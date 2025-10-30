Netflix calienta el estreno de 'Stranger Things 5' con el lanzamiento del tráiler de su temporada final

Ha habido que esperar tres años para ver la quinta y última temporada de 'Stranger Things'. Pero cada vez queda menos para su estreno. Por eso y aprovechando que este viernes es Halloween, Netflix ha querido compartir este jueves el tráiler oficial y nuevas imágenes de la serie que ha cautivado a miles de espectadores en todo el mundo.

Cabe recordar que la temporada final de 'Stranger things' llegará en tres partes. El 27 de noviembre la plataforma lanzará del tirón los cuatro primeros episodios de la ficción. Un mes después, el 26 de diciembre se estrenarán otros tres episodios. Y finalmente, el capítulo final llegará el 1 de enero.

"Creo que lo que hace única a esta temporada es que empieza con cierto caos porque nuestros héroes perdieron al final de la cuarta temporada. Normalmente, mostramos su vida cotidiana y cómo les va en la escuela, y luego introducimos el elemento sobrenatural. Pero en este caso, esta temporada arranca a toda velocidad desde el principio", destaca Ross Duffer; cocreador, productor ejecutivo, guionista y director de la serie.

"No están viviendo una vida normal. Nada en Hawkins es normal ya... su libertad de movimiento está restringida y hay cámaras de Gran Hermano por todas partes. Así que no solo están activos, sino que su vida cotidiana es todo menos normal", añade Matt Duffer, cocreador de la serie junto a su hermano.

El reparto de la quinta y última temporada de 'Stranger Things' está encabezado por Winona Ryder (Joyce Byers), David Harbour (Jim Hopper), Millie Bobby Brown (Eleven), Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Gaten Matarazzo (Dustin Henderson), Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair), Noah Schnapp (Will Byers), Sadie Sink (Max Mayfield), Natalia Dyer (Nancy Wheeler), Charlie Heaton (Jonathan Byers), Joe Keery (Steve Harrington), Maya Hawke (Robin Buckley), Priah Ferguson (Erica Sinclair), Brett Gelman (Murray), Jamie Campbell Bower (Vecna), Cara Buono (Karen Wheeler), Amybeth McNulty (Vickie), Nell Fisher (Holly Wheeler), Jake Connelly (Derek Turnbow), Alex Breaux (teniente Akers) y Linda Hamilton (Dra. Kay).

Sinopsis de la temporada final de 'Stranger things' y su tráiler

Otoño de 1987. Hawkins sigue marcada por la apertura de los portales, y nuestros protagonistas comparten un único objetivo: encontrar a Vecna y acabar con él. Pero ha desaparecido, nadie sabe dónde está ni cuáles son sus planes.

Para complicar aún más las cosas, el Gobierno ha puesto la ciudad en cuarentena militar y ha intensificado la búsqueda de Eleven, que se ve obligada a esconderse de nuevo. A medida que se acerca el aniversario de la desaparición de Will, también crece una inquietud ya conocida. La batalla final está a punto de empezar, y deberán enfrentarse a una oscuridad más poderosa y letal que nunca. Para acabar con esta pesadilla, deberán estar todos juntos, una última vez.