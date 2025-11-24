Netflix lanza el tráiler final de 'Stranger Things 5' ante el inminente estreno de su última temporada

Ya no queda nada para que 'Stranger Things' regrese a Netflix tres años después con la primera parte de su quinta y última temporada. Hay que recordar que la tanda final de la ficción llegará en tres partes: cuatro primeros episodios este jueves 27 de noviembre, tres el jueves 26 de diciembre y el último capítulo el jueves 1 de enero.

En este tráiler vemos a todos los protagonistas de 'Stranger Things' unidos para luchar contra los monstruos. "Tenemos un plan. Es una ida de olla", asegura Mike. "Este jueves prepárate para una última aventura", avanza la plataforma en el spot.

Winona Ryder (Joyce Byers), David Harbour (Jim Hopper), Millie Bobby Brown (Eleven), Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Gaten Matarazzo (Dustin Henderson), Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair), Noah Schnapp (Will Byers), Sadie Sink (Max Mayfield), Natalia Dyer (Nancy Wheeler), Charlie Heaton (Jonathan Byers), Joe Keery (Steve Harrington) encabezan el reparto de la quinta temporada de 'Stranger Things'.

Maya Hawke (Robin Buckley), Priah Ferguson (Erica Sinclair), Brett Gelman (Murray), Jamie Campbell Bower (Vecna), Cara Buono (Karen Wheeler), Amybeth McNulty (Vickie), Nell Fisher (Holly Wheeler), Jake Connelly (Derek Turnbow), Alex Breaux (teniente Akers) y Linda Hamilton (Dra. Kay) completan el elenco.

Sinopsis de la temporada final de 'Stranger things'

Otoño de 1987. Hawkins sigue marcada por la apertura de los portales, y nuestros protagonistas comparten un único objetivo: encontrar a Vecna y acabar con él. Pero ha desaparecido, nadie sabe dónde está ni cuáles son sus planes.

Para complicar aún más las cosas, el Gobierno ha puesto la ciudad en cuarentena militar y ha intensificado la búsqueda de Eleven, que se ve obligada a esconderse de nuevo. A medida que se acerca el aniversario de la desaparición de Will, también crece una inquietud ya conocida. La batalla final está a punto de empezar, y deberán enfrentarse a una oscuridad más poderosa y letal que nunca. Para acabar con esta pesadilla, deberán estar todos juntos, una última vez.