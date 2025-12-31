Los 12 estrenos más potentes que llegan a Movistar Plus+ en enero de 2026: 'El Turco', 'Romería' y más

Movistar Plus+ es una de las plataformas más interesantes del mundo del streaming, sobre todo porque apuesta mucho por ficción hecha en nuestro país o en Europa. Algo similar a lo que hace Filmin, pero quizá no tan independiente. Así que siempre es interesante ver qué estrenos nos trae cada mes, y sobre todo, uno tan importante como enero, donde se muestran las primeras intenciones de la plataforma de cara a 2026. Y, por lo que vemos, va a seguir en la misma línea. Porque para empezar, nos trae una superproducción alemana basada en un cantar de gesta de origen germánico: 'El cantar de los Nibelungos', con la serie 'Nibelungos: la guerra de los reinos'.

No es la única superproducción europea que nos trae, porque también estrena 'El Turco', basada en hechos reales, con la superestrella Can Yaman como protagonista absoluto. Además, cierra el bloque de estrenos con 'Legítima defensa', basada en la popular novela de John Grisham, que ya adaptara Francis Ford Coppola en los 90.

En el terreno del cine, trae muchos más estrenos, como por ejemplo 'Romería', la nueva película de Carla Simón; o 'Maspalomas', sobre la vejez en el colectivo. También nos llega la familiar 'Campamento Garra de Oso' o 'Mi amiga Eva'. Todas ellas, con firma española. En el terreno internacional, podremos ver '28 años después', la continuación de la saga zombie de Danny Boyle; el salto de Pierce Brosnan al western con 'Maldita Trinidad', o 'The last showgirl', con Pamela Anderson haciendo el papel de su carrera.

Estrenos de series

Nibelungos: la guerra de los reinos

Sinopsis: La historia se centra en el guerrero Hagen de Tronje, quien debe mantener unido el reino a pesar de su secreto amor por la princesa Kriemhild. La trama se complica con la amenaza de los hunos y la llegada de Siegfried, el matadragones, quien debe ayudar al rey a conseguir la mano de la poderosa reina valquiria, Brunhild.

Adaptación de la novela de Wolfgang Hohlbein de 1986, 'Hagen von Tronje', que se basó a su vez en 'El cantar de los nibelungos', fuente de inspiración para el icónico universo de 'El Señor de los Anillos', de J.R.R. Tolkien, y, por extensión, de la exitosa serie 'Juego de Tronos'. Vamos, una línea temporal increíble. Así que, ¿cómo no va a gustarnos este drama de fantasía de inspiración medieval?

En la serie, Hagen es un soldado obediente y leal, dispuesto a servir y apoyar a su rey. Pero guarda un secreto: está profundamente enamorado de la princesa Krimilda, un amor que jamás será permitido. Su mundo se trastoca con la muerte del rey, la invasión de los hunos al Este, la de los romanos al Sur y la llegada de un invitado inesperado, Sigfrido, el legendario cazador de dragones. El nuevo y joven rey, decidido a fortalecer su reino, busca una nueva esposa, Brunilda, la famosa reina valquiria con antiguos poderes mágicos. Para asegurar su mano, necesita la ayuda de Sigfrido y Hagen. Se desatará entonces una dramática y catastrófica serie de acontecimientos, todos centrados en los temas universales del amor, el poder, la familia y la guerra…



Protagonizada por el actor holandés Gijs Naber ('El libro negro', 'La historia de mi mujer'), como Hagen von Tronje; Jannis Niewöhner ('Napoleón', 'Berlin Station'), como su antagonista, el casi invencible Siegfried; Lilja van der Zwaag ('Los años nuevos', 'Oh Hell'), como la princesa Krimilda; Rosalinde Mynster ('Una historia de amor en Copenhague', 'Un asunto real'), como la valquiria Brunilda, y Dominic Marcus Singer ('Vienna Blood', 'Pagan Peak'), como el rey Gunter. Con Jördis Triebel ('Dark', 'Babylon Berlin') y Jörg Hartmann ('En el lugar del crimen', 'Weissensee'). Dirigida por Cyrill Boss y Philipp Stennert, el tándem detrás de la exitosa serie de misterio 'Pagan Peak', y coescrita junto a Doron Wisotzky ('Mindfulness para asesinos').

Una de esas superproducciones de aventuras que tanto nos gustan, y que se disfruta muy bien en una serie de varios episodios. Con firma alemana, es uno de los platos fuertes de este enero en Movistar Plus+.

