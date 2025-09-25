Nerea Rodríguez aclara cuál es su verdadera relación con Miguel Ángel Silvestre con un frase definitiva

Mucho se ha especulado en las últimas semanas sobre un posible romance entre el actor Miguel Ángel Silvestre y la cantante Nerea Rodríguez. Sobre todo a raíz de las vacaciones que pasaron juntos en Ibiza. En el estreno de ella como concursante de 'Bailando con las estrellas', Jesús Vázquez no dudó en preguntarle por el tema, pero la joven se negó a responder.

Entre risas, pero visiblemente nerviosa, la extriunfita no quiso ni confirmar ni desmentir esa supuesta relación. "Yo a este programa he venido a bailar y a trabajar, y, como dicen, a hablar de mi libro, a hablar de mi arte y de mi baile", se limitó a decir Nerea Rodríguez. Ante la insistencia del presentador, reconoció estar "encantada" de que se hable tanto de ella: "¡Eso significa que soy importante!".

Casi dos semanas después de estas breves declaraciones en el programa de Telecinco, la cantante ha acudido este miércoles al estreno de 'Cabaret el Musical'. Allí ha sido preguntada sobre su amistad especial con Miguel Ángel Silvestre. Aquí sí, ha negado categóricamente que haya más que una simple amistad: "Ya te digo yo que no. No somos pareja, yo estoy muy tranquila, trabajando muchísimo. No tengo tiempo para parejas, estoy soltera y estoy feliz", ha afirmado en declaraciones a Europa Press.

Nerea Rodríguez, sobre Miguel Ángel Silvestre: "Somos amigos"

Aunque sí que reconoce que le conoce, y "somos amigos". "Él es una persona maravillosa. Le tengo mucho aprecio y muchísima admiración, obviamente. Creo que está en el corazón de todos porque lo hemos visto en la pantalla tantas veces y encarnado historias que nos ha llegado a toda España. Y para mí es un honor poder ser su amiga y compartir momentos con él, obviamente, porque nos conocemos", ha dejado claro Nerea Rodríguez.

A la pregunta de dónde han podido surgir los rumores sobre su relación, la catalana considera que "la gente tiene muy pocas cosas que hacer, pienso. Yo que sé, además las cosas se han sacado de contexto. Pero bueno, yo vuelvo a decirte. Estoy bien, estoy tranquila, no somos pareja y ya está", ha sentenciado.

También se pronunció al respecto ante las cámaras de Divinity. Visiblemente nerviosa y cansada de que se le pregunte por el tema, Nerea Rodríguez en esta ocasión se mostró más ambigua: "No voy a decir si es verdad o no es verdad, porque tampoco tiene ningún sentido darle bola a algo que no". De esta forma deja claro que quiere que se hable de su trabajo y no de sus relaciones sentimentales.