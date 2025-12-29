Los 7 estrenos de Netflix más esperados en enero de 2026: De la película 'El Cautivo' al adiós a una serie histórica

Netflix, año tras año, es quizá la plataforma con más fuerza en el mundo del streaming. Y aunque en 2025 no ha tenido grandes estrenos muy potentes que sean originales, salvo 'Adolescencia' quizá, sí que ha llegado con los desenlaces de dos de sus series estrella: 'Stranger Things' y 'El juego del calamar'. Además de la segunda temporada de 'Miércoles' que, aunque fue una de las ficciones más vistas del año, no acabó de calar como con su primera temporada.

Pero este comienzo de 2026 ha decidido ir con todo. Primero, empezando el mismo 1 de enero con dos estrenos potentes. Uno, el final definitivo de 'Stranger Things'. Al menos de su trama principal. Pese a que la quinta temporada no está teniendo el recibimiento esperado (en cuanto a crítica), todos queremos enterarnos del destino de Hawkins. Y también llega ese mismo 1 de enero la nueva adaptación de Harlan Coben, que seguro será un nuevo éxito para la plataforma. Pero es que también tendremos nueva temporada de 'Los Bridgerton' (y su productora, Shonda Rhimes, dice que es su favorita), y una nueva tanda de episodios de 'Machos Alfa'. ¿Qué más queremos? Pues la nueva película de Ben Affleck y Matt Damon, o la última de Amenábar, que se centra en el cautiverio de Cervantes en Argel.

Estrenos de series

Stranger Things. El final

Sinopsis: (aún no desvelada)

Después de casi una década desde su estreno, llega el esperado final de una de las series que cambiaron el streaming. Fue el primer gran fenómeno original de plataformas, y catapultó a la fama a su reparto, nos devolvió a la mejor Winona Ryder, y cimentó la nostalgia ochentena que ya había intentado J.J. Abrams con su 'Super8'. Pero esta quinta temporada llega tarde. Se siente reciclada, dando demasiadas vueltas a las mismas cosas, y el reparto ya no tiene las ganas de antes. Esos tres años de paréntesis han dolido y mucho al desarrollo de la historia. Y aunque los episodios finales de los dos volúmenes que hemos visto de esta temporada han elevado el nivel, el resto parece relleno puro y duro. Veremos a ver qué tal se porta este desenlace, que tiene además la duración más larga de toda la serie. Una película de pleno derecho.

Fecha de estreno: 1 de enero

En fuga

Sinopsis: Simon lo tenía todo: una esposa y unos hijos que le adoraban, un buen trabajo y una casa perfecta. Pero cuando su hija mayor, Paige, se escapó, su mundo se vino abajo. Al encontrarla desprotegida y enganchada a las drogas en un parque, cree tener por fin la oportunidad de recuperarla. Sin embargo, no está sola, y una acalorada discusión se transforma en una espiral de violencia inesperada. Tras perderla de nuevo, Simon se ve arrastrado a un peligroso submundo donde saldrán a la luz secretos familiares tan oscuros que podrían destrozarlo todo.

Harlan Coben es un valor seguro en las series de Netflix. Cada adaptación que ha realizado la plataforma ha conseguido colocarse entre lo más visto semana tras semana. De hecho, una de esas adaptaciones, 'Engaños', se sitúa en el top10 de series más vistas de la plataforma de su historia. James Nesbitt, Minnie Driver, Alfred Enoch, Ruth Jones y Lucian Msamati son los protagonistas de una serie repleta de giros dramáticos, secretos familiares y tintes de thriller, de esos que nos dejan sentados en el asiento durante toda la duración de la trama. No son las mejores series, lo admitimos, porque suelen contar con guiones bastante tramposos. Pero aún así, funcionan.

Si no, que se lo pregunten al resto de adaptaciones del autor: 'Safe,' 'No hables con extraños', 'El inocente', 'Bosque adentro', 'Por siempre jamás', 'Quédate cerca', 'Ni una palabra', 'Engaños' y la más reciente 'Te echo de menos', que nos llegó hace un año, y 'Atrapados', que pudimos ver en marzo. Pero ojo, es que también hemos visto 'Lazarus', también del prolífico autor, en Prime Video este año.

