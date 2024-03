El final agridulce de ‘Entre Tierras’ en Antena 3, explicado: lo que significa la última escena

Tras diez capítulos, Antena 3 ha emitido este jueves el último capítulo de ‘Entre tierras’, la serie protagonizada por Megan Montaner, Unax Ugalde, Begoña Maestre, entre otros, que ha sido todo un éxito en su emisión en abierto tras llevar meses en atresplayer.

Después de que el noveno capítulo concluyera con el trágico accidente de Manuel y su fallecimiento después de que José manipulara su moto y le pusiera decapante a los frenos; el décimo episodio comenzaba con una María desolada que se ha quedado sola y embarazada como dueña de todas las tierras.

No obstante, su madre ha ido para acompañarla en estos momentos tan duros. Eso sí, Sagrario quería que su hija se marche con ella a Almería y más después de que José le contara que el bebé que espera su hija podría ser suyo. Y es que tras eliminar a Manuel, José ahora tenía como objetivo recuperar a María por todos los medios. Con lo que no contaba seguramente José es que Guillermo iba a encontrar el decapante en los frenos de la moto de Manuel. Tras entregarlo a la guardia civil, esta no dudaba en llegar a la conclusión de que el accidente de Manuel no fue casual, sino que alguien lo manipuló y le había asesinado.

Pero José estaba astuto y conseguía hacer creer a todos y a la guardia civil que el que acabó con la vida de Manuel había sido Gabi después de que le amenazara delante de todo el pueblo por lo que había sucedido con Claudia. Y es que Gabi era el que tenía acceso al decapante en la fábrica. Así, la guardia civil le detenía.

El impensable pacto de María, Claudia y Justa

Sin embargo, pese a que todo el pueblo de ‘Entre tierras‘ condenaba a Gabi, ni Claudia, ni Justa ni María se creían que el pobre de Gabi hubiera podido matar a Manuel. Así, después de encararse con el propio José y de acusarle de haber sido él quién mató a Manuel, José despedía a Justa. Y ella, que no estaba dispuesta a quedarse quieta no dudaba en contarle sus sospechas a María, que aunque en sus entrañas pensaba que José podía estar detrás no terminaba de creérselo y menos al venir todo de Justa.

Es Claudia quien conseguía convencer a María de que tienen que unir sus fuerzas para sacar a Gabi de la cárcel. «María a veces tenemos que apartar nuestras diferencias para hacer lo que tenemos que hacer«, le decía Claudia. Y así es como las dos junto con Justa llegan a un pacto impensable para conseguir pruebas de que José había sido quién había manipulado los frenos de Manuel. Y algo más que su quemadura de la mano.

José, detenido por el asesinato de Manuel en ‘Entre tierras’

Así, mientras Claudia entretenía al vigilante de la fábrica, María engañaba a José haciéndole creer que tenía razón y que necesitaba su ayuda y que quería que fuera el padre tanto de su bebé como de Nicolás. Todo para conseguir la llave de la salita al lado de su despacho para que Justa intentara dar con el decapante o alguna prueba.

Y justo cuando lo conseguía, María sufría un desmayo al desangrarse. Algo que José aprovechaba para tratar de escapar. Sin embargo, la guardia civil le perseguía y daba con él hasta detenerle. Y aunque parecía que podía haber salido todo mal, María se despertaba al día siguiente en su cama tras haber dado luz a su hija a la que ha decidido llamar Manuela en homenaje a su padre.

La carta de María a Manuel, el emotivo cierre de ‘Entre tierras’

Finalmente, justo al final del capítulo de ‘Entre tierras’ se produce un salto temporal de un año en el que María le escribe una carta a Manuel por el aniversario de su muerte contándole cómo está toda la gente de su alrededor. En ella, María le explica que su hermana y su madre se quedaron con ella en La Mancha para ayudarle con Nicolás y Manuela.

A Nicolás le han llevado a un médico de Madrid y desde que le recetaron una nueva medicación no tiene ataques. Por su parte, Guillermo se fue a Barcelona para poder ser él y vivir su vida junto a Custodio después de que José intentara también separarles.

Asimismo, tras poner en nombre de Claudia la mitad de todas las tierras, las dos se han unido y consiguieron el apoyo de todas las mujeres del pueblo para formar una cooperativa. «A tu tío le costaría reconocerlo, pero tenía a la mejor heredera delante de sus narices», sentencia María en alusión a Claudia, que también le dio una nueva oportunidad a su relación con Gabi aunque tienen sus altibajos.

Y la carta concluye con un mensaje final de María que puede servir como cierre de toda la serie y de lo que significa ‘Entre tierras’. «Gracias a ti, al haber vivido entre tierras, por fin he comprendido que el lugar al que pertenecer no tiene que ser el mismo en el que naces. Nuestra tierra es el sitio donde está la familia, la de sangre, y también la elegida, las personas que quieres y te importan. Ese es el legado que buscaba tu tío, el sentir que estás en el lugar al que perteneces, que estás en casa«, sentencia la protagonista de la serie.