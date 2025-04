El público dicta esta sentencia a 'Malas lenguas', el programa de Jesús Cintora que ha estrenado TVE

A la espera de que La 1 estrene 'La familia de la tele', su nuevo magacín con el equipo de 'Sálvame', este miércoles 9 de abril la cadena pública ha estrenado en simulcast 'Malas lenguas', su nueva apuesta por la actualidad y el humor en directo para las tardes de La 2 con Jesús Cintora como presentador.

Así, La 1 ha cambiado su programación de tarde este miércoles eliminando tanto 'El cazador' como 'Aquí la tierra' de su parrilla para hacer hueco al lanzamiento de este nuevo formato creado por LA OSA Producciones Audiovisuales ('Ni que fuéramos'), El Terrat ('La Revuelta') y que estará producido por Big Bang Media.

'Malas Lenguas' se perfila como un espejo mordaz e hilarante de la realidad mediática, que ayudará a los espectadores a identificar noticias falsas y datos tergiversados.

Durante sus más de dos horas de emisión, el programa ofrecerá un análisis detallado de titulares, declaraciones e imágenes, utilizando herramientas de fact-checking combinadas con entretenimiento para desmontar noticias falsas. En esta búsqueda de argumentos contra los bulos y la desinformación jugará un papel estructural VerificaRTVE, con su propia sección. Cada día, ‘Malas Lenguas’ conectará con la redacción del equipo de verificación de RTVE en Torrespaña para que sus profesionales expliquen y desmientan con todo el rigor los bulos o fake news más extendidas.

El programa de Jesús Cintora cuenta con un variopinto equipo de colaboradores entre los que están periodistas como Javier Aroca, Jesús Maraña, Esther Palomera o David Jiménez así como cómicos de la talla de Raquel Hervás, Esther Gimeno, Asaari Bibang, Marina Lobo, Alicia Lobo, Ignatius, Héctor de Miguel ‘Quequé’ y Miguel Charisteas.

Además, contará con 'Los Teletrapos', un particular grupo de invitados fijos del programa que no dejará indiferente a nadie. Uno de los recursos más originales que contiene el formato es, precisamente, el regreso a la televisión en nuestro país de este género tras dos décadas en desuso. Al más puro estilo de los históricos guiñoles franceses o los Spitting Image británicos, un irreverente y surrealista grupo de marionetas recrearán en clave de humor a personajes de actualidad.

El alegato de Cintora en el estreno de 'Malas lenguas'

'Malas lenguas' arrancaba este miércoles con el cómico Óscar Lasarte convertido en Miguel Gila haciendo un llamamiento a la cordura en el que incluso se colaba Montoya de 'Supervivientes' y 'La isla de las tentaciones'.

Tras él, era Jesús Cintora quién hacía un alegato inicial agradeciendo a RTVE que haya apostado por él de nuevo. "Buenas tardes. Esto es 'Malas lenguas', bienvenidos, muchas gracias. Decía Gila, 'es el enemigo que se ponga' aunque a veces el enemigo no solo no se pone si no que si puede te corta las líneas y te roba el teléfono si te descuidas", empezaba señalando en clara alusión al boicot que sufrió la cuenta de "X" del programa.

"Pero aquí estamos, aquí hemos vuelto. Muchas gracias a quienes nos acompañáis y gracias especialmente a toda esa gente que lleva tiempo pidiéndonos que volviéramos a la televisión. Y me vais a permitir especialmente gracias a mi madre y a todas las madres de todo este país y a todas las gentes. Aunque no todo el mundo se alegra de que empecemos este programa y vayamos a estar aquí desmontando bulos y esa peste de la desinformación", añadía.

Aplausos al regreso de Jesús Cintora a TVE

Como era de esperar, el estreno de 'Malas lenguas' ha sido muy comentado en redes sociales donde muchos no han dudado en aplaudir a TVE por recuperar a un periodista como Jesús Cintora.

