"Vais a joder": La cantante Marián Conde cuestiona a 'Tardear' en directo y desmonta al programa

Este miércoles, 'Tardear' ha vuelto a poner en el centro de la polémica a Terelu Campos al emitir unas imágenes actuales en las que se ve como el chófer de la colaboradora de 'De Viernes' le sirve un refresco mientras ella está con el móvil. Además, el programa volvía a recibir en plató a Marián Conde, quien fuera colaboradora en 'Con t de tarde' y quien confesara que a Terelu le movían el yogur.

Tras el revuelo que causó su primera visita a 'Tardear' y antes de que la propia Terelu se siente en el programa de Telecinco como baza contra 'La familia de la tele', Marián Conde volvía al programa de Frank Blanco y Verónica Dulanto y no dudaba en quejarse por utilizarla para provocar una guerra con la que fue su jefa en Telemadrid.

"Que la Semana Santa se ha acabado, vía crucis, no me habléis de Terelu más, os lo pido por Dios", pedía Marián Conde mientras se tiraba al suelo y hacía el símbolo de la cruz. "Pero Marián a lo mejor tu penitencia no ha acabado, porque Marián ha estado todo el fin de semana fatal porque vio esa promoción en la que avanzamos que Terelu está a punto de llegar y se vio a si misma diciendo que a Terelu le daban el yogur. Vamos a verla porque Marián quiere decir algo", aseveraba Frank Blanco. "¿Pero quién ha dicho que quiero decir algo?", se oía decir a la invitada de 'Tardear'.

Marián Conde cuestiona a 'Tardear' por lo que promociona con Terelu Campos

A la vuelta, Marián Conde trataba de defenderse. "¿Pero yo he dicho algo malo? Me da rabia que no lo decís todo. Yo dije que ella es muy escrupulosa", aseveraba. "Eso no lo dijiste y se nota que has trabajado con ella porque te estás haciendo un Campos", le replicaba Luis Pliego. "Ella estaba todo el día con las tarjetas. Y os voy a decir una cosa, Terelu se comerá una porra pero no la veréis untarla en el café porque a mí me dijo que le daba asco tomarse luego el café con la grasa", sostenía.

"¿Pero tú tienes miedo Marián?", le preguntaba Verónica Dulanto. "¿Yo de qué?, reaccionaba ella. "No disimules porque yo sé que cuando este fin de semana viste la promo estuviste llorando. Lo sé porque me lo has contado pero ahora no lo cuentas", le advertía Miguel Ángel Nicolás. "Me llevé un disgusto porque no ponéis las cosas como son y solo ponéis lo malo", les recriminaba ella al equipo de 'Tardear'.

"Es que es una promo, sino sería la repetición de un programa", le contestaba Frank Blanco. "Pero podríais poner que dije que es muy buena persona. No, vais a joder", terminaba diciendo clamando contra el programa de Telecinco por querer enfrentarla con Terelu Campos. "Está escurriendo un poco el bulto", soltaba Frank Blanco después de que Marián Conde se pusiera a cantar y le dedicara la canción a la hija de María Teresa Campos.

Por último, tras recordar que Terelu Campos amenazó en 'De Viernes' con poner demandas a todos los que han hablado de ella y de que Luis Pliego bromeara con que "Marián a la cárcel", la cantante y ex colaboradora de 'Con t de tarde' lanzaba un mensaje. "De lo que sí me arrepiento es del día que estuve aquí y un chico me dijo que a mí alguien tuvo que mirar por mí para yo estar en el programa de Telemadrid. Yo lo que quiero explicar es que fíjate si necesitaba que me ayudaran es que los únicos que hacíamos doblete éramos Tejerina y yo que presentábamos unas películas que compraron del cine español", añadía. "Pero eso fue por lástima y fue Terelu la que te lo consiguió", apostillaba Luis Pliego con sorna.