De qué va y cuántos capítulos tiene 'Weiss y Morales', la nueva miniserie de La 1 para conquistar la noche del viernes

TVE sigue apostando por nuevas series que atraigan a todo ese público que ha abandonado la televisión lineal en pos de consumir más streaming. Y aunque no siempre toma las mejores decisiones ('Detective Touré' o la tercera temporada de 'HIT' por poner un par de ejemplos), sí que trata de crear ficciones diferentes y con un toque único. Así nos llega su nuevo proyecto, 'Weiss y Morales', protagonizada por Miguel Ángel Silvestre, y que se estrena en la noche de los viernes, la menos inusual para testar ficción española en abierto. Esta nueva apuesta de ficción llega este 23 de mayo de 2025, a las 21:55 h. a La 1, y también estará disponible gratis en la plataforma RTVE Play.

Se trata de una coproducción hispano-alemana, realizada en colaboración con ZDF y las productoras Portocabo, Nadcon y ZDF Studios. Un thriller procedimental que consta de cuatro episodios de 85 minutos cada uno. Esta serie, nueva propuesta de TVE, ofrece una visión fresca del género policíaco, alejándose de los tonos oscuros y violentos típicos del noir. Ambientada en las islas Canarias, la serie se centra en el misterio pero desde un punto de visto policíaco y realista. Así nos presenta crímenes que ocurren a plena luz del día y personajes con conflictos cotidianos.

La producción ha sido rodada durante más de tres meses en diversas localizaciones de Gran Canaria y La Gomera, incluyendo Agaete y el bosque de Garajonay. Hemos podido ver el primer episodio, y aunque huye de tópicos del género, es verdad que 'Weiss & Morales' se queda en una propuesta un poco vacía y sin gracia. Miguel Ángel Silvestre es el verdadero ganador de la serie. Su carisma y su magnetismo son los que aguantan toda la propuesta, y da un dinamismo brutal a su personaje de Raúl Morales. Su dupla con Katia Fellin funciona, aunque tarda en arrancar, sobre todo porque el guion no acaba de ayudar a que su dinámica sea creíble,

El caso se va enrevesando por momentos, pero no hay secuencias de acción increíbles o persecuciones interminables. 'Weiss y Morales' tiene mucho diálogo. Mucho. Quizá demasiado. Y eso lastra un poco el conjunto final, porque hay momentos que piden a gritos un set piece de estos de acción con Miguel Ángel Silvestre dándolo todo. Al final nos quedamos con las ganas. Pero serán cuatro episodios así que todo puede cambiar. Sí que se agradece que, al menos, la relación entre los protagonistas evolucione hacia una amistad profesional, evitando clichés románticos y enfocándose en la colaboración y el entendimiento mutuo.

Este papel televisivo es el regreso de Miguel Ángel Silvestre al mundo de las series tras '30 Monedas', y sigue sabiendo mezclar el humor con la seriedad de una forma perfecta. "Desde que murió mi padre no había tenido tiempo para serenarme, no dejé de trabajar. Así que decidí utilizar mis ahorros para tomarme un descanso, no hay que tenerle miedo a frenar el impulso, ya trabajaría en otro momento. Sentía que había perdido un poco la ilusión del principio. Ahora creo que la he recuperado, me veo como cuando empecé en esto", explicó en una entrevista para Fotogramas.

El capítulo empieza con una protesta en un puerto de Canarias, y tras varias tensiones entre los trabajadores y los empresarios, aparece un cadáver flotando en el mar. De ahí vamos a los créditos de apertura, que recuerdan perfectamente a los de la primera temporada de 'True Detective'. Pero la ficción de TVE no va a ir por ahí. De hecho, ya hay otra serie del actor que se asemeja más a la ficción de HBO, que sería 'Los enviados'. Así que, en resumen, 'Weiss y Morales' funciona, pero se queda todo demasiado en la superficie. No acaba de despegar del todo pero tiene los mimbres para explotar en el resto de la temporada.

De qué va 'Weiss y Morales', la nueva serie de Miguel Ángel Silvestre en La 1

La trama comienza cuando Nina Weiss, agente de la BKA llega sin avisar a Las Palmas para visitar a su madre, Margarethe. Pero lo que iba a ser un reencuentro familiar se ve truncado cuando el personaje de Katia Fellin interviene en lo que parece una agresión… sin saber que se trata de una operación encubierta de la Guardia Civil, liderada por el sargento Raúl Morales (Miguel Ángel Silvestre) .El malentendido es solo el inicio.

Todo cambia cuando un ciudadano alemán aparece muerto cerca de unas plataformas petrolíferas, y Nina se ve implicada en la investigación. Para su sorpresa, su compañero de caso es Morales, el mismo agente del incidente anterior. Así arranca una colaboración forzada entre dos personalidades completamente opuestas: Nina, reservada, metódica y competitiva; Raúl, cercano, humano y profundamente canario. Sus estilos chocan, pero tendrán que aprender a trabajar juntos si quieren resolver los casos que sacuden a esta comunidad multicultural.

Miguel Ángel Silvestre y Katia Fellin protagonizan 'Weiss & Morales'

Raúl Morales, interpretado por Miguel Ángel Silvestre, es sargento de la Policía Judicial de la Guardia Civil en Las Palmas. Humano, empático y con gran intuición para los interrogatorios, lidera a su equipo con cercanía. En casa, es un padre comprometido que se encarga del hogar para que su mujer pueda desarrollar su carrera profesional.

Por otro lado, está Nina Weiss, interpretada por Katia Fellin. Es una de las mejores agentes del BKA alemán. Fuerte, independiente y extremadamente detallista, ha llegado para ver a su madre, pero también para enfrentarse a un secreto familiar del pasado. Su carácter frío y profesional oculta emociones y conflictos personales que saldrán a la luz a lo largo de la serie. La dirección está a cargo de Oriol Ferrer y Lucía Estévez, con guiones de Carlota Dans, Nina Hernández y Ron Markus.