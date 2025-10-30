Los 6 potentes estrenos de Movistar Plus+ en noviembre con la miniserie del 23-F y la atípica 'Yakarta'

Movistar Plus+ es la plataforma que más apuesta por la ficción hecha en nuestro país. Y la cuida hasta el más mínimo detalle. Obviamente este mes no va a ser diferente y, aunque no va a traernos muchos estrenos, sí que tendrá en su catálogo dos de las series más esperadas de los últimos meses. Por un lado tenemos 'Anatomía de un instante'. Dirigida por Alberto Rodríguez ('La isla mínima'), busca arrojar un poco de luz (y sobre todo recuerdo) sobre un evento que nos marcó como sociedad: el 23-F y el levantamiento de Fernando Tejero. Una de esas series necesarias para entender nuestra historia reciente, y que tendrá todos los elementos para convertirse en un thriller político de referencia.

Por otro lado, tendremos 'Yakarta', creada por Diego San José, la mente detrás de 'Celeste' o 'Vota Juan', y con Javier Cámara de protagonista. Una historia de esas que ponen el corazón calentito. Una buddy movie atípica con un exjugador de bádminton y una joven promesa con la que no se lleva del todo bien.

Pero no solo nos llegarán ficciones nacionales sino también extranjeras que ya tienen su base de fans. Tendremos la segunda temporada de 'Matlock', con el regreso de Kathy Bates; la tercera temporada de 'Elsbeth', también investigando crímenes pero en Manhattan. Y para los fans de 'Downton Abbey', nos llega 'Los Forsyte', típica serie de tacitas perfecta para esta época del año.

Series de estreno en Movistar Plus+

Yakarta

Sinopsis: José Ramón Garrido es un exjugador olímpico de bádminton que sobrevive dando clases de educación física en un instituto público de Vallecas. Divorciado y sin ilusiones, Joserra cree descubrir en un torneo escolar el diamante que puede darle un giro a su vida. Mar, una jugadora adolescente que podría ser el billete que le lleve a cumplir su sueño de competir en Yakarta, la ciudad donde los exjugadores como él son respetados como estrellas. Pero Yakarta está muy lejos. Sobre todo para dos desconocidos como Joserra y Mar. Juntos tendrán que aprender a soportarse para emprender un viaje plagado de pensiones roñosas, polideportivos en horas bajas y estaciones de servicio que pasa por Totana, Ponferrada, Torrelavega o Tardajos antes de llegar a la capital de Indonesia. Si es que llegan…

Tras la brillante 'Celeste' (aunque no tuvo una gran acogida por parte del público), vuelven Diego San José (creador) y Elena Trapé en la dirección con ‘Yakarta’, la nueva serie original Movistar Plus+. Protagonizada por Javier Cámara ('Rapa', trilogía 'Vota Juan') y Carla Quílez ('La maternal', 'La última noche en Tremor'), 'Yakarta' gira en torno a Joserra, un desilusionado profesor de educación física –exjugador olímpico de bádminton– que conocerá a una adolescente con un talento fuera de serie que le cambiará la vida.

Completan el reparto David Lorente ('No me gusta conducir'), Pilar Gómez ('Poquita fe'), Marina Guerola ('Los destellos'), Anna Alarcón ('Los años nuevos') y Nuria Mencía ('Vota Juan'). "Después de haber hecho una serie en Hacienda parecía casi imposible encontrar un mundo aún más gris para tratar de levantar una historia. Pero recordé que existen los torneos regionales de bádminton. Campeonatos que se juegan en polideportivos feos, sin público en las gradas y que se celebran en ciudades como Totana, Ponferrada o Torrelavega. Yo, que soy de Irún, tengo pasión por las ciudades de provincias. Me gustan porque son todas iguales, porque me hacen sentir como en casa. 'Yakarta' es una historia que reivindica esa España sin carisma en la que nunca pasa nada especial", contó Diego San José a Movistar.

Todo parece indicar que será una historia de esas pequeñas, costumbristas y con mucho corazón que tan bien se le dan a Javier Cámara. Además, aunque el bádminton no tuviera muchos fans en nuestro país hace algunos años, todo cambió con la llegada de Carolina Marín. Por lo que 'Yakarta' puede ser perfecta también para todos aquellos a los que les guste este deporte.

