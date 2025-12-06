Hoy en La 1 de TVE, el capítulo 4 de 'La Frontera': Avance, nuevo horario y sinopsis de este sábado 6 de diciembre

Después de su estreno de la semana pasada, TVE sigue apostando por la serie 'La frontera' para la noche de los sábados. La serie protagonizada por Javier Rey, Itsaso Arana y Vincent Pérez llegó a La 1 después de que ya se pudiera disfrutar en Prime Video desde hace cinco meses y donde se puede seguir viendo.

'La frontera' se adentra en un tiempo donde el terrorismo era una sombra que oscurecía España, que afectaba también a las relaciones con Francia y que finalmente obligó a ambos países a colaborar en la lucha.

Cabe recordar que 'La frontera' consta de cinco episodios. La semana pasada, La 1 ofreció los tres primeros episodios, de modo que solo quedan dos episodios por emitir. Este sábado, La 1 ha decidido cambiar de estrategia y en lugar de ofrecer los dos últimos capítulos solo emitirá uno.

Así, este sábado La 1 emitirá el cuarto episodio de 'La frontera' a las 22:00 horas y justo después a partir de las 23:40 horas, la cadena pública volverá a emitir una película también relacionada con ETA como es 'Maixabel' protagonizada por Luis Tosar y Blanca Portillo.

Sinopsis del capítulo 4 de 'La frontera'

La informadora de Mario descubre la identidad de uno de los etarras disidentes. Mientras, el capitán e Izaskun arriesgan sus vidas para conseguir información de la mafia marsellesa, a punto de vender explosivos a los terroristas creyendo que son ladrones de bancos. La única decisión posible es permitir la entrega, seguir a los etarras y desarticular el comando antes de que actúe.