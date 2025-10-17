Anabel Alonso utiliza una inapelable palabra para sentenciar a Ayuso por lo del aborto

Si hay alguien que ha demostrado en numerosas ocasiones no tener pelos en la lengua a la hora de mojarse en política es Anabel Alonso. Y eso es lo que ha vuelto a hacer la actriz y presentadora en su última entrevista en Público en la que ha dejado claro lo que piensa de la última polémica de Isabel Díaz Ayuso.

Y es que en los últimos días, la presidenta de la Comunidad de Madrid se encuentra en el foco después de sus polémicas declaraciones sobre el aborto animando a las mujeres que quieran acabar con su embarazo a que se vayan a otro lugar tras haber dejado claro que no piensa cumplir la ley de crear una lista de médicos objetores.

Por si fuera poco, se han rescatado las palabras que tenía Isabel Díaz Ayuso sobre el aborto hace unos años y no la dejan en buen lugar pues era una fiel defensora sobre este derecho. Algo que ahora ha cambiado. Y por ello, Anabel Alonso es contundente contra ella.

"Además de terrible, es una mentira. Y que una presidenta autonómica no cumpla la ley me parece una aberración. Sin embargo, no pasa nada. Su impunidad es bestial y no ponerle coto a sus desmanes, un gran error. La derecha rechaza los avances y la consecución de los derechos (divorcio, aborto, matrimonio igualitario…), pero siempre ha sido hipócrita, porque no quieren para los demás lo que ellos sí tienen. O sea, pretenden que sean privilegios, no derechos", recalca la actriz y presentadora.

En ese sentido, Anabel Alonso recuerda como "antes, las mujeres de las familias pudientes iban a Londres y no se jugaban la vida abortando en la clandestinidad". "Y, como no existía el divorcio, los hombres tenían a una amante y a su mujer en casa. Puede haber unos pensamientos conservadores o asociados a una clase adinerada, pero me flipa profundamente que esos discursos calen en las clases medias bajas", prosigue destacando.

Por si fuera poco, Anabel Alonso no se corta nada al decir a quién tiene más miedo Alberto Núñez Feijóo cuando le preguntan si teme más a Vox o a Díaz Ayuso a la hora de llevar a cabo la política del PP. "Por los hechos, me parece que Feijóo le tiene más miedo a Ayuso que a Vox, porque nunca le ha enmendado la plana, lo que dice poco de él como líder del Partido Popular", sentencia.