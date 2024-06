Crítica de ‘Ni una más’: la necesaria serie española denuncia de Netflix contra la violencia machista

Las series y el arte en general sirven para entretener, por supuesto, pero muchas veces también para denunciar. Porque el arte puede ser político, puede ser social, o puede ser simplemente entretenimiento. En el caso de ‘Ni una más’, la nueva serie de Netflix que ha aterrizado en la plataforma este 31 de mayo, es una combinación de todos los elementos. Como otras series coetáneas que tratan el tema del consentimiento y del abuso más o menos en profundidad, como pueden ser ‘Podría destruirte’, ‘Alba’, ‘Mi reno de peluche‘ o ‘La Jauría’, ‘Ni una más’ busca hacernos reflexionar sobre ello, todo envuelto en un aspecto juvenil.

Basada en la novela de Miguel Saéz Carral, que también ha estado presente y de forma muy activa en el desarrollo de la serie, ‘Ni una más’ llega en un momento clave para nuestro país. Con la ley del ‘Solo sí es sí’ centrando mucho el discurso de una problemática muy arraigada en la sociedad actual, la serie de Netflix busca ahondar un poco en las consecuencias para las víctimas… y para todo su entorno. Y para ello se vale de un reparto que funciona muy bien, sobre todo según van avanzando los episodios.

Con Nicole Wallace, Clara Galle y Aïcha Villaverde como el trío protagonista, Alma, amigas Greta y Nata, también encontramos cerrando el reparto a José Pastor, Gabriel Guevara, Iván Massagué o Eloy Azorín. Todo el reparto juega a favor de la historia para llevarnos por un camino tortuoso y, a veces, algo tramposo, buscando desvelar la verdad de lo que ocurre en el instituto. ¿Lo consigue? Sí.

¿De qué va ‘Ni una más’?

Alma tiene 17 años y está a punto de acabar la secundaria. Greta y Nata son sus mejores amigas. Se conocen desde niñas, salen de fiesta y tienen los típicos problemas de su edad: sentirse desplazadas, los celos, discusiones con los padres y hasta relaciones tóxicas… Pero cuando el perfil @Iam_colemanmiller publica una foto con la leyenda «Esta soy yo antes de que me violaran», la normalidad se acaba y todo cambia. ¿Cómo y cuándo ocurrió esa agresión? ¿Quién se esconde tras ese perfil? ¿Qué hay de verdad en esa acusación y quién es la verdadera víctima?

Un primer capítulo perfecto

El comienzo de ‘Ni una más’ ya plantea el tono de la serie. Nos encontramos a Alma, a la que da vida Nicole Wallace, colgando un cartel en la salida del instituto. Y este reza: «¡Cuidado! Ahí dentro se esconde un violador». Se encarga de colocarlo justo cuando sus compañeros están saliendo de clases, para que todo el mundo pueda verlo. Obviamente, le mete en problemas, y descubrimos que Alma no es la primera vez que la lía con algo similar. También nos vamos enterando de que Alma no es una alumna modélica ni mucho menos. Está pasando por un proceso complicado, y no sabemos hasta qué punto podemos achacarlo al cartel que se ha encargado de crear.

Su relación con los adultos, especialmente su padre y su profesor, es complicada. No acaba de acatar bien las normas, pero ellos tampoco son capaces de conectar con ella. Ese será uno de los temas principales de la serie. La falta de comunicación entre los adolescentes y sus versiones adultas, que deberían ser las responsables. Aunque algunas veces descubramos que no lo son tanto. ‘Ni una más’ nos va presentando las dinámicas de todos los personajes de una forma bastante orgánica y natural. Sobre todo porque los adolescentes que vemos visten y hablan como adolescentes de verdad. No hay esa necesidad de idealización que sí encontramos en otras series con el mismo target, y eso se agradece.

Nicole Wallace es Alma en la serie ‘Ni una más’. /Javier del Cerro/Netflix © 2024

Según avanzan los episodios, eso sí, todo se va volviendo más oscuro y descubrimos más giros, algunos de los cuales no vemos venir. Otros sí y, lamentablemente, desde el principio. Pero ‘Ni una más’ no busca ofrecernos un simple ¿quién lo hizo?, sino que busca ir un poco más allá. Porque el tema es lo suficientemente serio como para no hacerlo.

Sororidad y denuncia

Salvo un par de baches y tramas secundarias que no llevan a ningún lado, la serie de Netflix mantiene muy bien el ritmo durante toda su temporada. Se nota el cuidado que se ha puesto en la adaptación y, salvo algunos diálogos que chirrían, todo tiene a ser bastante natural y realista, dentro del marco que lo permite. Y eso se debe gracias a sus tres protagonistas, Nicole Wallace, Clara Galle y Aïcha Villaverde. La dinámica entre las tres es el punto a favor de la serie. Se entienden muy bien y funcionan mejor cuando están juntas.

Alma y Clara, apoyándose mutuamente. /Javier del Cerro/Netflix © 2024

Curiosamente son los adultos los personajes menos interesantes y más flojos de ‘Ni una más’. En algunos momentos, el padre de Alma, interpretado por Eloy Azorín, parece poco más que una parodia, más que un personaje realmente interesante. Pero salvo eso, la serie se mantiene fiel a sí misma y funciona como buena adaptación de la novela original.

Además, trata de mantener el foco continuamente, y ese es el de la denuncia contra el machismo imperante en la sociedad, los juegos de poder, los problemas de los adolescentes (muchas veces ninguneados) y la sororidad femenina, tan necesaria en tantas ocasiones. Y, sobre todo, esa cultura de la violación que, aunque creíamos superada, sigue muy arraigada en muchos estamentos de nuestra sociedad. Así que ‘Ni una más’ es una serie denuncia muy necesaria para abrir los ojos a los jóvenes que se acerca al tema, y desde una perspectiva mucho más interesante. Aunque no siendo tan excesiva como lo era, en su momento, ‘Por 13 razones’, también de Netflix.