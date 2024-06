Todas las claves de ‘Desde el mañana’, la nueva serie de Álex González creada por Daniel Écija

Disney+ ya va mostrando cada vez más sus cartas en nuestro mercado. A la genial ‘Cristóbal Balenciaga‘ le siguió la interesante ‘Las largas sombras‘ y ahora llega una nueva muestra de serie hecha en nuestro país. Es el turno de ‘Desde el mañana‘, la nueva ficción creada por Daniel Écija (que acaba de estrenar ‘Eva y Nicole‘) y ha llegado este 12 de junio a la plataforma con todos los episodios disponibles.

Con guión del propio Écija, además de Andrés Martín Soto, Veronik Silva, Tomás J. Salmerón, Ignacio Campón, Inés París y Alberto Úcar, ‘Desde el mañana’ es un thriller con tintes sobrenaturales rodado en el norte de España. Concretamente en Euskadi. Pero no solo es eso, sino que lo que la hace diferente y brillar sobre todo es su mezcla de géneros. Porque del thriller pasa a la comedia costumbrista, al drama familiar o incluso a un tono más juvenil, con tintes de acción y misterio. Una serie bastante familiar (y por ratos demasiado inofensiva) a la que le gusta jugar, pero siempre dentro de sus límites autoimpuestos. Es decir, no se arriesga lo más mínimo, y es ahí donde falla.

Protagonizada por una omnipresente Marta Hazas y un cautivador Álex González, también tiene en su reparto a Denisse Peña y al chico de moda, Gabriel Guevara. Que, además, también acaba de estrenar serie, esta vez en Netflix, con ‘Ni una más‘, de la que os hablamos aquí. ‘Desde el mañana’ podría haber sido una serie que funcionara perfectamente emitiéndose de manera semanal. Los cliffhangers de cada episodio son buenos, aunque se empeñe en dar a cada capítulo varios finales. Quizá por eso Disney haya llegado a un acuerdo con RTVE para emitir la serie (suponemos que de forma íntegra) en abierto en TVE.

¿De qué va ‘Desde el mañana’?

A los pocos días de mudarse a una nueva casa con su familia, Gabriela descubre bajo el suelo de su despensa una veta de un mineral desconocido. Al tocarlo, produce en ella un extraño e inquietante fenómeno: Gabriela ve fragmentos del futuro y, en uno de ellos, la muerte de su hija Emma. Tras constatar que estos episodios no son fruto de un desequilibrio mental o físico, Gaby comenzará a luchar para cambiar el futuro de su hija con la ayuda de Andrés, un inspector de policía que ha vivido una experiencia similar a la suya.

Un thriller sobrenatural con las cartas sobre la mesa

‘Desde el mañana’ empieza con un flashback de los años 50 con sabor añejo, con sabor ochentero. Un chico se interna en unas cuevas en Bizkaia con su perro y acaba presenciando la caída de un pequeño meteorito junto a un caserón vacío. Un meteorito violeta que tendrá mucha importancia en toda la trama. Porque contiene un mineral desconocido en la Tierra que provoca que veas tu futuro con solo tocarlo. Así lo comprueba Gabriela, y de la peor manera posible, porque ve, en ese futuro, la muerte de su hija. Trágico, ¿verdad? No acaba de entenderlo y piensa que es por el estrés de la mudanza… pero todos sabemos que nunca se resuelve todo así.

Gabriela es madre de dos niños y tiene un matrimonio de ensueño. Aunque con su hija se lleva regular… porque está en medio de la adolescencia. Y, sobre todo, porque tiene un novio que trata de colarse en la empresa familiar, GeoCorp, alegando que mataron a su padre y que están destruyendo el medioambiente. Con esa premisa, la trama se va desarrollando a buen ritmo. No estamos ante una serie de personajes, sino que todos giran en torno a lo que el guión quiere mostrar. Sí, hay clichés y tópicos del género. Los va cumpliendo todos uno a uno. Pero, ¿qué más da si funcionan? Por eso son clichés, ¿no? Y ‘Desde el mañana’ sabe cuándo usarlos. Y, lo más importante, sabe cómo hacerlo.

Marta Hazas es el alma de la función

El primer episodio quizá busque mostrar un poco las cartas que tiene que ofrecer. Pero en el segundo ya nos metemos de lleno en la historia, y la serie mejora notablemente. Recuerda por momentos a ‘Home Before Dark: Las crónicas de Hilde Lisko’, serie injustamente olvidada de AppleTV+, que también busca arrojar luz sobre malvadas empresas con objetivos dudosos. En este caso, será la propia protagonista, Gabriela, la que comience a investigar qué hay detrás de su empresa familiar, con ayuda de un policía, Andrés, que ha vuelto al pueblo tres años después de la muerte de su mujer. Todos sabemos que acabarán juntos, ¿verdad? Y ojo, no es spoiler porque no hemos podido ver la serie entera, pero sería uno de los clichés a cumplir.

Gabriela y Andrés, tratando de desentrañar el misterio en ‘Desde el mañana’. / DISNEY PLUS

Marta Hazas está soberbia como Gabriela, como una madre a la que le supera la situación continuamente, y que vuelca su estrés y su frustración en la relación con su hija, a la que da vida Denisse Peña con garbo, aunque un poco acartonada. ‘Desde el mañana’ va tejiendo ese drama familiar sin mucha prisa, con un ojo puesto en esa relación con el policía, que ayudará a desentrañar varios de los misterios que esconde la serie. Esa dupla formada con Álex González es el mayor acierto de la serie, porque ambos intérpretes se conocen muy bien y saben las fuerzas (y las debilidades del otro).

Aunque no sea una ficción que va a quedarse contigo durante mucho tiempo, es muy entretenida y no deja de plantear secretos a cada paso que da. Además, su acabado visual acompaña la mayor parte del tiempo. Aunque el uso de la música sea de juzgado de guardia en varias ocasiones… Así que, salvo algunos errores fácilmente subsanables, ‘Desde el mañana’ es una serie que se ve de una sentada, sobre todo porque te hace querer saber más. Te mantiene la intriga, al menos en los primeros compases. ¿Lo logrará hasta el final? Lo podréis descubrir este 12 de junio en Disney Plus.