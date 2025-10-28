Los grandes estrenos de Netflix en noviembre, uno por uno, con la bomba más importante del año

Netflix, como siempre, es una de las plataformas de streaming que más novedades traen en nuestra lista de destacados. Y es que este mes de noviembre no se queda corta la plataforma, porque busca empezar el cierre de año con una de sus bombas más importantes de la última década: 'Stranger Things', que nos trae los primeros episodios de su desenlace (que se dividirá en tres partes). Cada capítulo está diseñado como si fuera una película, con un presupuesto increíblemente alto, y con un apartado visual increíble. Vamos, que va a despedirse por todo lo alto, y Netflix pretende explotarlo al máximo.

También nos llega el documental 'Marines', sobre la Marina estadounidense, que por cierto, ahora está de moda gracias a 'Reclutas', ese drama gay militar que tanto ha enfadado al Pentágono y que también podemos ver en Netflix. Eso sí, sin olvidarnos del regreso de Claire Danes al mundo de las series, además con Howard Gordon detrás del proyecto (con el que trabajó en la brillante 'Homeland'). Javier Castillo también volverá, con la adaptación de su novela 'El cuco de cristal', y es que este mes de noviembre es mes de regresos, porque volveremos a ver a Ted Danson en 'El hombre infiltrado', esa serie de comedia que cuenta con uno de los creadores de 'The Office'.

Y por supuesto no nos olvidamos del terreno de las películas. Porque ahí tendremos la última propuesta de Guillermo del Toro y su acercamiento al mito de 'Frankenstein', con Jacob Elordi y Oscar Isaac de protagonistas. Uno de esos films que hay que ver sí o sí, y que seguramente sea uno de los más nominados el próximo año en los grandes premios. Donde también puede que encontremos 'Sueños de trenes', lo nuevo del guionista de 'Las vidas de Sing Sing'.

Series de estreno en Netflix

Muerte por un rayo

Sinopsis: Narra la historia real, más extraña que la ficción, del vigésimo presidente de Estados Unidos, James Garfield, y su admirador Charles Guiteau, que lo asesinó.

Netflix nos trae esta miniserie de cuatro episodios protagonizada por Michael Shannon, Matthew Macfadyen, Nick Offerman, Betty Gilpin, Bradley Whitford y Shea Whigham. Una serie basada en la novela de Candice Millard, 'Destino de la República' con Mike Makowsky como creador. Michael Shannon, al que hemos visto en películas como 'La forma del agua', afirmó para TV Insider lo mucho que le costó recrear la forma que tenía James Garfield, el ex-presidente de Estados Unidos, de dar sus discursos. "Da miedo, sabiendo que se supone que debe ser algo poderoso", admitió. "Garfield está alejando a la gente de la histeria y guiándola hacia el sentido común".

El mandato de Garfield duró cerca 200 días, lo que lo convierte en la segunda presidencia más corta de la historia de Estados Unidos y en el segundo presidente en ser asesinado, después de Abraham Lincoln. "Después de seis años trabajando en este proyecto, sigue siendo una historia que no puedo creer que sea real, con toda su gloria salvaje y trágica, y que de alguna manera parece más relevante que nunca para nuestro mundo actual. Estoy deseando que por fin podamos compartirla", confesó Mike Makowsky, guionista de la miniserie, en el evento de presentación de Netflix TUDUM.

Fecha de estreno: 6 de noviembre

Marines

Sinopsis: Se adentra en la "fuerza preparada" del ejército estadounidense en el Pacífico.

Con un acceso sin precedentes, la serie capta los rigurosos ejercicios de entrenamiento de la unidad junto a momentos personales de jóvenes marines trabajando y cuidándose los unos a los otros. Y es que ahora el ejército está de moda, gracias a la serie 'Reclutas', que está arrasando en Netflix. Dirigida por Chelsea Yarnell y producida por Amblin Documentaries y Lucky 8 TV, la serie de cuatro episodios combina acción, disciplina militar y humanidad. Y el estreno llega en el 250 aniversario de la creación de la Marina estadounidense. El equipo detrás es el mismo que produjo 'Hermanos de sangre', o esa obra maestra que es 'Salvar al soldado Ryan'.

La serie sigue a sigue a la 31.ª Unidad Expedicionaria de Marines mientras se entrena en el Pacífico. Concretamente, en Okinawa, en Japón. Como la describe la propia plataforma, se trata de una historia sobre el paso a la madurez, ofreciendo una mirada interna a los exigentes entrenamientos y los momentos emocionales de los jóvenes marines mientras forjan lazos y lidian con las complejidades de la vida en el mar.

