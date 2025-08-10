Pedro Ruiz no se muerde nada la lengua al sentenciar la nueva película de 'Superman': "No la vi entera..."

Los viernes son días de estrenos en la cartelera. Y, como buen cinéfilo, Pedro Ruiz fue al cine a ver una de las películas del momento, 'Superman', un clásico que nunca pasa de moda y que ya han encarnado varias generaciones de actores, el último David Corenswet.

También participan en el filme Rachel Brosnahan, Nicholas Hoult, Edi Gathegi o Anthony Carrigan, entre otros. La película ha tenido muy buena acogida por parte del público, convirtiéndose en una de las más taquilleras del verano. Además, la cinta dirigida por James Gunn tiene una puntuación de 7,5 sobre 10 en portales dedicados al cine como IMDb.

Uno de los que no han querido perderse a este nuevo 'Superman' ha sido el comunicador Pedro Ruiz. Como viene siendo habitual en él, el actor y presentador ha recurrido a sus redes sociales, donde es muy activo, para dar su opinión al respecto. Y, una vez más, ha vuelto a demostrar que no tiene pelos en la lengua a la hora de decir lo que piensa.

Pedro Ruiz empieza explicando que fue a verla "para no estar desinformado" y reconoce que "está bien hecha". Aunque, eso sí, deja claro que "no la vi entera porque los superhéroes y sus mundos me resultan presuntuosos y artificiales". "Pero dicho esto, esa pieza entretiene", sentencia el escritor.

Pedro Ruiz es un cinéfilo reconocido. De hecho, durante el verano ya ha dado su opinión sobre diferentes films, como 'F1: La película', 'El Jockey' o 'Votemos'. Sobre la primera, que se estrenó en España el pasado 27 de junio y está protagonizada por Brad Pitt, acompañado, entre otros, por Javier Bardem, el presentador escribió lo siguiente en su cuenta de X: "No me apasiona la Fórmula 1. Pero vi la película de Brad Pitt. Está muy bien producida. Engancha. Bardem, como siempre, convincente. Se amolda a todo".