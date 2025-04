Jesús Cintora pone voz a lo que muchos piensan de Mario Vaquerizo en TVE y da la puntilla a la polémica

Este miércoles, TVE ha estrenado 'Malas lenguas', el nuevo programa de Jesús Cintora para las tardes de La 2. Y en su estreno, el presentador no se ha mordido la lengua sobre la polémica en torno a Mario Vaquerizo por la intención del ayuntamiento de Madrid de poner su nombre a una sala de ensayo del centro cultural Galileo Galilei.

Una decisión de Martínez Almeida que ha sido muy controvertida pues desde el PP de Madrid fueron muy críticos con el nombramiento de la Estación de Atocha como la estación de Almudena Grandes o que se opusieran a dedicarle calles a rostros como Marisa Paredes y Verónica Forqué.

"Propuesta para poner el nombre de Mario Vaquerizo a una sala de ensayo. Vamos a verlo porque el alcalde Almeida ha dicho que Mario está relacionado con la movida madrileña, pero si Mario es casi de mi edad y yo estaba en el pueblo y era casi un chaval", empezaba diciendo Jesús Cintora.

Tras ello, 'Malas lenguas' emitía las imágenes de Martínez Almeida defendiendo al marido de Alaska. "Me siento muy orgulloso de Mario Vaquerizo y de su relación con la ciudad de Madrid. Me siento muy orgulloso de lo que ha hecho por la cultura y especialmente en el ámbito de la música", destacaba el alcalde. "Pero es que el alcalde hablaba en la misma frase de Mario Vaquerizo, Almudena Grandes, Marisa Paredes y Verónica Forqué", recalcaba después el presentador.

A la vuelta del vídeo se captaba el gesto de Jesús Cintora que dejaba claro que no daba crédito a las palabras del alcalde de Madrid. "El PP se opuso durante mucho tiempo a darle nombre a la Estación de Atocha y renombrarla como Almudena Grandes y puso muchas dificultades los días posteriores a su fallecimiento para que Madrid la recordara. Y sinceramente comparar a Mario Vaquerizo, que tendrá su público y mi respeto para quienes sean sus seguidores, con Verónica Forqué, con Marisa Paredes y Almudena Grandes es sencillamente escupir en el nombre de la cultura", comentaba Esther Palomera.

Mientras que Montserrat Nebrera destacaba que para mucha gente Almudena Grandes era una sectaria. "Yo no soy especialmente fan de Mario Vaquerizo pero que una sala de ensayo en un centro cultural pues tampoco es para ponerse estupendo, oye relajémonos hoy a este y pasado mañana a Alaska", soltaba la colaboradora.

La replica de Jesús Cintora a Martínez Almeida por Vaquerizo

"Mira Alaska no es lo mismo que Mario Vaquerizo, movida de Madrid es Alaska, Mario Vaquerizo no me consta", le replicaba Jesús Cintora a su compañera. "Lo digo porque estamos para desmentir bulos", recalcaba. "La movida de Madrid Mario Vaquerizo no", añadía.

"Cuando quiera hablamos con el alcalde. Pero hombre, Alcalde Almeida, Mario Vaquerizo por mucho que quieran ustedes ponerle la placa en la sala relacionarlo con la movida de Madrid...", sentenciaba Cintora antes de escuchar como Martínez Almeida defendía que el líder de las Nancys Rubias era representante del movimiento cultural de los 80.

Finalmente, Esther Palomera comentaba que había verificado que Mario Vaquerizo tiene 50 años y que "yo soy algo mayor que él y en la movida era pequeña". "Mario Vaquerizo tiene su público y es un personaje divertido. Pero yo creo que el alcalde de Madrid tiene cierta tendencia a emular a su compañera Isabel Díaz Ayuso como ella hizo un spot de la Comunidad de Madrid utilizando como referente a Mario Vaquerizo ahora quiere emularla pero Mario no ha sido ejemplo de la movida e insistir en eso es hacer el ridículo", añadía la colaboradora.