Fecha de estreno: 6 de noviembre

Los Forsyte

Sinopsis: En el Londres de 1880, los Forsyte son una adinerada familia aparentemente unida, pero, en realidad, los celos y las envidias los corroen. La competencia entre Jolyon y James, hermanos de sangre, pero con caracteres muy diferentes, se transmite a sus hijos varones que pugnan por el control de la empresa familiar de inversiones. Para uno, solo prima la ganancia; para el otro, es imperdonable perder la humanidad.

Si nos gustan las series de tacitas, y encima tenemos poco tiempo, 'Los Forsyte' es una de esas propuestas perfectas. Porque son solo 6 capítulos, y encima es una serie de época, de finales del siglo XIX, que cuida hasta el más mínimo detalle. Ojo que esta es ya la tercera adaptación en formato serie en 60 años de las famosas novelas de John Galsworthy, que fuera premio Nobel de Literatura en 1932. La primera, en la BBC, por supuesto. La segunda, llegó a ITV en 2022, con Damian Lewis de protagonista. Ahora tenemos en el reparto a Stephen Moyer, Jack Davenport o Eleanor Tomlinson. Y mientras estamos sin 'Los Bridgerton' o 'La Edad Dorada', 'Los Forsyte' es perfecta para suplir ese vacío que nos ha quedado.

"Es comúnmente sabido que a todos nos gusta ver series sobre ricos miserables tratando de matarse entre ellos", comentó Davenport en una entrevista para OK! Y no le falta razón. Por eso triunfaron series como 'Dinastía' o 'Falcon Crest'. O incluso nuestra patria 'Herederos'.

Fecha de estreno: 10 de noviembre

Anatomía de un instante

Sinopsis: Cuando el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero entró en el Congreso pistola en mano, solo tres hombres se mantuvieron sentados en sus asientos mientras el resto se agachaba para ponerse a salvo: Adolfo Suárez, Santiago Carrillo y Gutiérrez Mellado.

Partiendo del golpe de Estado del 23 F, que tuvo lugar en España el 23 de febrero de 1981, 'Anatomía de un instante' disecciona uno de los momentos cruciales de la historia reciente española: la transición democrática. Basada en la popular novela de Javier Cercas, Álvaro Morte (Adolfo Suárez), Eduard Fernández (Santiago Carrillo), Manolo Solo (Manuel Gutiérrez Mellado) y David Lorente (Antonio Tejero) son los protagonistas de este momento histórico en España.

La miniserie dirigida por Alberto Rodríguez y escrita por Rafael Cobos, Fran Araújo y Alberto Rodríguez, tuvo su preestreno en el Festival de San Sebastián 2025. "Lo que intentamos no fue nunca hacer una imitación de Suárez, sino intentar recrear la energía que tenía para conseguir todo lo que consiguió", afirmó Morte en una entrevista reciente para Vanity Fair.

"En el Reino Unido, según una encuesta, para el 45% de la población Winston Churchill es un personaje de ficción. Y eso es porque la historia se borra, se olvida, toda esta gente que está diciendo ahora mismo las barbaridades que está diciendo sobre las bondades de la dictadura no tiene ni idea de lo que está hablando", explicó Alberto Rodríguez para El Mundo, hablando sobre la importancia de seguir contando estas historias de nuestro pasado. Y es que tiene razón. Con el auge de las fake news y de la IA, hay que estar más atentos que nunca. La historia no puede olvidarse, porque una sociedad que olvida está condenada a repetir una y otra vez sus mismos errores. 'Anatomía de un instante' llega en un momento perfecto para ayudarnos a reflexionar cómo fue esa Transición a la democracia en nuestro país, y qué precio pagamos por el camino.

Fecha de estreno: 20 de noviembre

Matlock (Temporada 2)

Sinopsis: Madeline Matlock se reincorpora a un prestigioso bufete de abogados, donde utiliza sus astutas tácticas para ganar casos y sacar a la luz irregularidades.

El remake de 'Matlock' fue una de las sorpresas de la temporada pasada. Nadie daba un duro por ella y, con un sorprendente giro al final del primer capítulo, la serie empezó muy bien su andadura. Tanto que fue renovada casi inmediatamente por una segunda temporada. ¿Y qué es lo más positivo de esta serie, y la fórmula secreta de su éxito? Sin lugar a dudas, la incombustible Kathy Bates. De hecho, se convirtió en la actriz más veterana nominada al Emmy en la categoría de Mejor Actriz Principal en una Serie Dramática (también nominada a los Globos de Oro). Y vuelven todos los del reparto de la primera temporada: Skye P. Marshall en el papel de Olympia, Leah Lewis como la ambiciosa Sarah, David Del Rio como el carismático Billy y Jason Ritter interpretando a Julian, el hijo del jefe del bufete Jacobson Moore.