Fecha de estreno: 2 de enero

Legítima defensa

Sinopsis: Rudy Baylor, un recién graduado en Derecho, se encarga de un caso de negligencia médica junto a su jefa, Jocelyn Bruiser Stone y el asistente legal Deck Shifflet. Se enfrentarán a un poderoso y despiadado bufete de abogados dirigido por Leo Drummond. El caso destapará una conspiración que involucra a un hospital y la muerte del hijo de su cliente.

John Grisham, autor de la novela de 1995 y productor ejecutivo , ya ha hablado maravillas de la que para él es la mejor adaptación de la historia. "Siempre imaginé 'Legítima defensa' más allá del libro y de la película [dirigida en 1997 por Francis Ford Coppola]. Darle espacio a los personajes y los matices de Memphis en una serie era un sueño, y Michael Seitzman ha sabido captar no solo la crítica al sistema judicial, sino la humanidad de quienes luchan en él". Así lo ha contado en la presentación de la serie que ahora nos llega gracias a Movistar Plus+.



Con Milo Callaghan (‘Strangers: capítulo 2’, ‘Rivales’), como Rudy; Lana Parrilla (‘Atlas’), como 'Gorila'; Madison Iseman (‘Sé lo que hicisteis el último verano’), como Sarah, la rica novia de Rudy y su oponente en los tribunales; P. J. Byrne (‘The Boys’, ‘¡Shazam!’), como Deck; Dan Fogler ('El banco de Dave 2'), como el enfermero Melvin Pritcher, y John Slattery (‘Nuremberg’, ‘Mad Men’), como Drummond.

Creada para televisión por Michael Seitzman (‘Código negro’) y Jason Richman (‘The Walking Dead: Daryl Nixon’). Dirige Russell Lee Fine ('Doc'), Randy Zisk ('The Equalizer') y el propio Seitzman. Y ojo, que ya se ha confirmado una segunda temporada. Dramas de abogados y de juicios siempre funcionan. Si no, que se lo digan a 'The Good Fight', ¿verdad? Y si encima está basado en una novela de John Grisham, el maestro en este tipo de historias, mejor que mejor.

Fecha de estreno: 8 de enero

El Turco

Sinopsis: Balaban Aga es un soldado turco que resulta gravemente herido durante el segundo asedio de Viena en 1683. Tras ser traicionado por quien él considera su hermano, Marco, es condenado a muerte. Pero logra escapar y es curado por Gloria, una joven del pintoresco pueblo italiano de Moena, un idílico lugar en los Alpes que está a punto de ser sometido por su nuevo señor, el mismísimo Marco. A medida que se recupera, Balaban, al que apodan 'El Turco', se convierte en protector del pueblo. Con la ayuda de un pequeño grupo de fieles amigos jenízaros, liderará la resistencia y deberá enfrentarse a su peor enemigo para salvar a los que más ama.

Llegan de golpe los 6 episodios de la que es la primera serie turca grabada en inglés. A estas alturas ya ha sido vendida en más de 30 países. Una superproducción turca de escala europea que tiende puentes entre culturasprotagonizada por el carismático Can Yaman (‘Sandokan', 'El laberinto de las mariposas'). Quizá el actor turco más famoso de la actualidad, gracias sobre todo a sus telenovelas, que nos han llegado a España para amenizarnos la sobremesa.

Inspirada en una novela que recrea una sangrienta historia real: la del 'Turco de Moena',que sigue viva en una celebración popular italiana que cumple más de 300 años, 'El Turco' es una historia de acción, de venganza, de sangre y de drama histórico. El propio Can Yaman la ha definido así durante la presentación. "Balaban lo ha perdido todo, pero encuentra en Moena la posibilidad de ser alguien nuevo. Es una historia sobre amor, identidad y libertad".

Fecha de estreno: 15 de enero

Estrenos de películas

Los pecadores

Sinopsis: Tratando de dejar atrás sus problemáticas vidas, dos hermanos gemelos regresan a su pueblo natal para empezar de nuevo, solo para descubrir que un mal aún mayor les espera para darles la bienvenida.