Fecha de estreno: 10 de noviembre

La bestia en mí

Sinopsis: Desde la trágica muerte de su hijo pequeño, la escritora de éxito Aggie Wiggs no es ni la sombra de lo que era: se ha apartado de la vida pública y es incapaz de escribir. Todo cambia cuando Nile Jarvis, un conocido y poderoso magnate inmobiliario —que en su día fue el principal sospechoso de la desaparición de su mujer— compra la casa de al lado. Entre el horror y la fascinación, Aggie se embarca en una búsqueda obsesiva de la verdad, persiguiendo los demonios de Jarvis mientras intenta escapar de los suyos, en un peligroso juego del ratón y el gato que podría acabar en tragedia.

¿Nos acordamos de 'Homeland'? Sí, aquella serie que revolucionó el género de espías internacionales a comienzos de los 2010, con Claire Danes de protagonista. Pese a una tercera temporada que provocó la huida de casi todos sus fans, la serie supo reinventarse a la perfección. Su creador, Howard Gordon, escribe y produce también esta nueva serie, y vuelve a contar con Claire Danes, además de Matthew Rhys, al que vimos en 'The Americans'.

"Claire fue elegida antes de que yo me uniera al proyecto — ella es productora, así que siempre fue Aggie. De hecho, fue ella quien me trajo el guion. Pero Matthew fue, diría yo, un papel mucho más difícil de elegir, porque me recuerda un poco a lo que pasó con Damian Lewis en 'Homeland'. Mucha gente tenía ideas preconcebidas sobre cómo era este personaje y cómo podría ser", comentó Howard Gordon para TVInsider.

Fecha de estreno: 13 de noviembre

El cuco de cristal

Sinopsis: Nueva York, 2017. Cora Merlo, médico residente de primer año, sufre un infarto fulminante que la obliga a un trasplante de corazón. Aún convaleciente la joven recibe la visita de una extraña mujer con una enigmática oferta: pasar unos días en Steelville, un pequeño pueblo de interior, para conocer la vida de su hijo Charles, el donante de su corazón. Cora se adentra así en un hogar lleno de secretos, en un misterio que se extiende durante veinte años y en un pueblo hermético en el que, justo el día de su llegada, desaparece un bebé en un parque público.

Javier Castillo, uno de los escritores españoles que más vende en la actualidad, se ha abonado a Netflix para que adapten sus historias. Si ya se hizo con mucho éxito la serie de 'La chica de nieve', ahora llega 'El cuco de cristal', con el mismo equipo detrás. Protagonizada por Catalina Sopelana ('El jardinero') como Clara Merlo, Alex García ('Sagrada familia') como Miguel Ferrer, Itziar Ituño ('La casa de papel') como Marta Peña, Iván Massagué ('Perverso') como Rafael, Alfons Nieto ('El cuerpo en llamas' ) como Juan, y Tomás del Estal como Gabriel.

"Es una gran historia de amor orquestada de una manera en la que es imposible dejar de leerla porque se entremezclan muchos géneros distintos. Tiene ese romance puro y duro, pero al mismo tiempo tiene mucho misterio y suspense". Así define la historia su autor para el periódico Heraldo.

Fecha de estreno: 14 de noviembre

Un hombre infiltrado (Temporada 2)

Sinopsis: Charles, un jubilado, abandona su retiro para unirse al personal del Wheeler College. Dejará los pasillos de la residencia de ancianos para adentrarse en el mundo académico, enfrentando nuevos misterios y desafíos en un entorno universitario.

Basada en la popular película chilena 'El agente topo', Netflix nos trae una nueva temporada de las andanzas de Charles Nieuwendyk, interpretado por Ted Danson, que fue nominado a los Globos de Oro por su papel. Regresa el investigador más capaz de Netflix, pero ahora da el salto a la universidad. Creada por Michael Schur, uno de los creadores de 'The Office' y 'Brooklyn-Nine-Nine', esta nueva temporada estará formada por 8 episodios de cerca de 50 minutos cada uno. En esta temporada podremos ver de nuevo aStephanie Beatriz y se incluirá al elenco Jason Matzoukas, con el que Danson coincidió en esa pequeña obra maestra que es 'The good place'.

"Me encantó tener la oportunidad de volver a trabajar con Michael Schur, con quien colaboré en 'The good place'. Es un gran narrador, y uno de los propósitos de nuestra serie anterior era no vivir una vida perfecta sino tener un propósito. Y a mi edad, me encanta poder participar en proyectos que lo tienen y que hablan de la condición humana, de su fragilidad, y que lo hacen con sentido del humor", comentó el actor para La Vanguardia.

Fecha de estreno: 20 de noviembre

Stranger Things (Temporada 5 - Volumen 1)

Sinopsis: El otoño de 1987. Hawkins está marcado por la apertura de las Grietas, y nuestros héroes están unidos por un solo objetivo: encontrar y matar a Vecna. Pero ha desaparecido: se desconocen su paradero y sus planes. Para complicar aún más su misión, el gobierno ha puesto la ciudad bajo cuarentena militar y ha intensificado su caza de Once, obligándola a volver a esconderse. A medida que se acerca el aniversario de la desaparición de Will, también lo hace una pesada y familiar sensación de temor. La batalla final se avecina —y con ella, una oscuridad más poderosa y mortal que cualquier cosa a la que se hayan enfrentado antes. Para poner fin a esta pesadilla, necesitarán a todos —a todo el grupo— unidos, una última vez.

