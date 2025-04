Qué es 'Weiss & Morales', la nueva serie que estrena La 1 protagonizada por Miguel Ángel Silvestre

Desde hace días RTVE promociona el estreno de 'Weiss & Morales', una nueva miniserie protagonizada por Miguel Ángel Silvestre y la actriz germana Katia Fellin. Se trata de un procedimental que fue preestrenado recientemente en el Festival de Cine de Málaga y que es una coproducción de RTVE, Portocabo, ('Rapa', 'Hierro' y 'Honor'), Nadcon y ZDF Studios.

La serie está compuesta de cuatro episodios de 90 minutos y narra la historia del inspector Raúl Morales, sargento de la Guardia Civil, y la inspectora Nina Weiss, agente de la BKA alemana. Con un caso por episodio, esta intrigante serie explora los rincones menos conocidos y más sorprendentes de las islas, revelando secretos y universos únicos en cada episodio.

Juanjo Puigcorbé ('Sueños de libertad'), Mariam Hernández ('4 estrellas'), Thomas Heinze y Margarita Broich completan el reparto de 'Weiss & Morales'. Los directores de la serie son Oriol Ferrer y Lucía Estévez y su estreno está previsto para próximamente.

De esta forma, TVE renovará próximamente sus prime time con el estreno de 'Weiss & Morales' así como 'The Floor' con Chenoa o 'That's my jam: que el ritmo no pare' con Arturo Valls tal y como ya anuncia la cadena pública en sus promociones.

Ha vuelto...Listo para la acción 🔫.



Miguel Ángel Silvestre es Raúl Morales 👮‍♂️.



'Weiss y Morales', muy pronto estreno en @La1_tve y @rtveplay. pic.twitter.com/7jO1gksLTH — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) March 29, 2025

¿De qué va 'Weiss & Morales', lo nuevo de Miguel Ángel Silvestre?

Nina Weiss (Katia Fellin), una agente de la BKA alemana, llega sin aviso a Gran Canaria para sorprender a su madre, Margarethe. En un restaurante frente al mar, intenta abordar un secreto familiar que lleva años oculto. Pero su atención se desvía: una mujer está siendo atacada. Sin dudarlo, Nina interviene, ignorando que se trata de una operación encubierta liderada por Raúl Morales (Miguel Ángel Silvestre), sargento de la Guardia Civil.

Cuando un ciudadano alemán aparece muerto cerca de las plataformas petrolíferas del puerto de Las Palmas, Nina es requerida para colaborar en la investigación. Para su sorpresa, su compañero es el mismo sargento Morales. Raúl, afable y relajado, intenta romper el hielo, pero Nina, más reservada, mantiene las distancias. Sus personalidades y métodos chocan desde el principio, pero tendrán que unir fuerzas para resolver el caso.