Los 8 estrenos de series españolas que llegarán a Movistar Plus+ en 2026 junto a estas esperadas películas

El 2026 acaba de arrancar y nos espera un año cargado de nuevos proyectos de ficción en Movistar Plus+. De hecho, la plataforma de streaming ha publicado un tráiler en el que avanza todas las nuevas series que llegarán este año y las nuevas temporadas de otras series ya conocidas como 'Marbella', 'El inmortal' o 'Celeste'.

En total serán cinco nuevas series de producción propia las que llegarán a lo largo de 2026 a Movistar Plus+ a las que hay que sumar como decimos las nuevas temporadas de las ficciones anteriormente citadas.

Pero también será un año de muchos documentales o docuseries pues Movistar Plus+ cuenta con los estrenos de docuseries de cantantes como Alejandro Sanz, Rocío Jurado y Hombres G así como de otra dedicada a los fuegos que han asolado a España en 2025.

‘Los Domingos’, ‘Por cien millones’, ‘Se tiene que morir mucha gente’, ‘Celeste’ T2, ‘Los Tigres’, ‘Flores para Antonio’, ‘La Chaparra’… 2026 no ha hecho más que empezar. pic.twitter.com/YLV7J81zuV — Movistar Plus+ (@MovistarPlus) January 15, 2026

Las nuevas series que llegarán a Movistar Plus+ en 2026

'Se tiene que morir mucha gente'

Esta nueva ficción está creada por Victoria Martín y está basada en el libro del mismo título. La propia humorista está detrás de la dirección de la serie junto a Sandra Romero y Nacho Pardo.

'Se tiene que morir mucha gente' cuenta con un reparto de lujo encabezado por Anna Castillo, Macarena García y Laura Weissmahr. Completan el reparto la joven actriz Sofía Otero, Alba Galocha, Óscar de la Fuente, Ramón Rados y Yunez Chaib.

Sinopsis: Bárbara, Maca y Elena fueron juntas al colegio y 20 años después siguen siendo amigas, más o menos. Bárbara es una bomba de relojería: vive frustrada por su trabajo y está enganchada a las benzodiacepinas. Maca, con la que comparte piso, intenta salir adelante como actriz, aunque es camarera. Y Elena está embarazada tras casarse con un señor de 60 años que dirige hoteles. La crisis personal de Bárbara hará que todo explote.

'Matar a un oso'

Jorge y Alberto Sánchez Cabezudo vuelven a Movistar Plus+ tras ficciones como 'Crematorio' y 'La zona' y tras haber triunfado con 'Nos vemos en otra vida' en Disney+. Esta nueva ficción está protagonizada por Eduard Fernández, María Rodríguez Soto, Miki Esparbé, Pol López, Nora Navas y Àlex Monner.

Sinopsis: La muerte del oso Cachou en el Valle de Arán desencadena una investigación criminal nunca vista por la muerte de un animal. Los sospechosos son los habitantes del Valle, que se convierte en el escenario donde chocan dos mundos, el global y el ancestral, y donde alguna gente buena hace lo imposible para que la montaña no prenda en llamas.

'Por cien millones'

La ficción está protagonizada por Raúl Arévalo, Vito Sanz, Gabriel Guevara y Agustín Otón y está creada por Nacho G. Velilla y Oriol Capel con la producción de Felicitas Media.

Sinopsis: En 1981 tres mecánicos de Zaragoza, Alfonso, Jorge y Gabi, agobiados por las deudas y tras meses sin trabajo, deciden secuestrar al máximo goleador de la Liga, Enrique Castro “Quini”, el delantero del FC Barcelona. A cambio de su liberación piden 100 millones de pesetas. Pero pronto descubren, y por las malas, que la vida no es como las películas. Y que ser malo, cuando eres bueno, no es nada fácil.

'Yo siempre a veces'

Ana Boga y David Menéndez encabezan el reparto de esta nueva serie producida por Suma Content, la productora de Los Javis tras 'La Mesías' y cuenta con Marta Bassols y Marta Loza como creadoras. Asimismo, el reparto lo completan actores de la talla de Paco Tous, Belén Ponce de León, Juani Ruiz, Neus Asensi, Marta Bassols, María de Medeiros y Diane Guerrero.

