriz y cantante que durante años fue más recordada por sus escarceos en la prensa rosa que por su carrera impoluta.

A lo largo de los tres episodios descubriremos la historia menos conocida de uno de los iconos más internacionales del cine español, desde sus orígenes humildes en Campo de Criptana hasta su salto a Hollywood, donde se codeó con Marlon Brando, Elizabeth Taylor, Alfred Hitchcock o Marilyn Monroe; desde el éxito sin precedentes con 'El último cuplé' hasta su reinvención en el teatro y la televisión. Entre los rostros conocidos que prestan testimonio en este retrato están Alaska, Bibiana Fernández, Chelo García-Cortés, Norma Duval, Loles León o Boris Izaguirre, artistas y amigos de Sara; José Bono, expresidente del Congreso y amigo de Sara; las drag Queens Supremme Deluxe, Sharonne y Samantha Ballentines; así como Pedro Villora, biógrafo oficial de Sara, entre otros.

Fecha de estreno: 13 de junio

Estrenos en Disney Plus

Blancanieves

Sinopsis: Clásico cuento de hadas sobre una hermosa joven princesa que, mientras es acosada por una reina celosa, busca refugio en la casa de siete enanos en la campiña alemana.

Esta nueva adaptación del clásico que popularizara Disney en la primera mitad del siglo XX llega en forma de live action. Pero también llega con polémica: un auténtico fracaso de crítica y público. Ya no solo por la actuación de Gal Gadot como reina malvada, sino por el horrible CGI, algunas decisiones bastante cuestionables, y la controversia alrededor de su protagonista, Rachel Zegler. Disney sigue adaptando todos sus clásicos a películas con actores reales y, aunque a veces hay buenas intenciones, no siempre acaba por calar entre el público. De hecho, ya se está mostrando una fatiga generalizada (exceptuando el enorme éxito de 'Lilo y Stitch'). Hay buenos números musicales y Zegler es brillante cantando, pero la pobre dirección lastra toda la película.

Fecha de estreno: 11 de junio

Ladrones: la tiara de Santa Águeda

Sinopsis: Amber (Silvia Alonso) es una de las más brillantes ladronas del mundo que, después de un robo fallido en Las Vegas, prepara su próximo golpe. Esta vez será en Isla Esperanza, un paradisiaco lugar perdido en mitad del Pacífico. Su objetivo es la Tiara de Santa Águeda, una joya valorada en 240 millones de dólares, que portará durante su boda la hija del magnate mexicano del petróleo Emilio Villegas (Asier Etxeandia). Para preparar el robo, Amber lleva tres años infiltrada en la familia Villegas como institutriz. Pero su milimétrico plan salta por los aires cuando aparece en la isla Rui (Álex González), un ladrón descarado y misterioso, con el que tuvo una complicada relación en Las Vegas durante un espectacular golpe.

Creada por Verónica Marzá, Pablo Roa y Fernando Sancristóbal, la serie consta de seis episodios dirigidos por Inma Torrente y Alejandro Bazzano. Rodada en localizaciones de República Dominicana, Málaga y Madrid, la serie promete combinar elementos de suspense, acción y romance en un entorno paradisíaco. Protagonizada por Silvia Alonso, Asier Etxeandía y Álex González, estamos ante una ficción de aventuras y robos al más puro estilo 'Uncharted' o 'Indiana Jones'. Disney Plus sigue apostando por la ficción española, y qué mejor que una serie así.

"Desde Disney+ España estamos orgullosos y satisfechos de dar un paso más en nuestra producción original y continuar con nuestro compromiso con ficciones de calidad que lleguen a todos los espectadores. 'Ladrones: la tiara de Santa Águeda', es una ambiciosa serie enmarcada en el género de robos que ofrece ingredientes de comedia romántica y de acción". Así define esta ficción Sofía Fábregas, vicepresidenta de producción original de Disney+ España.

Fecha de estreno: 13 de junio

Estrenos en SkyShowtime

Tierra de mafiosos

Sinopsis: El poder está en juego cuando los Harrigans y los Stevensons, dos familias del crimen londinense enfrentadas, chocan en una batalla a vida o muerte que amenaza con derribar imperios y arruinar vidas. Atrapado en el fuego cruzado se encuentra Harry Da Souza, un "arreglador" callejero tan peligroso como apuesto, que sabe muy bien dónde están las lealtades cuando chocan fuerzas opuestas. Cuando el reino se enfrenta al reino, las líneas se cruzan y la única salvación es una garantía de vida o muerte: la familia por encima de todo.

Esta serie británica de crimen y drama promete ser uno de los estrenos más importantes del mes. La historia se centra en el conflicto entre dos poderosas familias criminales de Londres: los Harrigan y los Stevenson. Y, en medio de esta guerra, nos encontramos a Tom Hardy, que regresa al mundo televisivo después de la infravalorada 'Taboo'. La serie cuenta con un elenco estelar que incluye también a Pierce Brosnan como Conrad Harrigan y Helen Mirren como Maeve Harrigan. Y ojo, que los primeros episodios están dirigidos por Guy Ritchie. Así que no solo vamos a tener thriller y giros sorprendentes, sino que además nos meteremos de lleno en el mundo de las mafias y del crimen organizado.

Fecha de estreno: 9 de junio

Estrenos en Filmin

Una ballena

Sinopsis: Cuando Ingrid aprieta el gatillo, sus víctimas no saben quién les ha disparado. Su habilidad para infiltrarse y desaparecer sin dejar rastro la convierte en una asesina a sueldo despiadada. Pero ese poder viene de otro mundo, un lugar habitado por criaturas monstruosas, de las que cada vez emerge menos humana.

Pablo Hernando es uno de los directos más interesantes del panorama de nuestro cine actual. Y lo vuelve a demostrar con 'Una ballena', un thriller neo-noir con toques lovecraftianos, con una Ingrid García-Jonsson superlativa, acompañada por el siempre cumplidor Ramón Barea. El acabado estético y visual de la película es portentoso, aunque a veces se pierde demasiado en esos escenarios evocadores. La película es lenta. Tiene un ritmo propio que no será al gusto de todos. Pero si entras en su juego, vas a disfrutarla mucho.

"Me gusta mucho que Pablo ha hecho lo que le ha dado la gana, como siempre. Como director defiende mucho su visión de las cosas, del cine que le gusta y de lo que quiere. Me gustaba mucho el punto de partida de una asesina que le tiene miedo a la oscuridad", contó la actriz para Cinemagavia.

Fecha de estreno: 13 de junio

Estrenos en Atresplayer

A muerte

Sinopsis: "A muerte" cuenta la historia del prudente Raúl, que tras su diagnóstico de cáncer de corazón se reencuentra con Marta, de espíritu libre y recientemente embarazada. Los dos retoman una amistad que comenzó en la infancia, y esta relación causada por el destino comienza a poner a prueba sus creencias sobre el amor. ¿Puede enamorarse Marta, fóbica al compromiso? Y, ¿podrá Raúl conocer al amor de su vida?

Dani de la Orden es uno de los creadores españoles con propuestas más divertidas y originales de los últimos años. Suya es la reciente favorita de los premios Goya 'Casa en flames'. En esta nueva propuesta, une fuerzas con Verónica Echegui y Joan Amargós con una comedia romántica que estará repleta de giros y momentos hilarantes. Y, después de su paso por AppleTV+, aunque no tuvo mucha repercusión, tendrá una nueva vida en Atresplayer. Porque es que además la serie está producida por Atresmedia.

Fecha de estreno: 15 de junio

Más estrenos semanales