La nueva cinta dirigida por Ryan Coogler (director de 'Black Panther') nos ha pillado a todos por sorpresa. No solo porque está siendo un taquillazo, sino porque tanto el público como la crítica están alucinados con la mezcla de géneros que presenta. Protagonizada por partida doble por Michael B. Jordan, 'Los pecadores' nos presenta una historia diferente, que empieza de una forma, y tras un giro sorprendente en los primeros 45 minutos, cambia por completo. Visualmente es increíble, y su dirección artística está cuidada hasta la saciedad. Una de las sorpresas más divertidas de 2025. De hecho, una de las más nominadas a los Globos de Oro, y se espera que dé la gran sorpresa de cara a las nominaciones de los Oscars de 2026.

Fecha de estreno: 1 de enero

Romería

Sinopsis: Marina viaja a Vigo para conocer a la familia de su padre biológico, que murió de sida, al igual que su madre, cuando ella era muy pequeña. A través de los encuentros con sus tíos, tías y abuelos, la joven intenta reconstruir un relato de sus padres, pero todos sienten demasiada vergüenza hacia los conflictos de drogas de la pareja, algo que Marina les recuerda con su presencia. Será la historia de amor adolescente que vive con su primo lo que le permite reimaginar a sus padres y conectar con ellos. De esta forma, inventa un cuento, gracias al diario de su madre, que la libera del estigma que su familia siente por ellos y cumple el deseo de entender el pasado...

La nueva película de Carla Simón que cierra la trilogía de su directora sobre la memoria familiar, compuesta por 'Verano 1993' y 'Alcarràs'. Preseleccionada por España para representar a los Oscar, en esta nueva película Simón da visibilidad a una generación olvidada, la de sus padres, estigmatizada por la heroína y el sida. Un drama centrado en la familia, en la memoria, en el olvido, en los recuerdos. Cada momento duele, pero visualmente enamora, al igual que en las interpretaciones de sus protagonistas, Llúcia García, Mitch o Tristán Ulloa.

"Después de 'Estiu 1993' ya tenía las ideas de 'Alcarràs' y 'Romería', pero nos decidimos por la primera porque necesitaba pausar un poco ese tirar de mi historia más personal. Además, el reto de 'Alcarràs' estaba muy claro. El reto era hacer una película coral con actores no profesionales. El de 'Romería' no lo estaba tanto. Creo que de haber sido mi segunda película, habría resultado menos interesante de lo que es siendo la tercera. La he abordado desde un lugar quizás más lúdico, me he cuestionado, he probado cosas nuevas, y me he atrevido a avanzar y a hacer algo distinto", contó su directora para Fotogramas.

Fecha de estreno: 2 de enero

Campamento Garra de Oso

Sinopsis: Maia, una imaginativa y alborotada niña, y Jan, un niño miedica de ciudad, lucharán a contrarreloj para salvar el campamento de verano amenazado por el excéntrico constructor Sebastián Sebastián. Para ello, buscarán sin descanso un oso que creen que todavía habita en el valle pero que nadie ha visto. En esta intrépida aventura les ayudará Fritz, una divertida y gruñona mofeta… ¡que habla! y que se unirá al equipo para salvar el valle y sus animales.

'Campamento Garra de Oso' está protagonizada por los jóvenes talentos Júlia Raya y Martín Abello, acompañados por Anabel Alonso, Edu Soto y Elisabet Casanova. Y sigue en la línea de multitud de comedias familiares que pueblan ahora la taquilla del cine español. La crítica no se muestra nunca muy entusiasmada, y el público responde a medio gas. Quizá por la poco originalidad de las propuestas. Pero, pese a ello, ayudan que vaya la gente al cine, así que todo es bienvenido. Una comedia sin malas intenciones, muy blanca y de un humor muy simple, pero que es perfecta para ver en familia.

La producción de 'Campamento Garra de Oso' ha supuesto uno de los mayores retos tecnológicos del cine familiar realizado en nuestro país. Más de 500 profesionales han participado a lo largo de todo el proceso creativo y técnico, desde las primeras fases del desarrollo hasta la postproducción final. Uno de los principales desafíos ha sido la integración de animales generados por ordenador con un nivel de realismo inédito. Esta apuesta por una estética hiperrealista no tiene apenas precedentes en el cine infantil español y sitúa la película como un referente tecnológico dentro del sector audiovisual. Así lo ha definido RTVE, que es una de las productoras de la película.

Fecha de estreno: 5 de enero

Un juego de tres

Sinopsis: El eterno enamoramiento de un joven le lleva a un trío inesperado, cree que es su última fantasía hecha realidad. Cuando la fantasía termina, los tres se ven obligados a asumir la responsabilidad de sus actos.

Una inteligente comedia romántica que subvierte las expectativas del género, ofreciendo un retrato sofisticado, divertido e inteligente de tres personas que intentan hacer lo correcto. Lo que comienza como una noche de locura se convierte en una maraña de lealtades impuestas, culpas, expectativas sociales y consecuencias propias de la edad adulta. Zoey Deutch ('Nouvelle Vague'), Jonah Hauer-King ('El tatuador de Auschwitz') y Ruby Cruz (serie 'Willow') protagonizan este sexto largometraje de Chad Hartigan ('Pequeño pez').

"[El guion] estaba constantemente lidiando con ese equilibrio entre saber cuándo introducir momentos cómicos y cuándo mostrar a estas personas siendo muy vulnerables y muy tiernas; y esas dos cosas no son excluyentes", cuenta Hauer-King, uno de los protagonistas, en una entrevista para Deadline. "Muchas veces, la comedia surgía precisamente del hecho de que estas personas se mostraban vulnerables y abiertas [entre ellas]… Creo que en cada paso del camino, incluso cuando se cometen errores y son personajes imperfectos, especialmente [mi personaje] Connor, no hay nada hecho con mala intención".

Fecha de estreno: 9 de enero

The Last Showgirl

Sinopsis: Una experimentada bailarina debe planificar su futuro cuando su espectáculo cierra abruptamente tras una carrera de 30 años. Como bailarina de cincuenta años, se debate por saber qué hacer a continuación. Como madre, se esfuerza por reparar una tensa relación con su hija, que a menudo pasaba a un segundo plano en su vida.

La icónica Pamela Anderson estuvo nominada al Globo de Oro por su papel de una showgirl de Las Vegas que se enfrenta al ocaso definitivo de su carrera en esta película ganadora del Premio Especial del Jurado en San Sebastián 2024. Dirigida por Gia Coppola (sí, del clan Coppola de toda la vida), fue una de las grandes sorpresas del año pasado. Y no solo hay que destacar el papel de Anderson, sino también el de Jamie Lee Curtis, que a punto estuvo de ser nominada a los Oscars 2025.

"Siempre he sentido que me quedaba algo por dar, pero mantuve ese pequeño fuego ardiendo en mí y, cuando llegó esta película, estaba preparada", comentó Anderson en una entrevistas para Fotogramas. "Me dije: 'Vale, hagámoslo, puede que nunca vuelva a tener esta oportunidad'. Sentí que era cuestión de vida o muerte en cuanto leí el guion. Fue la primera vez que un material me ponía nerviosa por pura necesidad de hacerlo. Me moría de ganas de comenzar a rodar, nunca me habían ofrecido un buen guion de verdad. Y, ahora, siento que acabo de empezar una nueva etapa".

Fecha de estreno: 15 de enero

28 años después

Sinopsis: El virus de la ira ha regresado y un grupo de supervivientes debe sobrevivir en un mundo asolado por hordas de infectados.

Realizada con un iPhone 15 Pro Max y con la ayuda de numerosos accesorios especializados, se trata de la tercera parte de la saga de Danny Boyle, tras '28 días después' y '28 semanas después'. El director Danny Boyle ('Trainspotting') y el guionista Alex Garland ('Civil War') vuelven para esta nueva entrega, que ha tenido críticas entusiastas y que ya tiene pendiente de estreno su continuación. La nueva entrega de la saga es extraña, impredecible, divertida, oscura e incluso emotiva, y tiene entre sus protagonistas a Jodie Comer, Ralph Fiennes y Aaron Taylor-Johnson.

"Cuando Alex escribió el guion aluciné, porque de pronto la historia se detiene para discutir sobre la muerte durante quince o veinte minutos. Es algo increíblemente arriesgado para una película de acción y horror mainstream, pero me encantaba el hecho de que, en mitad de este horror, podías extraer que tenga valor", contó Danny Boyle para RTVE.

Fecha de estreno: 16 de enero

Mi amiga Eva

Sinopsis: Eva es una mujer de unos 50 años, casada desde hace más de veinte y con dos hijos adolescentes. Durante un viaje de negocios en Roma, Eva se da cuenta de que quiere volver a enamorarse antes de que sea "demasiado tarde". De vuelta a Barcelona, Eva empieza una nueva vida, soltera y abierta al juego de la seducción y el romance. A lo largo de un año seguiremos a esta mujer que ha roto su mundo buscando un sentimiento...

