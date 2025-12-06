Series

Hoy en La 1 de TVE, el capítulo 4 de 'La Frontera': Avance, nuevo horario y sinopsis de este sábado 6 de diciembre

por El Televisero

La 1 emite este sábado a partir de las 22:00 horas el cuarto episodio de 'La frontera', la serie sobre ETA con Javier Rey e Itsaso Arana.

Imagen del capítulo 4 de 'La frontera'.
Imagen del capítulo 4 de 'La frontera'. | Montaje El Televisero

Después de su estreno de la semana pasada, TVE sigue apostando por la serie 'La frontera' para la noche de los sábados.  La serie protagonizada por Javier Rey, Itsaso Arana y Vincent Pérez llegó a La 1 después de que ya se pudiera disfrutar en Prime Video desde hace cinco meses y donde se puede seguir viendo.

'La frontera' se adentra en un tiempo donde el terrorismo era una sombra que oscurecía España, que afectaba también a las relaciones con Francia y que finalmente obligó a ambos países a colaborar en la lucha.

Cabe recordar que 'La frontera' consta de cinco episodios. La semana pasada, La 1 ofreció los tres primeros episodios, de modo que solo quedan dos episodios por emitir. Este sábado, La 1 ha decidido cambiar de estrategia y en lugar de ofrecer los dos últimos capítulos solo emitirá uno.

Así, este sábado La 1 emitirá el cuarto episodio de 'La frontera' a las 22:00 horas y justo después a partir de las 23:40 horas, la cadena pública volverá a emitir una película también relacionada con ETA como es 'Maixabel' protagonizada por Luis Tosar y Blanca Portillo.

Sinopsis del capítulo 4 de 'La frontera'

La informadora de Mario descubre la identidad de uno de los etarras disidentes. Mientras, el capitán e Izaskun arriesgan sus vidas para conseguir información de la mafia marsellesa, a punto de vender explosivos a los terroristas creyendo que son ladrones de bancos. La única decisión posible es permitir la entrega, seguir a los etarras y desarticular el comando antes de que actúe.

Sigue toda la información de El Televisero desde Facebook, X o Instagram

Archivado en

· ·

Más Información

'Valle Salvaje' y 'La Promesa'

La 1 de TVE anuncia la suspensión de la emisión de 'Valle Salvaje' y 'La Promesa' y esta es la causa

Roberto Jiménez
Imagen de 'Dra. Fabiola Jones'.

El público dicta una atronadora sentencia al estreno de 'Dra. Fabiola Jones' en TVE

El Televisero

Últimas noticias