Fecha de estreno: 1 de enero

Machos Alfa (Temporada 4)

Sinopsis: Cuando la madurez no llega, siempre puedes pedirla a domicilio… y compartirla con tus colegas. En esta cuarta temporada, los Machos Alfa deciden que la mejor manera de afrontar la temida crisis de los 40 es hacerlo en compañía. Alquilan un piso juntos, convirtiendo la amistad en su refugio frente a divorcios, retos de la paternidad e inevitables tropiezos en su proceso de deconstrucción. Entre campamentos para redescubrir la virilidad y sorprendentes nuevos modelos familiares, los protagonistas descubrirán que compartir techo no es tan fácil como pensaban… incluso durante unas vacaciones en Punta Cana.

Santi, Pedro, Raúl y Luis, es decir, Gorka Otxoa, Fernando Gil, Raúl Tejón y Fele Martínez, regresan una vez más, dispuestos a seguir hablando sobre deconstrucciones y masculinidad frágil en el siglo XXI. Aunque la tercera temporada no gozó del mismo éxito que sus dos primeras, Netflix sigue confiando en este extraño cuarteto para seguir haciéndonos reír y cuestionar nuestras actitudes machistas. También vuelven ellas, que sirven de perfecto contrapunto en la trama. Es decir, María Hervás (Daniela), Kira Miró (Luz), Paula Gallego (Alex), Raquel Guerrero (Esther), Marta Hazas (Marimar), Irene Arcos (Paz), Cayetana Cabezas (Blanca) y Paloma Bloyd (Irene).

Pero es que no se va a quedar aquí la historia de nuestros machirulos favoritos, porque ya hay una quinta temporada confirmada por Netflix. Es decir, tenemos 'Machos Alfa' para rato. ¿Conseguirán recuperar el favor del público con las nuevas tramas de esta temporada?

Fecha de estreno: 9 de enero

Los Bridgerton (Temporada 4)

Sinopsis: La cuarta temporada de Los Bridgerton se centra en el bohemio segundo hijo, Benedict. A pesar de que sus hermanos mayor y menor están felizmente casados, Benedict se resiste a sentar la cabeza... hasta que conoce a una cautivadora Dama Plateada en el baile de máscaras de su madre.

Shonda Rhimes firmó un contrato con Netflix para darnos ficciones que nos mantuvieran enganchados a la pantalla, y con 'Los Bridgerton' lo consiguió a la primera. Un auténtico fenómeno cultural, que se basa libremente en las populares novelas de Julia Quinn basadas en la época de la Regencia. Sus temporadas 1 y 3 se encuentran entre lo más visto de la historia de la plataforma. Curiosamente, la 2 no consiguió entrar en el top10, pese a ser la más aclamada por los fans.

Aunque no llega toda esta temporada de golpe. Porque en Netflix se están acostumbrando a dividirlas en dos partes. En este caso, la Parte 1 se estrena ese día y la 2 el 26 de febrero. Los nuevos episodios adaptan 'Te doy mi corazón', el tercer libro, centrado en Benedict Bridgerton (Luke Thompson). Y Shonda Rhymes ya ha dicho que es su temporada favorita.

Fecha de estreno: 29 de enero

Estrenos de películas

Gente que conocemos en vacaciones

Sinopsis: Tras una década siendo grandes amigos y compañeros de viaje, Poppy, un espíritu libre, y Alex, amante de la rutina, se preguntan si podrían ser la pareja perfecta.