Esta nueva 'Matlock', creada por Jennie Snyder Urman, está inspirada en la serie homónima protagonizada por Andy Griffith. Sí, la misma que gritaba el abuelo de 'Los Simpson'. "Hay muchísimas mujeres de mi edad que realmente se sienten invisibles, y estos años [tiene 76 años] son difíciles: cuesta mantener a raya esa desesperanza para poder seguir cada día", explicó la actriz en CBS Mornings. "Creo que si no estuviera haciendo 'Matlock' podría sentirme igual. Pero todo ha cambiado de la noche a la mañana".

Fecha de estreno: 30 de noviembre

Elsbeth (Temporada 3)

Sinopsis: Elsbeth Tascioni es una abogada poco convencional que, con su singular punto de vista, intenta atrapar a criminales junto a la policía de Nueva York.

Los King, el matrimonio que creó 'The good wife' o 'The good fight', vuelve con 'Elsbeth', spin-off de esta última. Un personaje muy secundario que, funcionó tan bien entre la audiencia que se ganó su serie propia. Y ya va por su tercera temporada. Todo gracias a su protagonista, Carrie Preston, cuya simpatía y energía insuflan a la serie de un 'algo' que la diferencia de otras similares. Algo parecido a lo que hace Natasha Lyonne con 'Poker face', la ficción de Rian Johnson que emite SkyShowtime. 'Elsbeth' empezó con cautela, pero se ha convertido en un valor seguro para la CBS. Y eso que perdió a su co-protagonista, Carra Patterson, al final de la segunda temporada.

Habrá que ver qué personaje se usa para sustituirla, y qué cameos nos trae esta nueva tanda de episodios. Porque recordemos los de anteriores temporadas: Matthew Broderick, Nathan Lane, Alan Ruck, Jane Krakowski, Jesse Tyler Ferguson o Mary-Louise Parker. Eso sí, siempre con Carrie Preston llevando toda la serie a sus espaldas. "Ahora que tengo la oportunidad de interpretar al personaje todo el tiempo, también siento esa gratitud, pero además es muy estimulante para mí, porque es un personaje que me encanta. Elsbeth es muy curiosa, muy positiva, es una persona brillante y todo eso me inspira a mí como persona", comentó en una entrevista para ¡Hola!

Fecha de estreno: 30 de noviembre

Películas de estreno en Movistar Plus+

Lisa Frankenstein

Sinopsis: En 1989, una chica de instituto poco popular llamada Lisa reanima accidentalmente a un apuesto cadáver victoriano durante una tormenta eléctrica y empieza a reconstruirlo para convertirlo en el hombre de sus sueños utilizando la cama de bronceado rota de su garaje.

Kathryn Newton es una de esas nuevas caras del cine de terror de los últimos años. Aunque se está especializando en comedia de terror más que otra cosa. Ya la vimos junto a Vince Vaughn en 'Este cuerpo me sienta de muerte' y ahora podemos verla junto a Dylan Sprouse (uno de los gemelos de 'Hotel, dulce hotel'), jugando a una nueva versión del clásico 'Frankenstein', pero con un giro. Dirigida por Zelda Williams (hija de Robin Williams), es una de esas películas fáciles de ver, aunque promete mucho más de lo que nos da al final. Porque podría haber explotado mejor cómo trae a la vida al cadáver victoriano, y haber tenido un poco más de mala leche durante la historia. Pese a ello, es entretenida y siempre da gusto ver a Ginna Carano haciendo de madrastra malvada.

"Trabajar con Zelda, nuestra directora, ha sido increíble. La primera vez que hablé con ella, me dijo que no quería hacer una película que estuviera en nuestra aburrida realidad. Ella soñaba con algo que realmente reflejara cómo eran nuestros días. Necesitaba una historia surrealista pero no tan loca", comentó Kathryn para Glamour Mexico. "Todos sabíamos que ella quería crear algo diferente y eso realmente me hizo querer hacer la película".

Fecha de estreno: 9 de noviembre

Más estrenos en noviembre: