Javier Cámara y Mónica López, ante la temporada final de ‘Rapa’: «Vivimos de espaldas a la muerte»

Después de 3 temporadas, llega el final de ‘Rapa’, el thriller rural de Movistar Plus+ de los hermanos Coira, que la plataforma produce en colaboración con Portocabo y que protagonizan el actor riojano Javier Cámara y la actriz canaria Mónica López. Con los dos intérpretes hemos podido hablar en exclusiva durante la presentación de esta última temporada en el Festval de televisión de Vitoria.

Cabe recordar que ‘Rapa’ se considera como una heredera de ‘Hierro’, la ficción que protagonizó Candela Peña durante dos temporadas y que era también una obra original de Pepe y José Coira. Tal fue el éxito de esa propuesta que desde Movistar Plus+ se apostó por continuar en esa senda de dramas y thriller rurales con espectaculares ambientaciones y decorados naturales. Ahora, es el turno del final de ‘Rapa’.

Llega la temporada 3, y última, de ‘Rapa’. Mónica López y Javier Cámara, el primer trailer decía algo así como que «Es cínico cuando te dicen que te vas a morir, porque empiezas a vivir realmente».

JAVIER – Sí, sí, es eso que no nos tendría que pasar nunca, que es como vivir de verdad cada instante sin tener que darse una experiencia negativa terrible o que alguien en tu vida se haya ido antes de lo que tocaba, o que has pasado por un momento donde te han dicho que tienes una enfermedad difícil. Eso nos va a pasar a todos tarde o temprano. Pero sí es verdad que no debería ser necesario para vivir con intensidad.

Además, es lo típico que aprendemos y nos vuelve a pasar.

MÓNICA – Se nos olvida muy pronto. Creo que estamos programados para sobrevivir y se nos olvidan las cosas tristes. Para tirar para adelante, tengo la sensación.

JAVIER – Sí, sí, sí. Es que esta sociedad vive de espaldas a la muerte.

MÓNICA – Total. Y a la vejez.

JAVIER – Claro, y a las malas experiencias. Es difícil que en una serie como esta, expongamos en esta tercera temporada tantos temas importantes y tan a calzón quitado.

«El tiempo se acaba» es el eslogan de la temporada, a su vez. ¿Tiene que haber sido duro para ti esto? Es un personaje profundo, ¿no?

JAVIER – Sí, es un personaje que tiene muchos miedos, es un personaje que está enfermo y tiene que decidir de qué forma quiere seguir viviendo. Y cuál va a ser su futuro, que es un futuro muy negro. Entonces, lo hablan, cada uno tiene su opinión al respecto, pero sí es verdad que estos personajes te enfrentan un poco a tus propias decisiones y eso es lo más interesante de esta tercera temporada.

MÓNICA – En la rueda de prensa tú decías que es la temporada más oscura, pero luego también Jorge ha dicho que es la más luminosa, a su vez. Y esa contradicción creo que es muy buena para definir la tercera temporada.

¿Qué es lo que más os ha dado en estos años este proyecto?

JAVIER – Pues a mí la amistad con Mónica.

MÓNICA – A mí la amistad.

¿No os conocíais de antes?

MÓNICA – De amigos comunes.

JAVIER – Sí, teníamos amigos.

MÓNICA – Y de alguna cena que en los años 90 con… no sé quién más.

JAVIER – Ah, pues igual sí. Pero yo no me acerqué por timidez, seguro.

MÓNICA – Tú no te acercaste porque no me conocías.

JAVIER – ¿En los años 90?, ¿cómo no te voy a conocer? Si tú tienes más años que… En el 90 estaba yo ya ahí… vamos. O sea en los años 90 te refieres al 99 (risas).

MÓNICA – Es verdad, tienes toda la razón.

JAVIER – Pero ¿qué es lo que sacamos? Pues algo tan básico y tan tópico como la familia. Este entorno natural que se genera a lo largo de tres años con las mismas personas. Han pasado muchos actores, han pasado mucha gente. Ferrol ha participado en este proceso de una forma maravillosa. No nos han dado nunca un problema, no se han quejado, nos han aplaudido, nos han valorado la serie, ha sido un lujo rodar allí.

MÓNICA – Un enamoramiento hasta el final de la zona, de la gente…

JAVIER – Total, y nosotros de ella, y hemos paseado, la hemos vivido, y después esta familia que se genera durante tres años… es una pena, porque dices «El tiempo se acaba y se nos acaba esta serie». Ahora a buscar otra. Para la gente que ha visto la primera, la segunda, les recomendamos siempre la tercera. Las que no la han visto, pues ojalá nos vean las tres temporadas, pero si te ha gustado la primera y la segunda, estoy absolutamente seguro de que la tercera te va a emocionar y te va a gustar mucho más que las dos anteriores.

Muchísima suerte y mucho éxito en esta temporada final.

MÓNICA – A vosotros.

JAVIER – A vosotros.