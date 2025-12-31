Estos son los estrenos más esperados de Amazon Prime Video, uno por uno, que llegan en enero de 2026

Nuevo año, series nuevas, películas nuevas. Esa es la máxima de todas las plataformas de streaming, y Prime Video, por supuesto, no quiere quedarse atrás. Así que aquí os traemos una lista de lo que se viene este primer mes de 2026 a la plataforma de Amazon.

Prime Video arranca el año con el anime más esperado: 'El incidente Darwin'. Una historia distópica de ciencia-ficción que tiene en su centro a un humano-chimpancé buscado por todos. También tendremos la docuserie 'Pelayo. Más allá del límite' sobre los peligros del narcotráfico, además de la nueva serie de Sophie Turner. Sí, Sansa Stark, la pelirroja del clan en 'Juego de tronos', y una de las pocas supervivientes de la serie, con 'El robo'.

En el terreno de películas, tenemos ración doble de Dave Bautista, uno de los duros más duros del cine de acción. Primero uniendo fuerzas con Jason Momoa en 'Los hermanos demolición' y, por otro lado, junto a Milla Jovovich en 'Tierras lejanas', cinta basada en un relato de George R.R. Martin. Pero si hay un estreno que se espera, y mucho, es el de 'Sigue mi voz', que adapta la novela de Ariana Godoy, y que busca continuar la senda del éxito de adaptaciones literarias, como pasó con la saga culpables, o la reciente 'Dímelo bajito'.

Estrenos de series

El incidente Darwin

Sinopsis: Creado en un laboratorio de ciencias biológicas, Charlie es un híbrido mitad humano, mitad chimpancé, conocido como "Humanzee." Criado por sus padres adoptivos humanos, Charlie tiene ahora 15 años y está comenzando la escuela secundaria. Allí conoce a Lucy, una chica solitaria e inteligente que se convierte en su primera amiga. Sin embargo, su vida "normal" se ve destrozada cuando los extremistas por los derechos de los animales que liberaron a su madre del laboratorio hace quince años resurgen como terroristas, decididos a secuestrar a Charlie a cualquier precio.

'Darwin Jihen' es el nombre original japonés de uno de los manga de ciencia-ficción más rompedores y famosos de los últimos años. Publicado en 2020 (aunque sigue en la actualidad), la historia creada por Shun Umezawa nos muestra un híbrido de humano y chimpancé, y sus avatares en la escuela secundaria. Naokatsu Tsuda, director en 'JoJo's Bizarre Adventure: Golden Wind', y Katsuichi Nakayama, co-director en 'Evangelion: 3.0+1.01 Thrice Upon a Time', se han encargado de la dirección de 'El incidente Darwin'. Es decir, dos grandes nombres del anime reciente. Aquí se encarga de su publicación Distrito Manga.

"Siempre había querido escribir una historia basada en los problemas de la bioética", contó su autor a MantanWeb. "La productora me dio diferentes posibilidades de proyectos para dirigir, y me preguntó que en qué anime quería trabajar. Uno de ellos era 'El incidente Darwin' y nada más verlo, supe que sería difícil, pero que a la larga, sería un proyecto que merecería la pena, así que lo elegí", comentó el director del anime Naokatsu Tsuda en la misma entrevista.

Fecha de estreno: 6 de enero

Pelayo. Más allá del límite

Sinopsis: docuserie inmersiva de 3 episodios contada en primera persona por Pelayo, que desvela el lado más oscuro del narcotráfico, no como un fenómeno lejano, sino como un sistema global que transforma la violencia en negocio.

'G.E.O. Más allá del límite' se convirtió, hace solo 4 años, en una de las series documentales más arriesgadas de Prime Video. Por primera vez en la historia de la Policía, un equipo de cámaras tenía acceso exclusivo al proceso de selección de los nuevos miembros del Grupo Especial de Operaciones (G.E.O.), que se extiende durante más de 7 meses. Decenas de policías comienzan, pero sólo unos pocos terminarán el curso. Esa era la premisa de la docuserie, y tuvo una acogida increíble. Ahora, el Inspector Pelayo, inspector de la Policía Nacional de España con más de veinte años de trayectoria en el Grupo Especial de Operaciones (G.E.O.), se sumerge de lleno en el mundo del narcotráfico.

Un viaje sin retorno al corazón de una guerra silenciosa donde mirar hacia otro lado ya no es una opción. Pelayo deja el papel de instructor para intentar comprender las raíces del conflicto desde la primera línea de fuego. Y, como nos muestra Prime Video en esta docuserie de 3 episodios, su misión da un giro radical: decide seguir el rastro de la droga y adentrarse en los territorios donde el crimen manda y la violencia impone sus reglas. Desde los barrios de Buenaventura, hasta los ríos del Pacífico y las montañas del Valle del Cauca, Pelayo acompaña a unidades de élite del ejército colombiano en su guerra diaria contra el crimen organizado.