Por fin llega el esperadísimo final de una de las series más famosas de los últimos 15 años: 'Stranger Things'. La producción ha sido complicada pero ya ha llegado. Y sí, entre medias han pasado muchas otras series, pero la creada por los hermanos Duffer ha hecho historia, y se quedará en el imaginario popular durante mucho tiempo. Esta temporada final además se va a estrenar en tres partes, es decir, el volumen 1 el 26 de noviembre; la segunda tanda el 25 de diciembre y la última, con solo el episodio de dos horas de duración con el que cerrará la serie, el 31 de diciembre, que además tendrá estreno en cines. Una nueva estrategia que quiere probar la plataforma, como ya va a hacer con su éxito 'K-Pop: Demon Hunters'. El desenlace promete ser apoteósico, y no es para menos, porque llevamos mucho tiempo esperándolo. ¿Podrán derrotar por fin a Vecna? ¿Sabremos al fin que es el mundo Del Revés? Y, sobre todo, ¿descubriremos qué le pasó a Will realmente cuando estuvo en el otro lado?

"Terminamos de rodar el año pasado, así que ya me he despedido del equipo y la producción", se sinceró Millie Bobby Brown en una entrevista para Cinemanía. "Han sido 10 años magníficos en mi vida. He tenido la suerte de conocer a gente maravillosa y estoy muy agradecida de ser parte de una serie tan icónica y con tanto impacto".

Fecha de estreno: 27 de noviembre

Películas de estreno en Netflix

Frankenstein

Sinopsis: Un científico brillante y obsesivo, Victor Frankenstein, en su ambición por desafiar a la muerte, da vida a una criatura ensamblada con partes de cadáveres. Pese a tratarse de una proeza científica, Frankenstein considera que la criatura carece de inteligencia y la rechaza. Dolida, esta se rebela contra su creador.

Guillermo del Toro es, sin lugar a dudas, uno de los directores con más personalidad del cine reciente. Y quieras o no, todos hemos visto alguna película del realizador mexicano. Ahí están ejemplos como ‘El laberinto del fauno’, ‘La forma del agua’ o ‘Hellboy’. Grandes muestras de lo que es capaz de hacer. Y es que todos hemos querido en algún momento vivir en una de sus películas. Porque es capaz de mezclar sueño y pesadilla de una manera magistral. Ahora nos llega su nueva propuesta, también para Netflix, tras su acercamiento a 'Pinocho'. Se trata de 'Frankenstein', una revisión del clásico de la literatura de Mary Shelley. Ya hemos visto la historia decenas de veces, pero Del Toro tiene su propia visión y creedme cuando os digo que es muy diferente a los ue estamos acostumbrados.

En el reparto destacan Oscar Isaac, Mia Goth, Christoph Watz o Jacob Elordi, que se mete en la piel del monstruo, y cuya interpretación ya está sonando para los grandes premios de la temporada. "Me interesaba el aspecto más íntimo de la película: la relación entre padres e hijos, plural, incluida la relación de Dios Padre con Jesucristo, Víctor con la criatura, el padre de Víctor con Víctor, etcétera, etcétera, etcétera. Y la posición más operística o épica de la película", contó Guillermo del Toro para LaCuarta. "Creo que es una de las películas de 'Frankenstein' más épicas también, y con más elementos de ópera, emoción y diseño. Se funden la fotografía y la cinematografía con el diseño de producción, con el diseño de vestuario, imagen... en una sola forma narrativa, en la creación de la criatura".

Fecha de estreno: 7 de noviembre

Sueños de trenes

Sinopsis: Robert Grainier es un jornalero que trabaja en la construcción del ferrocarril en el Oeste americano a principios del siglo XX. Golpeado por la tragedia, lucha por adaptarse a su nuevo entorno.

El guionista de 'Las vidas de Sing Sing' (una de las películas nominadas este año a los Oscar) Clint Bentley nos trae esta nueva historia, en la que se ha puesto en la silla del director, para hacernos reflexionar un poco sobre nuestra vida. Con Joel Edgerton y Felicity Jones de protagonistas, que siempre son un valor seguro, adapta el relato de Denis Johnson sobre uno de los trabajadores del ferrocarril en el Oeste americano, un cambio muy significativo en la sociedad estadounidense de comienzos del siglo XX. El propio Bentley, en declaraciones a Netflix, destacó lo intimista y también importante de su película. "Es una historia realmente especial y única, ya que trata solo de la vida de una persona". Llegará primero a los cines, concretamente el 7 de noviembre, y un par de semanas después, a la plataforma de streaming. Quizá sea una de esas pequeñas historias que luego se cuele en los grandes premios de la temporada...

Fecha de estreno: 21 de noviembre

Más estrenos en noviembre: