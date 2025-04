Jesús Cintora, en exclusiva: "Yo no llego a RTVE para repartir carnets entre Ana Rosa y Silvia Intxaurrondo"

Jesús Cintora regresa a la televisión con 'Malas lenguas', el nuevo programa de La 2 que se estrena este miércoles 9 de abril, a partir de las 19 horas, y que pone el foco en los grandes temas sociales de nuestro tiempo con una mirada crítica, documentada y, como su propio nombre sugiere, nada complaciente. A través de entrevistas, reportajes, análisis y humor, Cintora propone un espacio de reflexión que busca incomodar al poder y remover conciencias.

En exclusiva, en El Televisero hemos hablado con el periodista sobre este nuevo reto profesional, su visión del periodismo actual y lo que le llevó a aceptar este proyecto, que cuenta con un amplio presupuesto. 'Malas lenguas' nace con la vocación de hablar claro, sin filtros, con datos y con voz propia, reivindicando la necesidad de una televisión pública que no le tema a la verdad, funcionando como "servicio público", tal y como comenta Cintora.

La 2 consolida así sus tardes como un refugio para formatos comprometidos y valientes, después del gran éxito que está cosechando cada noche 'Cifras y letras', con Aitor Albizua al frente. Además, el estreno del programa será en simulcast en La 1 y La 2, buscando cosechar una gran audiencia. Con Cintora al frente, 'Malas lenguas' promete dar que hablar… y mucho. ¿Qué opina de la polarización política en la televisión pública? ¿Hacen la misma laboral Silvia Intxaurrondo y Ana Rosa Quintana?

Jesús Cintora, estás emprendiendo una nueva etapa, presentando 'Malas lenguas', tu nuevo programa en La 2 de TVE

JESÚS - Es nuestro nuevo programa y es una aventura en la cual queremos hacer un servicio público y queremos abrir este plató tan bonito para que la gente participe. Va a venir gente a contar lo que le pasa, para bien o para mal, vamos a conectar con ella, va a haber periodistas, expertos, va a haber también humoristas. Es un programa variopinto que queremos que vaya creciendo poco a poco en La 2 de lunes a viernes.

Es una gran novedad porque La 2 no solía apostar por programas propios, al menos en directo, en esta franja y, como dices, va a haber un montón de colaboradores, pero el objetivo principal del programa, ¿cuál es?

JESÚS - Honestamente, yo te puedo decir lo que pienso. Hay un montón de gente trabajando detrás de esto. El objetivo principal debe ser hacer un programa de televisión. No somos ni más ni menos que eso. Hay gente que se cree que un programa es, lo que se ha publicado por ahí: "Cintora va a decir lo que es verdad y lo que es mentira". Yo no voy a salir con una pizarra y un palo diciendo: "Esto es verdad, esto es mentira". Yo no reparto autorizaciones de ese tipo.

Sí que daré voz a gente de prestigio y gente que va a poner luz en puntos en los cuales haya dudas, haya bulos. Estamos en un tiempo muy revuelto en el que hay gente que está creyendo que el cambio climático no existe, gente que está diciendo que la violencia de género no existe, gente que está haciendo declaraciones y acciones muy vergonzosas contra el colectivo LGTBI, gente que está diciendo auténticas barbaridades y que eso está circulando como un auténtico veneno en el tiempo que vivimos y como tal hay que ponerle una parte de antídoto, pero al mismo tiempo intentaremos también hacer contenidos de otro tipo.

No es un programa exclusivamente para desmontar bulos como se ha publicado, es un programa que tiene contenido muy diverso, son más de dos horas en directo en el que habrá tiempo para todo, incluso para sonreír, pero también para un periodismo crítico, que es lo que hay que hacer, y con gente de distintas sensibilidades políticas, que también es importante atreverse a dar voz a otra gente que a lo mejor no aparece tanto en los programas. Hay que darle también voz. Un programa que tiene esa pretensión de servicio público.

Estabas que estabas comentando el tema de desmontar bulos y que la gente pone en duda todo hoy en día, pero incluso hasta el hecho de desmontar bulos parece que se está asociando a una cierta ideología.

JESÚS - Bueno, porque a ver, yo creo que los que más esparcen bulos se sienten con ese sentido de la responsabilidad, probablemente, y les conviene que todo el mundo sea igual y que nadie les desmonte. Es así, es el mundo en el que nos ha tocado vivir, en el cual hay un montón de contenido, pero también hay mucha información y también mucha gente desinformada, porque tanta cantidad de contenido alberga también una enorme porción de desinformación y de mentira, que es la trola de toda la vida. Yo creo que hay que estar en esto también. El periodismo tiene esa responsabilidad profesional de desmontar lo que se está esparciendo y es mentira. Tenemos ahora mismo ese reto en el tiempo que vivimos.

