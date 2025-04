Mario Vaquerizo dice que su matrimonio es un "paripé" y solo hay que ver la reacción de Alaska: su cara lo dice todo

Las controvertidas palabras de Mario Vaquerizo sobre su matrimonio con Alaska en el pódcast 'Kapra Diner' han desatado una oleada de reacciones. Empezando por la de la propia cantante, que escuchó este jueves por primera vez desde 'El programa de Ana Rosa' a su pareja asegurando que su matrimonio "es una farsa" y que en realidad es homosexual. Y Mario Vaquerizo no ha tenido más remedio que pronunciarse en 'Tardear'.

"A mí no me gustan las chicas, me gustan los chicos", comenzó confesando el vocalista de las Nancys Rubias en su visita al popular videopódcast de Kapra. "Olvido y yo no estamos, nos vino bien para hacernos famosos, te lo digo así. La tengo como una muñeca, le hago trenzas... Son 25 años y no hay por donde aguantarlo", continuó explicando el cantante.

Alaska lanza un recado a Mario Vaquerizo por cómo ha llegado a hablar de ella: "Yo nunca lo haría"

Fue entonces cuando, en el viral clip, confesó su supuesta homosexualidad. "El mariconeo que tengo yo dentro ya se tiene que ver, entonces ella ya necesita salir de mí para que la atiendan", aseguró Mario Vaquerizo en unas imágenes a las que la propia Alaska reaccionó este jueves desde 'El programa de AR'. "¿Por qué te hacen esto?", preguntaron atónitos desde plató antes de que la intérprete explicase la naturaleza de las declaraciones.

"Yo no lo sabía porque ha hecho cien mil entrevistas y podcasts… He pensado eso es que le han hecho la típica pregunta y Mario debe tener una edad cerebral de 100 años que es gente que ya le da igual lo que dice", comenzó advirtiendo la artista, que explicaría entonces cómo el pódcast de Kapra cuenta con una sección en la que los invitados tienen que contar una mentira o una situación inventada.

Así, Alaska tranquilizó a sus compañeros de plató. "Pero no, hay que ir a la fuente que es un pódcast donde siempre te hacen esta especie de broma, a ver como tú reaccionas. Y esto es para aquellos que digan que Mario no es buen actor", aseguró la intérprete antes de lanzar un recado directo a su pareja. "Pero, ahora, que todo el mundo que entienda que es esto, aunque yo nunca lo haría porque eso queda ahí", sentenció la colaboradora de 'El programa de Ana Rosa'.

Mario Vaquerizo contesta en 'Tardear': "No me había dado cuenta de que soy tan buen actor"

Y horas más tarde, desde el plató de 'Tardear', Mario Vaquerizo, consciente de que la broma no había sido plato de buen gusto para su mujer, trató de aclarar la situación de una vez por todas. "Alaska piensa mucho en los demás y en el qué dirán. Es cierto también que estoy hablando de una relación que somos dos, pero soy una persona muy generosa", comenzó explicando antes de recordar cómo accedió a participar en la controvertida broma.

"Voy a un pódcast de gente joven a hablar de mi disco y no pude hablar apenas, entonces empiezo a jugar. Hay una sección en la que dicen 'vamos a contar mentiras' pues vamos a contar mentiras", aseguró el marido de Alaska. "Lo que no me había dado cuenta es de que soy tan buen actor. A mí lo que me molesta es que estamos en unos momentos en los que no se coge como fuente de información una agencia, un periodista... se coge lo que dices en un pódcast dando veracidad y descontextualizando", espetó el cantante.

"Pero mejor fuente que uno mismo no puede haber", le insistió entonces Frank Blanco. "Alaska no ha ido a ese pódcast, los odia, no quiere hacer ninguno. Yo no le había contado nada, porque tampoco le di tanta importancia, ella lo ha escuchado esta mañana por primera vez", esgrimió Mario Vaquerizo, asegurando que no le había dado mayor importancia hasta este mismo jueves.

"Lo que le enfada a Olvido es que..."

Y al parecer, él mismo era consciente de que el clip viral iba a aparecer en el matinal de Telecinco esta mañana. "Esta mañana me dijeron del equipo de Ana Rosa que 'qué gracioso soy' y que iban a poner la broma, me pasan la escaleta todas las mañanas porque soy su representante", confesó el intérprete, asegurando que él mismo le envió la tabla de contenidos a su mujer.

"Lo que le enfada a Olvido es que soy muy ingenuo y entro al trapo siempre sin necesidad. Me están dando una importancia a todas las gilipolleces que digo, con lo que hay en el país.... que hagan caso a estas tonterías, el país va muy mal", terminó sentenciando el marido de Alaska, dando portazo a la polémica y asegurando que lo hablará en persona con la cantante esta noche en casa.