Fecha de estreno: 9 de enero

El robo

Sinopsis: Un día laboral típico en una empresa de fondos de inversión se ve alterado cuando una banda de ladrones violentos irrumpe y obliga a la oficinista Zara y a su mejor amigo, Luke, a cumplir sus exigencias. ¿Pero quién robaría miles de millones de libras de las pensiones de gente normal y por qué? El inspector jefe Rhys tiene como objetivo descubrirlo, pero debe mantener a raya sus propios problemas económicos mientras lidia con los planes secretos e intereses contrapuestos que se esconden en el centro de este crimen de gran envergadura.

¿A quién no le gusta una buena historia de atracos? En este caso, además con Sophie Turner, la eterna Sansa Stark de 'Juego de tronos', como protagonista, dando vida a una oficinista a la que le tocará ser la heroína de turno. Archie Madekwe, conocido por 'Saltburn', y Jacob Fortune-Lloyd completan el reparto principal de una serie de 6 episodios que promete mantenernos pegados al asiento (donde sea que veamos una serie hoy en día, tanto en el metro como en el gimnasio o sentados en el sofá de casa). Curiosamente, Turner protagonizó el año pasado el drama británico 'Joan', donde se ponía en la piel de una ladrona de joyas. Ahora le toca estar en el lado opuesto.

La actriz trata de desquitarse de 'Juego de tronos' y demostrar que es una actriz de pleno derecho. Ya probó suerte con la saga de 'X-Men' dando vida a una jovencísima Jean Grey. "Espero que se vea una faceta completamente diferente de lo que soy capaz de hacer. Porque creo que siempre he interpretado a víctimas", contó para Harper's Baazar justo antes del estreno de 'Joan' en el canal británico ITV.

Fecha de estreno: 21 de enero

Vaka

Sinopsis: Una epidemia de insomnio sume a Estocolmo en el caos. Un primer ministro gestiona la crisis mientras protege a su hijo, una enfermera lucha por salvar a su pareja infectada y una adolescente protege a su vecino en medio de la propagación de la enfermedad.

Producida por Amazon MGM Studios, la islandesa Sagafilm (The Minister) y Skybound Entertainment, la compañía de Robert Kirkman y David Alpert, que produce, entre otras series, ‘The Walking Dead’ o ‘Invencible’, nos llega una nueva serie distócica con firma noruega. Imaginad por un momento no poder dormir. Horrible, ¿verdad? Esas noches de insomnio que tanto nos agobian se convertirían en la dinámica principal. Ya no solo de tu vida, sino de toda la sociedad. Eso es lo que imagina 'Vaka'. Creada por Brynja Bjork y Pauline Woff, y protagonizada por Aliette Opheim ('Fortitude') y Jonas Karlsson (Black Mirror), es una serie distópica de ciencia-ficción que promete hacernos reflexionar, y mucho, sobre nuestro mundo actual.

Dirigida por Henrik Georgsson (creador de la popular 'The Bridge'), tiene todas las papeletas de convertirse en un éxito de la plataforma. Ava Knight, directora de Adquisiciones en Fifth Season, la distribuidora de la serie, comentó en Variety que "'Vaka' es un thriller lleno de acción entrelazado con un potente drama centrado en los personajes, creado por expertos consagrados del género postapocalíptico, Skybound. La serie ofrece una exploración apasionante de la sociedad moderna y de la humanidad llevada al límite, al tiempo que proporciona un escapismo electrizante que la convierte en una incorporación perfecta a nuestro catálogo de dramas premium"

Fecha de estreno: 30 de enero

Estrenos de películas

Sigue mi voz

Sinopsis: Tras una crisis de salud que la mantiene en casa 76 días seguidos, Klara no hace otra cosa que escuchar su programa de radio favorito, "Sigue Mi Voz". Pero un día se pregunta: ¿es posible enamorarse de alguien a quien ha oído en la radio, pero nunca ha conocido? ¿Puede realmente sentir algo por Kang, el presentador del programa de radio cuya voz sólo ha oído una vez, superará sus miedos y saldrá de nuevo al mundo?