Sinopsis: Laura (Ana Boga) se quedó embarazada solo dos meses después de conocer a Rubén (David Menéndez), estando muy ciega de amor y de droga. Cinco meses después de que naciera su hijo, Mario, ya se estaban separando y no precisamente de buen rollo. Un libro expedido en el registro civil dice que son una familia; sin embargo, Laura se hace cargo casi sola del niño. Lo hace con amor inmenso, fe, chispa y alegría, aunque a veces no tenga más ideas o herramientas para hacerse cargo de sí misma.

'El castillo'

'El Castillo' es una serie creada y escrita por Isabel Peña ('As Bestas', 'Antidisturbios') y Eduardo Villanueva ('Antidisturbios') y que está basada en el libro 'El proxeneta', de Mabel Lozano. Elena Martín Gimeno ('Creatura') y Sandra Romero ('Los años nuevos', 'Por donde pasa el silencio') son las directoras.

Raúl Arévalo, Valentina Vidal, Omar Ayuso y Laia Marull encabezan el reparto junto a actores como Marc Rodríguez, Claudio Villarrubia o Miguel Torrecilla.

Sinopsis: Liesa (Omar Ayuso), un joven inspector de policía recién incorporado a la UCRIF (Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales) y su compañera Osés (Laia Marull), intuyen que algo está cambiando en los burdeles de España. Suizo (Raúl Arévalo) y sus socios dirigen varios clubs de carretera, donde se explota sexualmente a mujeres de todo el mundo. Una de esas mujeres es Claudia (Valentina Vidal) que, con 18 años y dejando un hijo pequeño en Colombia, llega a España para ganarse la vida.

Las nuevas temporadas de series consolidadas

'Marbella. Expediente judicial'

Es el primer gran estreno de Movistar Plus+ programado para 2026 pues llegará a la plataforma con sus seis episodios el próximo 22 de enero. Creada, dirigida y guionizada por Alberto Marini y Dani de la Torre ('La unidad'), esta serie, que combina ingredientes infalibles para seducir al público como el crimen organizado y el narcotráfico, estará protagonizada por Natalia de Molina junto a Hugo Silva, que se mantiene tras encabezar el reparto en la primera temporada. También repiten Elvira Mínguez, Manuela Calle, Fernando Cayo, Juanlu González.

Sinopsis: Cesar Beltrán (Hugo Silva) tiene que enfrentarse a un nuevo enemigo, más implacable y determinado que cualquier otro policía, competidor o criminal con quién se ha cruzado en el pasado: la fiscal antidroga de Marbella, Carmen Leal (Natalia de Molina). Carmen está convencida de que muy poco se puede hacer contra las organizaciones criminales que lideran el tráfico en la Costa del Sol, si no se erradica antes a los responsables de muchos fracasos recientes de la justicia: los tres principales abogados que defienden a la mayoría de los criminales.

'El inmortal (Temporada 3)

Otra de las series que regresará este año a Movistar Plus+ es 'El inmortal'. La serie protagonizada por Álex García, Marcel Borrás, Iván Massagué, María Hervás, Teresa Riott, Irene Esser, Jon Kortajarena y Gonzalo de Castro regresará con su tercera temporada, a la que se incorporan Pablo Molinero, Gala Bichir, Carlos Scholz, Olaya Caldera y Pepe Lorente.

Sinopsis: 2004. José Antonio lleva años fuera del narcotráfico, centrado en su hija y su familia. La Rubia dirige ahora la banda, que ha crecido exponencialmente, con nuevos métodos y socios. Todo se tambalea cuando un soplo pone a la policía tras un gran cargamento y apunta también a José Antonio. Comienzan los cinco peores días de la banda, en los que tendrán que enfrentarse a sus peores fantasmas y a decisiones que cambiarán todo para siempre.

