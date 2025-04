Mario Vaquerizo vuelve a disparar así contra 'La Revuelta' y denuncia estar vetado por David Broncano

Aunque ha empezado diciendo que no quiere meterse en polémicas, Mario Vaquerizo ha terminado cargando contra David Broncano y 'La Revuelta'. Lo ha hecho durante una entrevista concedida a 'The Objective', donde ha vuelto a ser preguntado por su visita al programa de La 1 tras dar a entender que estaba vetado.

"Yo llamé y dije que quería ir, pero me dijeron que no interesaba", recuerda el vocalista de Nancys Rubias un mes después de hacer pública esta situación. "No, no llaman", insiste el marido de Alaska, quien muestra su "respeto" por la "línea editorial" de 'La Revuelta'. Y pese a afirmar que no quiere entrar en "ningún enfrentamiento" con el exitoso programa de TVE, reivindica su derecho a asistir como invitado.

El dardo de Mario Vaquerizo a 'La Revuelta' de Broncano

Aunque reconoce que "cada uno en su casa hace lo que quiere", recuerda que el programa de Broncano se emite en la cadena pública. "A la casa de todos tiene que ir todo el mundo", asegura. Además, tiene claro que es 'La Revuelta' la que sale perdiendo: "Si este señor [Broncano] no quiere que yo vaya a su programa, él se lo pierde porque le voy a dar una entrevista maravillosa". "A lo mejor no hablamos el mismo idioma… y no pasa absolutamente nada", sentencia Mario Vaquerizo.

El colaborador de 'Tardear' está de plena actualidad después de que el Ayuntamiento de Madrid haya anunciado que rebautizará una sala de ensayos con su nombre. Algo que no ha sentado bien en algunos sectores. Puesto que recuerdan que José Luis Martínez-Almeida, alcalde de la capital, se negó a nombrar hija honorífica de la ciudad a Almudena Grandes, así como a hacerla un merecido homenaje.

Sin ir más lejos, Iñaki López recordó que "Marisa Paredes no tiene placa en Madrid. Y eso que ella por edad sí pudo vivir la 'movida madrileña'…". Un mensaje en su cuenta de X que fue muy aplaudido por los usuarios de la red social. Y es que son muchos los que no entienden este homenaje del PP madrileño al marido de Alaska.