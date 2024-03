Así es ‘Detective Touré’, la nueva serie de TVE que sucederá a ‘Los misterios de Laura’

TVE se está especializando últimamente en producir series para luego dejarlas guardadas en un cajón hasta nuevo aviso. Ahí está el ejemplo reciente de ‘HIT‘, con Daniel Grao. O en este caso, su nueva apuesta ‘Detective Touré‘. Y, lo más sorprendente de este ejemplo, es que la serie sí se ha estrenado en nuestra televisión ya. Concretamente, en la televisión autonómica vasca, ETB. Rodada durante tres semanas en Bilbao, con lugares tan emblemáticos como el Teatro Arriaga, el Puente de la Salve o el espacio cultural Muxikebarri Zentroa de Getxo, está basada en las novelas del escritor Jon Arretxe.

Seis episodios que coproduce RTVE con Detective Touré AIE, Tornasol Media, DeAPlaneta y EITB, cuenta con el apoyo del Programa Europa Creativa Media. Creada por David Pérez Sañudo (‘Ane’) y por Carlos Vila Sexto (‘Los misterios de Laura‘), y con Flora González Villanueva en el guion, es la primera serie española con un hombre negro de protagonista. Increíble, si lo piensas fríamente, que hasta 2024 no hayamos tenido una serie así. Y todo se complica cuando sabemos que TVE la tiene guardada en un cajón, porque esta serie iba a ser estrenada en el mes de febrero, y eso ya quedó atrás.

El reparto de ‘Detectivé Touré’ al completo. / RTVE

La serie cuenta con seis episodios, y busca darle una vuelta al género policiaco y de detectives. Ya desde los primeros compases, podemos ver que estamos ante una especie de Sherlock, y que busca descubrir la verdad en varios de los casos que afectan a sus vecinos. El carisma de Malcolm Treviño-Sitte es impagable, y funciona perfectamente como el polifacético Touré. Además, la serie aprovecha para servir, en algunos puntos, de denuncia social, y cómo mucha parte de la sociedad se enfrenta a la inmigración.

¿De qué va ‘Detective Touré’?

Touré, un inmigrante guineano asentado en Bilbao, se gana la vida como improvisado detective resolviendo casos que afectan a los vecinos del barrio. Su pericia, intuición y particular sentido del humor le llevan a ganarse la confianza de la Ertzaintza. Pero también le involucrará en una compleja trama de drogas y tráfico humano que pondrá en riesgo su vida y la de su hija.

La saga de libros creada por Jon Arretxe está compuesta por 8 novelas: ’19 cámaras’, ‘612 euros’, ‘Sombras de la nada’, ‘Juegos de cloaca’, ‘Piel de topo’, ‘No digas nada’, ‘Desconfía’ y ‘La mirada de la tortuga’.

«Sí, este soy yo. Y aunque no lo parezca, soy el mejor detective de la ciudad». Esa es la máxima de Touré. Y tiene razón. Sus habilidades se prestan ante el bien común, y acaba siendo una pieza indispensable de su barrio. Solo hemos podido ver los episodios de la serie doblados al euskera, pero la interpretación de Malcolm Treviño-Sitté hace que el proyecto gane enteros por completo.

Este es el reparto de ‘Detective Touré’

La serie está protagonizada por Malcolm Treviño-Sitté. El actor, de Guinea Ecuatorial, saltó a la fama con el personaje de Balotelli en ‘El chiringuito de Pepe’, y también pasó por la serie ‘Dos vidas’ en TVE. «Cuando fui niño y el único negro en mi entorno, era diferente, la atracción, pero luego me convertí en una amenaza», explicó hace poco en una entrevista para El País, queriendo contar su experiencia como inmigrante en España, al igual que su personaje.

El reparto lo completan Itziar Ituño (‘La casa de papel‘), Unax Ugalde (‘Entre tierras‘), Loreto Mauleón, Itsaso Arana, Urko Olazabal, Goize Blanco, Emilio Buale, Lander Otaola, Gorsy Edu, Ayoub El Hilali, Jon Olivares y Ane Garabain.

¿Cuándo se estrena ‘Detective Touré’?

Lo curioso es que, pese a haber sido ya estrenada en la televisión autonómica vasca, todavía no hay fecha de estreno en TVE. Y es una decisión que aún no se entiende, sobre todo porque es una serie que podría funcionar a la perfección en el ente público. Ya no solo por lo que hemos comentado, de tener como protagonista a un hombre negro (la primera vez en la historia de la televisión en España), sino porque es una serie ligera y repleta de humor.

Una imagen de la serie ‘Detective Touré’. / RTVE

En un principio, la serie tendría que llegar a lo largo de este 2024. Pero quizá RTVE haga lo mismo que hizo con ‘La ley del mar‘, una de sus grandes apuestas, que terminó estrenando de golpe y sin apenas promoción. Aunque al menos esta vaya a añadirse al catálogo de Netflix. Y así siempre va a tener un mayor recorrido. Con ‘Zorro‘ pasó algo similar, pero por suerte, también podía verse en Prime Video.

Es probable que, si las cosas no cambian, ‘Detective Touré’ corra la misma suerte y acabe siendo programa en algún horario poco ventajoso, y estrenando la mitad de los capítulos de golpe. Pero la serie creada por David P. Sañudo y Carlos Vila no se lo merece. Ya hay algunas críticas de su paso por la televisión vasca, y todos destacan la serie como una fuerte apuesta de TVE. Ahora solo falta que el canal público le dé esa oportunidad que seguramente se merece.

Actualmente puede verse al completo en PRIMERAN, la plataforma gratuita de streaming más grande en euskera. El preestreno tuvo lugar en la sala BBK en Bilbao el pasado enero de 2024. Al evento además acudió todo el reparto, así como el director Esteban Crespo y Alex Gibelalde, de PRIMERAN.