'Celeste' (Temporada 2)

También se ha confirmado en este tráiler que 'Celeste', la serie creada por Diego San José y dirigida por Elena Trapé volverá en 2026, de nuevo con Carmen Machi al frente del reparto. Por ahora se desconocen más detalles sobre la segunda temporada de la ficción producida por 100 Balas (The Mediapro Studio).

Sinopsis: Carmen Machi se vuelve a meter en la piel de la inspectora Sara Santano, que retoma la inspección de un famoso futbolista que en su día consiguió evadir sus responsabilidades con el fisco.

Estrenos de cine

Y como Movistar Plus+ también nos tiene acostumbrados, a lo largo de 2026 lanzará nuevas películas, alguna de ellas favorita para los Goya como es el caso de 'Los domingos'.

'Los tigres'

Movistar Plus+ estrenará el próximo 20 de enero esta película dirigida por Alberto Rodríguez ('Anatomía de un instante') y coescrita por Rafael Cobos con Antonio de la Torre y Bárbara Lennie al frente del reparto junto a Joaquín Núñez, José Miguel Manzano 'Skone', César Vicente y Silvia Acosta.

Sinopsis: Antonio y Estrella son hermanos. Su padre era buzo. Llevan toda la vida en el mar. Antonio es el Tigre, un buzo imbatible, el compañero que todos quieren ahí abajo, cuando en unos segundos te juegas la vida y lo haces todos los días. Estrella, asiste a su hermano en la barcaza en la que trabajan. Ella le mantiene unido a tierra, fuera del agua Antonio es un auténtico desastre. Ha vivido siempre hoy, sin pensar nunca en mañana, su situación económica es delicada. Antonio tiene un accidente y le comunican que sus días de buceo van a acabar pronto. El futuro se les presenta oscuro y complicado. Una situación que puede cambiar cuando dan con un alijo de cocaína escondido en el casco de un petrolero. Antonio no ve otra posibilidad, su hermana Estrella no lo ve claro. Como siempre.

'Los domingos'

'Los domingos', la nueva película de Alauda Ruiz de Azúa

Movistar Plus+ estrenará el próximo 27 de febrero una de las películas favoritas para los Goya 2026. Se trata de la nueva cinta de Alauda Ruiz de Azua ('Querer') y está protagonizada por la joven Blanca Soroa junto a Patricia López Arnaiz, Miguel Garcés, Juan Minujín, Mabel Rivera y Nagore Aranburu.

Sinopsis: Cuenta la historia de Ainara (Blanca Soroa), una joven idealista y brillante de 17 años, que ha de decidir qué carrera universitaria estudiará. O, al menos, eso espera su familia que haga. Sin embargo, la joven manifiesta que se siente cada vez más cerca de Dios y que se plantea abrazar la vida de monja de clausura. La noticia pilla por sorpresa a toda la familia provocando un abismo y una prueba de fuego para todos.

Documentales y docuseries

'Cuando nadie me ve'

Movistar Plus+ estrenará el 27 de enero este documental sobre la vida y la trayectoria de Alejandro Sanz y dirigida por Álvaro Ron. Con más de 200 horas de grabación, material de archivo personal y exclusivo, y testimonios clave de figuras determinantes en su vida personal y profesional, como Rosalía, Juanes, Shakira, Luis Fonsi, Laura Pausini, Juan Luis Guerra o Nathy Peluso, entre otros.

Se trata de un viaje emocional en el que el cantante revisita su historia, conecta con sus orígenes flamencos y se enfrenta a nuevos desafíos con honestidad y pasión. Entre rutinas cotidianas, silencios reveladores y momentos nunca antes compartidos, descubre al hombre detrás del icono: vulnerable, cercano, generoso, con sentido del humor y en constante búsqueda.

'Flores para Antonio'

Movistar Plus+ lanzará en el mes de marzo la película documental sobre Antonio Flores tras su estreno en cines. Alba Flores, Elena Molina e Isaki Lacuesta son los directores de esta película producida por Flower Power Producciones, LACOproductora, Caballo Films y Flores para Antonio la película AIE.

