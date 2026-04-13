Pedro Ruiz sentencia 'Supervivientes' y 'La Isla de las Tentaciones' y repara en el peaje que pagan sus concursantes

Si por algo se caracteriza Pedro Ruiz es por ser muy crítico con los realitys y con los programas del corazón. Durante años, el actor y presentador, cargó duramente contra 'Sálvame' y 'La isla de las tentaciones'.

Así, Pedro Ruiz ha sido uno de los máximos azotes de Telecinco durante años cuestionando buena parte de su programación, Y aunque en los últimos tiempos se ha acercado bastante a Mediaset visitando numerosos programas como 'Fiesta', 'El tiempo justo' o 'Ex. La vida después', ahora ha vuelto a la carga.

Y es que este domingo, Pedro Ruiz no ha dudado en lanzar una crítica relacionada con 'Supervivientes' o 'La Isla de las Tentaciones' y dejando un claro golpe a todos los rostros famosos que terminan participando en el reality que presentan Jorge Javier Vázquez y María Lamela o en el de las parejas y tentadores que conduce Sandra Barneda.

"Acudir a un reality show en una isla es arrojarse al fango de los espesos cotilleos", empieza señalando el actor y presentador. "Si tienes dignidad siempre sales perdiendo, por mucho que te paguen", concluye.

En este sentido, hay que decir que Pedro Ruiz ya contó como en su día le ofrecieron participar en diferentes realitys como '¡Mira quién salta!' y siempre lo rechazó porque no es el tipo de televisión en el que él se ve.