Ariana Godoy es una de las autoras de habla hispana que más vende en la actualidad. Y las plataformas llevan un tiempo fijándose en ella. No solo tenemos las adaptaciones de la saga que comenzó con 'A través de mi ventana', sino que ahora llega la esperadísima 'Sigue mi voz', cuyo estreno está fijado a comienzos de este año 2026. Dirigida por Inés Pintor y Pablo Santidrián (creadores de 'El tiempo que te doy'), y con Berta Castañé y Jae Woo como protagonistas, se trata de una comedia dramática de amor muy en la línea de los mejores k-dramas, y promete ser un éxito al nivel de la saga 'Culpables', también en Prime Video.

"Esta película ayuda a entender cómo las nuevas generaciones ven el amor, qué les preocupa y, sobre todo, cómo se tratan a sí mismos", explicó Pablo Santidrián, el director, en una entrevista para GQ España. "Tanto Inés como yo queremos contar historias que hablen de aquello que nos preocupa y nos rodea. En el guion y en el rodaje, consultamos con psicólogos y con personas que habían vivido situaciones que se muestran en la película. Esto también nos hizo charlar más con Ariana, ya que en la historia hay mucho de su propia experiencia"

Fecha de estreno: 2 de enero

Vieja loca

Sinopsis: Pedro recibe un mensaje desesperado de una exnovia pidiéndole que cuide de Alicia, su madre senil. Lo que parece una misión sencilla pronto se convierte en su peor pesadilla. Pedro necesita escapar, pero Alicia no le deja…

La premisa ya nos llama la atención. Y si encima esa abuela casi asesina es Carmen Maura más aún. Martín Mauregui es el director de este thriller casi senil que empieza muy bien pero se va desinflando según avanza el metraje, y es una pena. Producida por J. A. Bayona, Belén Atienza, Ramon Campos y Gabriela Carcova, este thriller argentino cuenta con Pablo Hendler como protagonista torturado. "Ser viejecita tiene ventajas, puedes hacer lo que te de la gana", contó Maura en una entrevista para Onda Cero. La película triunfó en festivales de cine fantástico como el de Austin, donde Mauregui ganó el premio a Mejor Director.

Fecha de estreno: 14 de enero

Tierras perdidas

Sinopsis: Una reina, desesperada por encontrar la felicidad en el amor, envía a la poderosa bruja Gray Alys a las Tierras Perdidas, en busca de un poder mágico que permite a una persona transformarse en un hombre lobo. Con el misterioso cazador Boyce, que la apoya en la lucha contra criaturas oscuras y despiadadas, Gray deambula por un mundo inquietante y peligroso. Pero solo ella sabe que, cada deseo que se concede, tiene consecuencias inimaginables.

Basada en un relato de George R. R. Martin (autor de 'Juego de tronos'), volvemos a contar con Dave Bautista en Prime Video, pero esta vez acompañado de Milla Jovovich, una de las reinas del cine de acción de las últimas dos décadas. Sobre todo gracias a su saga de 'Resident Evil'. Esta nueva cinta vuelve a estar dirigida por su marido, Paul W.S. Anderson (no confundir con Paul Thomas Anderson), y sí, fue un auténtico fracaso en taquilla. Pero el streaming le va a dar una nueva vida, de eso estamos seguros.

"Hace mucho tiempo quise escribir una serie de historias sobre Gray Alys y acerca de aquellos que tuvieron las suficientes agallas como para comprarle algo... pero la vida y otras historias intervinieron, por lo que nunca pude escribir el segundo cuento", contó el autor en su blog.

Fecha de estreno: 16 de enero

Los hermanos demolición

Sinopsis: Un improbable dúo de hermanastros, uno un impulsivo detective y el otro un disciplinado, se ven atraídos por el asesinato de su padre en Hawai, lo que les lleva a un peligroso viaje para desenmascarar una conspiración de largo alcance.

Jason Momoa y Dave Bautista son los protagonistas de esta nueva película de acción que llega directamente a Prime Video para celebrar el nuevo año. Dos de los duros más duros del cine actual están dispuestos a liarse a puñetazos con cualquiera que se les ponga por delante. Dirigidos por Angel Manuel Soto, encontraremos secretos familiares, conspiraciones bajo la sombra, humor de 'bros' y mucha acción, por supuesto. "Somos dos hombres muy grandes, pero muy sensibles", dijo Momoa en una entrevista para Esquire sobre su trabajo con Bautista. "Dave y yo siempre lo pasamos bien juntos [trabajaron codo con codo en la segunda temporada de la serie 'See']. Es un actor maravilloso".

Completan el reparto de esta buddy movie de acción Morena Baccarin ('Deadpool y Lobezno'), Maia Kealoha ('Lilo y Stitch'), Stephen Root ('Jefes de estado'), Temuera Morrison('Aquaman y el reino perdido') y Jacob Batalon ('Spider-Man: No Way Home'), entre otros.

Fecha de estreno: 28 de enero

Más estrenos en Prime Video