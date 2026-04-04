Pedro Ruiz señala sin medias tintas el problema de las audiencias de TVE y pronostica lo que pasará si cambia el gobierno

Si hay algo que caracteriza a Pedro Ruiz es que no tiene pelos en la lengua para mojarse y meterse en cualquier jardín sin miedo a represalias. De hecho, el pasado miércoles el presentador y actor visitaba 'Ex. La vida después', en Cuatro y le confesaba a Ana Milán como estuvo vetado en TVE tanto durante la dictadura de Franco como con el gobierno de Felipe González.

Pues bien, este sábado, el catalán ha puesto su foco en las audiencias que está marcando TVE en los últimos tiempos y ha pronosticado lo que pasará cuando haya un cambio de gobierno y por ende de dirección en la cadena pública.

Así, Pedro Ruiz no duda en decir que siempre pasa lo mismo en RTVE cada vez que hay un cambio de gobierno. "TVE gana audiencia con su alma militante. Cuando haya un cambio, si lo hay, ocurrirá algo parecido al revés", empieza apuntando.

"Con más o menos talento o exigencia los cambios se parecen mucho", sentencia sobre la actual etapa que atraviesa TVE y lo que ha pasado y pasará cuando sea el PP quién gobierne y controle la televisión pública.

TVE gana audiencia con su alma militante. Cuando haya un cambio, si lo hay, ocurrirá algo parecido al revés. Con más o menos talento o exigencia los cambios se parecen mucho. — Pedro Ruiz (@ElPedroRuiz) April 4, 2026

Este pronunciamiento de Pedro Ruiz llega después de que TVE siga marcando registros que no se veían desde hace años como es el liderazgo de La 1 en la mañana con su mejor dato en 18 años al marcar un 15,7% o la tarde con su mejor share desde el año 2012 al cerrar marzo con una media del 10,8%.