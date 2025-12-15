Series

'Stranger Things' lanza el impactante tráiler de su final definitivo en Netflix: día de estreno y avance

por El Televisero

Netflix estrena el tráiler definitivo de la segunda parte de la temporada final de 'Stranger Things' a once días del estreno de sus últimos capítulos.

Imagen del volumen 2 de 'Stranger Things'
Imagen del volumen 2 de 'Stranger Things' | Netflix

Tras estrenar la primera parte de la temporada 5 el pasado 27 de noviembre, 'Stranger Things' ya tiene todo listo para el lanzamiento del volumen 2 de su temporada final. Será el 26 de diciembre cuando lleguen los tres nuevos episodios a falta del capítulo final, que verá la luz el 1 de enero.

Este lunes, Netflix ha lanzado el impactante tráiler de este volumen 2 de la temporada final de la serie creada por los hermanos Duffer lleno de mucha destrucción y en la que todo da un vuelco. "Todo lo que alguna vez hemos asumido sobre el mundo al revés ha sido totalmente erróneo", asevera Dustin (Gaten Matarazzo).

Asimismo, en este tráiler podemos ver cómo Joyce (Wynona Ryder) le deja claro a su hijo Will (Noah Schnapp) que esto no ha terminado y cómo Once (Millie Bobby Brown) pide ayuda para encontrar y matar definitivamente al Demogordon. Mientras Mike (Finn Wolfhard) deja claro que no tienen ni idea de lo que hay al otro lado y que si quieren sobrevivir tienen que ser un equipo. "Si tú caes, yo caigo", le dice Steve (Joe Keery) a Dustin y él le responde con las mismas palabras.

Sinopsis de la temporada final de 'Stranger things'

Otoño de 1987. Hawkins sigue marcada por la apertura de los portales, y nuestros protagonistas comparten un único objetivo: encontrar a Vecna y acabar con él. Pero ha desaparecido, nadie sabe dónde está ni cuáles son sus planes.

Para complicar aún más las cosas, el Gobierno ha puesto la ciudad en cuarentena militar y ha intensificado la búsqueda de Eleven, que se ve obligada a esconderse de nuevo. A medida que se acerca el aniversario de la desaparición de Will, también crece una inquietud ya conocida. La batalla final está a punto de empezar, y deberán enfrentarse a una oscuridad más poderosa y letal que nunca. Para acabar con esta pesadilla, deberán estar todos juntos, una última vez.

Sigue toda la información de El Televisero desde Facebook, X o Instagram

Archivado en

· · ·

Más Información

Las 10 mejores series de 2025 según el ranking de El Washington Post

Estas son las 10 mejores series del año 2025 para uno de los periódicos más importantes del mundo

José Sánchez
Verónica Echegui en 'Ciudad de Sombras'

El público dicta sentencia a 'Ciudad de Sombras', la serie de Verónica Echegui en Netflix, y hay unanimidad

Pedro Jiménez

Últimas noticias