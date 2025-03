Alaska pone voz a muchos ante lo que sostiene de Terelu Campos y su cuestionado paso por 'Supervivientes'

'El programa de Ana Rosa' ha comentado en la sección de 'El Aperitivo', con Alaska y Cristina Cifuentes, entre otros colaboradores, el sonado abandono de Terelu Campos en 'Supervivientes 2025' y lo que los espectadores del formato presenciaron antes de su vuelta a España: el puente de las emociones en el que, por primera vez, abordó el suicidio de su padre cuando era una adolescente.

"Es durísimo, a muchas personas les dejan un trauma", ha dicho inicialmente Ana Rosa Quintana. "Me sorprendió que lo abordara con esa tranquilidad", ha apuntado por su lado Antonio Rossi. En ese momento es cuando Alaska ha tomado la palabras y ha valorado el verdadero sentido de la participación de Terelu Campos en 'Supervivientes' tras cuestionarse y criticarse fuertemente su fichaje por ser un lastre para la esencia del concurso.

"Cuando se cuestiona a determinados perfiles que van a Supervivientes porque no son ni los más atléticos ni los más supervivientes en el sentido clásico de lo que es el programa, esto es lo que puede ofrecer Terelu al formato", ha señalado la cantante, asegurando que lo que hizo anoche en esa dinámica del puente de las emociones, desnudándose emocionalmente, también es 'Supervivientes'.

Muy de acuerdo con Alaska se ha mostrado Cristina Cifuentes: "El formato lo permite. Estás conviviendo tantas horas y te olvidas de que hay una cámara. Es muy importante que Terelu haya hablado de esas cosas (el suicidio y el cáncer), porque aunque tenga cosas superadas es liberador el poder hablar. Y es importante hablar de la palabra suicidio porque es un problema muy grave, cada día se suicidan once personas".

"Yo, que llevo muchos años en el periodismo, recuerdo que no se hablaba de suicidio porque se pensaba que se incitaba de alguna manera y ahora gracias a Dios se ha estudiado de otra forma", ha apostillado Ana Rosa. "Y no solo habló de ella, habló también de cómo su caso no es aislado ni con eso ni con el cáncer. Vemos estos totales y parece que el puente es muy de hablar de ti, pero Terelu se acordó de que todo el mundo la podía entender desde su casa porque lo haya vivido personalmente o con un familiar", ha rematado Alaska.