'Gente que conocemos en vacaciones', de Emily Henry, es un auténtico fenómeno literario. Uno de los más famosos de los últimos años. La novela fue reconocida con el premio Goodreads de los lectores y es un auténtico fenómeno viral en TikTok. La autora acumula más de 2,5 millones de ejemplares vendidos. Y por supuesto que alguna plataforma se iba a pelear por conseguir los derechos. ¿Quién se llevó el gato al agua? Netflix. Emily Bader es Poppy y Tom Blyth es Alex. Además, están en este elenco Jameela Jamil, Molly Shannon, Lucien Laviscount o Lukas Gage. Y promete ser uno de esos sleeper hit de la plataforma.

"Creo que hay mucho de mí en Poppy. Probablemente por eso conseguí el papel", admitió Emily Bader en una entrevista para People." Creo que ella vive a tope, y eso es algo a lo que aspiro, a vivir de forma tan auténtica como vive Poppy. Fue una oportunidad para quitarme mis inseguridades, y tener fe en el director, y en Tom, y en todo el equipo, y tratar de ser la versión más grande, gritona molesta de mí misma, pero de una forma realista".

Fecha de estreno: 9 de enero

El botín

Sinopsis: La confianza de un grupo de policías de Miami comienza a resquebrajarse después de descubrir millones de dólares en efectivo en un escondite abandonado. A medida que fuerzas externas se enteran del tamaño de la incautación, todo se pone en duda, incluso en quién pueden confiar.

Ben Affleck y Matt Damon vuelven a actuar juntos y eso siempre es noticia. La dupla que nos dio 'El indomable Will Hunting' siempre es una apuesta segura. Y en este caso, con un thriller de ladrones y robos, más aún. Ambos protagonizan una ficción escrita y dirigida por Joe Carnahan ('El Equipo A'), y con un reparto que completa Steven Yeun, Teyana Taylor, Catalina Sandino Moreno, Nestor Carbonell, o Kyle Chandler. Matt Damon decidió que quería seguir trabajando con su gran amigo después de ver el documental de Peter Jackson sobre The Beatles 'Get Back'. "Cada vez que trabajo con Matt, es una experiencia muy humilde, porque aprendo a apreciar más lo buen actor que es", contó Affleck en una entrevista para GQ.

Y es que Damon es uno de los actores más reconocidos de su generación. Eso es indiscutible, y ambos se entienden muy bien en pantalla. Y en 'El botín' vuelven a demostrarlo una vez más. Uno de los estrenos más interesantes de este primer mes del año.

Fecha de estreno: 16 de enero

El cautivo

Sinopsis: Año 1575. El joven soldado Miguel de Cervantes es capturado en alta mar por corsarios árabes y llevado a Argel como rehén. Consciente de que allí le espera una cruel muerte si su familia no paga pronto su rescate, Miguel encontrará refugio en su pasión por contar historias. Sus fascinantes relatos devuelven la esperanza a sus compañeros de prisión y acaban por llamar la atención de Hasán, el misterioso y temido Bajá de Argel, con el que comienza a desarrollar una extraña afinidad. Mientras los conflictos crecen entre sus compañeros, Miguel, llevado por su inquebrantable optimismo, comenzará a idear un arriesgado plan de fuga.

Si ha habido una película polémica dentro del cine español este pasado 2025, esa ha sido sin duda 'El cautivo'. La última película de Alejandro Amenábar sobre el cautiverio de Miguel De Cervantes en Argel tiene a Julio Peña dando vida al célebre escritor. Pero según sus detractores, la historia se centra demasiado en la supuesta homosexualidad de Cervantes, y eso no gustó a ese sector rancio de la sociedad, que ya los conocemos.

"Cuando comencé a escribir 'Cervantes íntimo' sentí también yo una cierta de parálisis, hasta que encontré en el tono humorístico el camino para adentrarme en el tema con total libertad", explicó José Manuel Lucía Megías, autor que ha servido de consultor en la película, en una entrevista para Telecinco. "Por eso, el libro se lee de una manera amena, e incluso me invento entrevistas de la revista del corazón cuando tengo que hablar del libro de Fernando Arrabal, por ejemplo. La verdad es que hablar de la sexualidad de Cervantes me resulta algo semejante a hablar de la vida sexual de nuestros padres".

Fecha de estreno: 29 de enero