Para hacer toda esta labor en este programa, "os habéis venido a una biblioteca". ¿Por qué es esto una biblioteca? ¿Qué representan las bolas?

JESÚS - Esto es un embolado. Para mí tiene esta parte experimental... Hay conceptos en este programa que no he trabajado tanto, como el concepto de los humoristas. Tiene conceptos también como los teletrapos, pero va a haber otros que la gente va a reconocer perfectamente, de colaboradores que han venido a otros programas y gente que va a participar, invitados que están en otros programas y que han estado en programas que he hecho. Dentro de eso, hay elementos también que quieren recordar a una biblioteca, por ejemplo, como esta bola del mundo que tenemos al lado. Es también una forma de un mensaje que va en la línea de mirada: "Para que veáis, todavía en el tiempo que estamos, todavía hay gente que es terraplanista", que cree que la Tierra es plana, que yo creo que es como el summum del punto en el que estamos. Es ese guiño también al conocimiento.

Y entiendo que eso está extrapolado a las bolas que vemos en las estanterías

JESÚS - Dicho esto, el concepto del plató no es mío. Yo puedo explicar lo que me han contado, pero yo soy un humilde presentador y conductor y codirector de este programa, pero yo creo que el plató ha quedado bonito, eso es la realidad, y luego vamos a intentar acompañarlo de contenido en el que poco a poco intentemos estar cómodos e intentar hacer un espacio en el que ojalá nos dejen crecer poco a poco porque es un reto absoluto en La 2, en la tarde, con actualidad en directo y poco a poco intentar hacer que la gente se vaya pasando y vaya viendo, aunque es una cadena que tampoco tiene grandes índices de audiencia, pero sí la enorme responsabilidad de hacer un buen servicio público.

¿Tenéis como reto u objetivo, el luchar contra otros magazines de tarde que van también en la línea más de la información? Puede ser 'Más vale tarde', que vais a compartir franja.

JESÚS - A mí no me han dicho nada de eso. Además, conozco etapas en mi vida diversas. He hecho programas que tenían muy buena audiencia y me quitaron. En este caso, tampoco me han marcado un nivel de audiencia que tenga que hacer. Ojalá podamos ir trabajando poco a poco y yo, particularmente, estamos empezando, ya ves, no diré de cero porque cero no es, pero la audiencia de La 2 es la que es, el formato es nuevo, con lo cual no me veo… sinceramente, no es mi pretensión ponerme a competir con otras cadenas. La pretensión inicial es, poco a poco, ir cogiéndole a esto el tranquillo y establecer un espacio en el que la gente se vaya habituando y que estemos ahí. Yo creo que hay que dar voz, no hay que silenciar. Y ahora vamos a tener este reto de hacer un programa poco a poco y de dar voz a gente distinta, gente que no suele estar. Vamos a intentar también tener ese punto crítico, que es bueno dar voz a la ciudadanía. Esa serie de elementos, el humor, etcétera.

Hemos conocido al teletrapo "Donald Trump", va a haber más, ¿no?

JESÚS - Va a haber más, hay más teletrapos, hay más elementos que son novedosos en el programa porque va a haber gente haciendo humor, por ejemplo, Héctor de Miguel, "Queque" o va a estar Ignatius Farray. Y de teletrapos hay alguno más.

¿Putin?

JESÚS - Va a haber más seguro.

Los teletrapos representarán rostros internacionales y nacionales, ¿no?

JESÚS - Sí, efectivamente. Y de sectores muy diversos.

¿De televisión también puede ser? ¿Ana Rosa?

JESÚS - De sectores muy distintos. Y ya que preguntas de televisión, también va a haber voces y caras más conocidas, Javier Aroca, Esther Palomera, pero también se va a ver a gente como Olga Rodríguez o se va a ver también a gente como Gloria Marcos o se va a ver también a gente como Joaquín Muequel o David Jiménez, Paloma Esteban, Isabel Durán… Va a haber gente muy variopinta y va a entrar gente que viene de la política o que son expolíticos ahora mismo, de distintas formaciones políticas, queremos dar voz a gente muy diversa y a algunos se les ve más y a otros no se les está viendo nada o casi nada y también estarán. Esa es la pretensión.

En esta época de cambios en la que Televisión Española está apostando por nuevos formatos, nuevos rostros que venís o que volvéis a la cadena, hay críticas o comentarios incluso de otros presentadores a estos movimientos o estrategias de RTVE. El otro día Ana Rosa Quintana decía que lo que ella hace y lo que hace Silvia Intxaurrondo es lo mismo. ¿Tú piensas que ellas hacen lo mismo?

