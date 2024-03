TVE resucita el espíritu de ‘Estoy Vivo’ en su nueva serie con Álex González y Marta Hazas

A la espera del estreno de ‘Detective Touré‘ y ‘Operación Barrio Inglés‘, que siguen promocionándose, TVE sigue apostando por la ficción española y ahora ha adquirido los derechos de emisión de ‘The other life’, una serie creada por Daniel Écija que recupera el espíritu de ‘Estoy vivo’.

Esta nueva serie protagonizada por Álex González y Marta Hazas se ha presentado esta semana en el Series Mania, que se ha celebrado en Lille (Francia). Y ha sido dentro del showcase Coming Next from Spain donde se ha anunciado que la ficción verá la luz en abierto gracias a RTVE y también se verá en el pago a través de Disney Plus+.

Así, según avanza Audiovisual 451, ‘The Other Life’ tendrá una doble ventana en nuestro país. Por un lado, la ficción protagonizada por Álex González se podrá ver a través de la plataforma de streaming y también en abierto gracias a La 1 siguiendo así los pasos de lo que ha ocurrido con otras series como ‘Zorro’.

«The Other Life es apta para televisiones en abierto y para plataformas de streaming. Además, podría tener más temporadas”, destacaba Randall Broman, de Mediawan Rights. Por ahora, la primera temporada consta de episodios de 52 minutos.

Javier Lorenzo, productor de Good Mood, ha avanzado que se trata de una serie que mezcla el drama familiar con elementos sobrenaturales, misterio e investigación. Es decir, en cierto modo recupera el espíritu de ‘Estoy vivo’, la serie de Daniel Écija que ya emitió La 1 durante cuatro temporadas con Javier Gutiérrez y Alejo Sauras de protagonistas. «Buscábamos ese realismo mágico pero elevando el nivel de producción, incluyendo toques de ciencia ficción, pero dándole importancia al drama familiar», explicaba.

Así es ‘The Other Life’, la nueva serie de TVE con Álex González

‘The Other Life’ contará la historia de Gabriela, a la que da vida Marta Hazas. Su personaje se acaba de mudar con su familia a una nueva casa, y allí descubre una veta de un mineral desconocido. Cuando toca esta sustancia siente una expriencia sobrenatural, pues logra ver pinceladas del futuro. Entre ellas, la muerte de su propia hija, Emma.

Tras comprender que esta experiencia no se debe a un desequilibrio mental, Gabriela intenta cambiar el futuro, y cuenta con la ayuda de Andrés, un inspector de policía cuya mujer tenía ese tipo de experiencias, y al que dará vida Álex González.