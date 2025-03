En 'Ni que fuéramos' reaccionan a lo emitido en 'Tardear' de Chelo García-Cortés simultáneamente y con sorpresa

Tras el triunfal estreno de 'Supervivientes 2025' en Telecinco al liderar el prime time con un gran 22,7% y 1,4 millones de espectadores, 'Tardear' ha arrancado el programa hablando del reality de aventura convirtiendo su plató en su particular palapa. Y lo más curioso de todo es que en pleno programa se ha colado alguien de la competencia: Chelo García-Cortés.

Así, 'Tardear' arrancaba este viernes con Frank Blanco y Verónica Dulanto junto a Kike Quintana, Marta López, Cristina Tárrega y Carolina Ferre con chalecos salvavidas para hacer su propio 'salto'. Tras ello, no han dudado en comentar el salto de Terelu Campos del helicóptero del que todo el mundo está hablando sobre todo por su escasa altura.

En ese sentido, en 'Tardear' han querido comparar los saltos de Terelu Campos y de su hermana Carmen Borrego tanto en cuestión de altura como técnica. Y tras ello han querido aprovechar y hacer un ranking con los mejores peores saltos de la historia de 'Supervivientes' y ha sido cuando el programa de Telecinco no ha tenido reparos en sacar un rostro que hasta hace unos meses estaba vetada junto al resto de 'Sálvame', Chelo García-Cortés.

De hecho, en el tema de Bárbara Rey cuando se referían a la colaboradora de 'Ni que fuéramos' muchas veces hablaban de la amiga periodista de la vedette para evitar decir su nombre. Sin embargo, este viernes Chelo García-Cortés ha sido protagonista de hasta dos vídeos de 'Tardear'.

Primero, en el ranking de los peores saltos de la historia de 'Supervivientes', 'Tardear' situaba a Chelo en el cuarto puesto por detrás de Rosa Benito y por delante del de Isabel Pantoja, Yola Berrocal y Pedro Oliva. "En el número 4, compartiendo helicóptero con su ex amiga Isabel Pantoja y con más tensión que Zelenski y Trump en la Casa Blanca, Chelo García-Cortés", exponía Frank Blanco.

Pero lejos de quedarse ahí, 'Tardear' también recordó otro icónico momento de Chelo García-Cortés en 'Supervivientes', la prueba del barro que tantos memes dio. "Los supervivientes ya han recibido su bautizo de barro, es de las pruebas que hay clásicas en este concurso y que también nos ha dejado momentos maravillosos como el de Chelo-García-Cortés embarrada", anunciaba Verónica Dulanto antes de dar paso al vídeo.

Chelo García-Cortés reacciona en 'Ni que fuéramos' a lo visto en 'Tardear'

Minutos después, aprovechando que Chelo estaba presente en 'Ni que fuéramos', David Valldeperas les relataba a todos sus compañeros que la periodista se había colado de forma inesperada en 'Tardear'. "A ver está pasando algo. Fíjate que en la cadena de enfrente estáis todos vetados pero Chelo acaba de aparecer en la cadena de enfrente, han hecho un ranking de saltos del helicóptero y a Chelo le han puesto como el cuarto peor puesto", informaba el director.

"Enhorabuena", le decían sus compañeros con cierta sorna. "¿Pero caíste mal o qué por qué eres el cuarto peor salto?", cuestionaba Javier de Hoyos. "No lo sé, yo no caí de culo, hice lo que me dijeron que tenía que hacer y si caí mal pues caí mal. Y si soy la cuarta peor pues bueno por lo menos me han sacado David", espetaba Chelo García-Cortés. "Sí, pero para mal", le replicaba Kiko Matamoros. "Da igual, más vale salir que no salir. Yo creo que hice un gran concurso y me da igual", sentenciaba ella.