Mentiras, malentendidos y situaciones disparatadas en 'Mi amiga Eva', una comedia sobre la crisis de pareja a los cincuenta y el juego del amor dirigida y escrita por Cesc Gay ('Sentimental', 'Historias para no contar') y protagonizada por Nora Navas, Juan Diego Botto y Rodrigo de la Serna. "A veces empezamos a convertirnos en algo de nosotros que no nos esperamos", reflexionó el director en una entrevista para Makma. 'Mi amiga Eva' es una comedia costumbrista que nos ayuda a ver la vida desde otra perspectiva, y como nunca es tarde para encontrar el amor. Aunque muchas veces, la sociedad parezca indicarnos lo contrario.

Fecha de estreno: 23 de enero

Maspalomas

Sinopsis: Tras romper con su pareja, Vicente, de 76 años, lleva la vida que le gusta en Maspalomas: su día a día lo pasa tumbado al sol, de fiesta y buscando el placer. Un accidente inesperado le obliga a regresar a San Sebastián y a reencontrarse con su hija, a quien abandonó años atrás. Vicente tendrá que vivir en una residencia donde se verá empujado a volver al armario y a ocultar una parte de sí mismo que creía resuelta. En este nuevo entorno, Vicente deberá preguntarse si aún está a tiempo de reconciliarse con los demás… y consigo mismo.

Tras 'La trinchera infinita', 'Marco' o 'Handía', José Mari Goenaga y Aitor Arregi –conocidos como los Moriarti- nos regalan la emotiva historia de Vicente, un hombre de 76 años abiertamente gay, que tras un accidente entra en una residencia donde se ve obligado a volver al armario. Vicente está interpretado por José Ramón Soroiz ('Cinco lobitos') mientras que Nagore Aranburu ('Los domingos') interpreta a su hija. 'Maspalomas' habla sobre la identidad sexual en la vejez y sobre lo fácil que puede ser perder todo aquello que ya habías conquistado. Y sí, ha sido una de las grandes sorpresas de este 2025 en el cine español. Porque se trata de una película valiente, y que explora algo que suele darse de lado en la ficción queer: la llegada a la vejez, y cómo vivimos nuestra identidad sexual pasada cierta franja de edad.

"Para nosotros era uno de los pilares de la película [el deseo sexual en las personas mayores]", cuenta uno de sus directores, Aitor Arregui, para El Contraplano. "Cuando Jose Mari nos presentó la historia, y luego la primera versión del guion, nos atrajo mucho no solo la cuestión del armario, sino también la del deseo en la tercera edad. Mucha gente piensa que no existe, y no es así. Los prejuicios culturales y la asociación del sexo con la reproducción han alimentado esa idea de que, cuando se pasa la edad fértil, el apetito sexual va desapareciendo. Luego está el pudor: eso de que no quieres imaginar a tus padres teniendo sexo [ríe]. Pero más allá de eso hay ideas muy establecidas, clichés, que hacen que la sociedad dé por hecho que en la tercera edad el deseo desaparece".

Fecha de estreno: 26 de enero

Maldita trinidad

Sinopsis: Los secretos enterrados de un pueblo de Montana en la década de 1870 provocan una oleada de violencia cuando un joven regresa para reclamar su legado y queda atrapado entre un sheriff decidido a mantener el orden y un misterioso extraño empeñado en destruirlo.

Pierce Brosnan ('Goldeneye', 'El escritor') y Samuel L. Jackson ('Pulp Fiction') encabezan el reparto de 'Maldita Trinidad', un divertido thriller con forma de wéstern ambientado en la turbulenta Montana de 1870 en el que no faltan venganzas, oscuros secretos y tesoros enterrados. Ya solo con sus dos protagonistas tenemos una excusa perfecta para darle una oportunidad a esta película que, aunque en cines no tuvo mucho éxito, puede tener una segunda vida en el mundo del streaming.

"Me encanta los westerns", confesó Pierce Brosnan en una entrevista para Variety. "Crecí viéndolos cuando era niño. He trabajado con muchos directores emergentes: algunos sabían muy bien lo que hacían, otros se perdieron por el camino. Richie puso el corazón y el alma en esto. Estuve acompañado por mis dos hijos; aparecen en la película. Si quieren ser actores, no voy a impedírselo. Saben lo difícil que es".

Fecha de estreno: 30 de enero