En 'Flores para Antonio', Alba Flores se dispone a buscar la verdad sobre quién fue su padre, un músico legendario y que murió cuando ella tenía 8 años. Alba dejó de cantar al perder a Antonio y ahora se dispone a recuperar su voz y su historia, preguntando por primera vez a sus familiares y amigos.

'Los mejores años de nuestra vida'

'Los mejores años de nuestra vida' es un retrato íntimo y emocional de Hombres G, una banda que marcó a varias generaciones y sigue tan vigente como en sus comienzos. A través de material inédito y una mirada contemporánea, el documental celebra 40 años de amistad, música y energía inagotable.

Dirigida por Charlie Arnaiz y Alberto Ortega, se estrenará en salas de cine de la mano de A Contracorriente Films antes de llegar en exclusiva a la plataforma. Una película documental original Movistar Plus+ producido por Dadá Films & Entertainment, La Calabaza Amarilla, Warner Music Spain y A Contracorriente Films. Y cuenta con la participación de RTVE y el apoyo de la Comunidad de Madrid y Crea SGR.

'La Más Grande'

Otro de los proyectos documentales que verá la luz este 2026 es el de 'La Más Grande'. Esta serie documental producida por Tesseo Premium Content cuenta con cuatro episodios y está dirigida por Alexis Morante ('Bisbal', 'Camarón: Flamenco y Revolución', 'Héroes: Silencio y rock & roll').

La serie retrata la figura de Rocío Jurado “La más grande”, no solo como una artista excepcional, dueña de una voz única, sino también como símbolo y espejo de la de evolución de un país: desde la folclórica clásica de la España de posguerra hasta la mujer moderna, libre y reivindicativa. Más allá del brillo del escenario, la serie da voz a una mujer que, desde su infancia hasta sus últimos días, buscó el amor verdadero y la felicidad para los suyos.

'La Chaparra'

'La Chaparra' narra la historia de tres generaciones de una misma familia atrapadas durante 30 años bajo el control de “Tío Toni”, el líder de la secta acusado de abusos sexuales y cuyo mediático juicio terminó el pasado con 53 testigos, seis acusados y que está a la espera de sentencia.

En 1998, varias familias deciden trasladarse a una masía en el interior de Castellón con la intención de construir un estilo de vida alternativo, en armonía con la naturaleza y guiados por Antonio Garrigós Lucas, un supuesto líder espiritual. Aquel lugar se llamó La Chaparra, y su fundador fue bautizado por todos como el “Tío Toni”. Toni era considerado como un enviado de la divinidad. A través de la imposición de manos protegía a las personas de los malos espíritus y les curaba de dolencias y enfermedades. Cuando funda su propia comunidad sus seguidores lo consideran un “ser de luz”, una figura casi mística a la que debían lealtad absoluta.

'Fuego'

Creada por el ganador del Goya, León Siminiani, y basada en una investigación de los periodistas Nacho Carretero y Arturo Lezcano, se estrenará en cines de la mano de Avalon y posteriormente llegará en exclusiva a Movistar Plus+. Fuego es una producción original Movistar Plus+ en colaboración con El Gesto Cinematográfico, Ailalelo Producciones, Kormenia Films y Avalon PC.

'Fuego' es la nueva película documental original Movistar Plus+ que nos mostrará desde el corazón de los incendios, los despachos de la administración, las aulas de la ciencia y las cocinas de los pueblos protagonistas, el fuego como nunca antes lo habíamos visto. La producción cuenta con la participación de la UME (Unidad Militar de Emergencias) y otros cuerpos de intervención en incendios forestales.

'El otro Chiquito'

Un documental sobre el “juicio” de Chiquito y cómo el cómico definió la España de los 90. También analiza el fenómeno Chiquito de la Calzada y su repercusión social hasta el punto de ser “clonado” por la competencia. Una historia sobre una España que, en unos años de crisis y enfrentamiento, encontró refugio en un universo surrealista compartido por todos.

Este documental está producido por Globomedia y cuenta con Javi Morales y Juan Zavala al frente de la dirección.