JESÚS - Yo, honestamente, no estoy aquí para repartir carnés entre una persona y otra, yo creo que lo que ocurre ahí es que cada uno puede ver a quien quiera, puede ver a Ana Rosa, puede ver a Silvia. Es lo que puede ocurrir al poner la televisión y, afortunadamente, puedo celebrar que también nos pueden ver a nosotros. Es lo que te puedo decir, ¿sabes? Que también es bueno. Yo vengo de un espacio de casi cuatro años en los que no pude estar en la tele y veníamos de un programa que iba muy bien cuando nos quitaron.

Y es lo que puedo decir, es una oferta más que va a haber en la parrilla, humilde, comparada con esos programas que has dicho que llevan más tiempo, más rodaje, una milipropuesta y es lo que te puedo decir. Es lo que voy a decir, no es lo que pueda, es lo que quiero decir en este caso. Es así, yo he coincidido en etapas diversas con Silvia, con la que estuve, por cierto, tomando un té hace muy pocos días aquí en Prado del Rey. Nos conocemos ya desde que éramos muy, muy jóvenes. En la radio, en la SER, trabajamos muchas noches juntos en la radio, en la SER, y ella, a mi modo de ver, está en la televisión pública haciendo una labor muy reconocida y muy reconocible y está ahora mismo en mi vestuario. Y en otra etapa coincidí también con Ana Rosa, porque también estuve en su tertulia, hicimos programas también con su productora, están ahí.

Parece que dependiendo del gobierno, si te ficha esta corporación en un momento en el que hay un gobierno de izquierdas, parece que se te tiene que asociar a esta ideología

JESÚS - Si me hablas de la televisión pública, yo aquí vine por primera vez cuando gobernaba el PP y colaboraba en Radio Nacional de España y en Televisión Española. Estaba en La Noche en 24 Horas, estaba en el debate de La 1, que era el debate que se hacía para el prime time, un día a la semana. Venía la tertulia de la tarde, venía por la noche también el 24 horas en la radio, es así. Fue lo que ocurrió en ese momento, en la etapa en la que dirigía los informativos, por cierto, Julio Somoano.

Y luego hemos hecho programas como 'Las cosas claras' con esta etapa de gobierno. Nos quitaron. Ahora vuelvo también en esta etapa de gobierno. Pero es que antes he trabajado en tertulias de 13 TV o he estado en tertulias de Telecinco o he estado en La Sexta haciendo programas, o en Cuatro. He hecho mucha radio local, mucho periodismo local, que aprovecho para reivindicarlo porque es una escuela maravillosa. He estado en la radio a nivel nacional con gente como Iñaki Gabilondo, he tenido la enorme suerte de conocer a gente tan variopinta como Carlos Llamas o coincidir con la gente de deportes como el equipo de Paco González, del que también intenté aprender cosas, esa radio en directo, tan viva.

La vida es un camino y hay de todo. Es lo que te puedo decir. Dicho esto, mi parcela periodística, por ejemplo, es el bulo. Si hay bulo, hay que desmontarlo. Es lo que hay que hacer. Hay gente que está en esparcir demasiados bulos. Hay que decirlo y hay que contarlo.

¿Cómo fue la experiencia en el Metropolitano con Belén Esteban y con María Patiño, que te vimos presentando el programa a todo el mundo?

JESÚS - Pues mira, me gustó volver al Metropolitano, ya había estado viendo los Rolling Stones y previamente siempre me acuerdo que cuando era bastante más joven echamos una pachanga cuando era La Peineta. Una pachanga cuando yo estaba en Canal Satélite Digital. Ir ahí al partido me gustó y luego coincidimos con la promoción del programa de 'La familia de la tele' y también con la promoción de Andreu Buenafuente, al que también animo a ver y que entró también en una conexión que tenían. Y luego volví a ver a gente, como Belén Esteban como María Patiño, con las que coincidía en los pasillos cuando yo estaba en Cuatro y ellas en Telecinco.

Podíamos coincidir perfectamente un día cualquiera, gente tan variopinta como Belén Esteban o gente como Pablo Iglesias o gente como Francisco Granados, que luego lo detuvieron por corrupto, lo metieron en la cárcel. Un día no pudo venir al programa porque se lo habían llevado a la cárcel que él había inaugurado. Venía gente como Revilla, que ahora está con el emérito que le quiere denunciar. Que dice el emérito que si gana quiere dar el dinero a Cáritas, el dinero que le saque a Revilla. Pero el emérito, ¿por qué no empieza a dar ya, parte de lo que tiene, que tiene un montón por ahí? Es curioso, porque tiene que esperar para dar a Cáritas a ver si se lo gana a Revilla, si ya tiene unos milloncejos por ahí ocultos, que dé una mínima parte si quiere tener un gesto con Cáritas. ¿No te parece? Esta España nuestra, las cosas que tiene tan variopintas.

Jesús, muchísima suerte con 'Malas lenguas', que no haya muchas y que desmontéis todos los bulos posibles

JESÚS - Tiene que haber buenas, malas y regulares y estaremos para intentar contarlo. Muchísimas gracias.