'Stranger Things' lanza el impactante tráiler de su final definitivo en Netflix: día de estreno y avance

Tras estrenar la primera parte de la temporada 5 el pasado 27 de noviembre, 'Stranger Things' ya tiene todo listo para el lanzamiento del volumen 2 de su temporada final. Será el 26 de diciembre cuando lleguen los tres nuevos episodios a falta del capítulo final, que verá la luz el 1 de enero.

Este lunes, Netflix ha lanzado el impactante tráiler de este volumen 2 de la temporada final de la serie creada por los hermanos Duffer lleno de mucha destrucción y en la que todo da un vuelco. "Todo lo que alguna vez hemos asumido sobre el mundo al revés ha sido totalmente erróneo", asevera Dustin (Gaten Matarazzo).

Asimismo, en este tráiler podemos ver cómo Joyce (Wynona Ryder) le deja claro a su hijo Will (Noah Schnapp) que esto no ha terminado y cómo Once (Millie Bobby Brown) pide ayuda para encontrar y matar definitivamente al Demogordon. Mientras Mike (Finn Wolfhard) deja claro que no tienen ni idea de lo que hay al otro lado y que si quieren sobrevivir tienen que ser un equipo. "Si tú caes, yo caigo", le dice Steve (Joe Keery) a Dustin y él le responde con las mismas palabras.

Sinopsis de la temporada final de 'Stranger things'

Otoño de 1987. Hawkins sigue marcada por la apertura de los portales, y nuestros protagonistas comparten un único objetivo: encontrar a Vecna y acabar con él. Pero ha desaparecido, nadie sabe dónde está ni cuáles son sus planes.

Para complicar aún más las cosas, el Gobierno ha puesto la ciudad en cuarentena militar y ha intensificado la búsqueda de Eleven, que se ve obligada a esconderse de nuevo. A medida que se acerca el aniversario de la desaparición de Will, también crece una inquietud ya conocida. La batalla final está a punto de empezar, y deberán enfrentarse a una oscuridad más poderosa y letal que nunca. Para acabar con esta pesadilla, deberán estar todos juntos, una última vez.

