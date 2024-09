Javier Cámara, invitado hoy martes a ‘El Hormiguero’: lo más desconocido de su vida personal

El prime time en España está que arde. ‘El Hormiguero‘ parece haber encontrado un nuevo competidor en el programa de David Broncano, ‘La Revuelta‘. Sobre todo después de constatar la decepción de ‘Babylon Show‘, el fallido intento de Telecinco con Carlos Latre para derrotar a Pablo Motos y superarle en audiencias. Así que, por ahora, el único que parece poder arrebatar el liderazgo a las hormigas Trancas y Barrancas es el show de Broncano.

Ante esta nueva competencia, la decimonovena temporada del programa de Pablo Motos en Antena 3 ha empezado con fuerza. Si su primera invitada de la semana fue Victoria Federica, ahora le toca el turno a uno de los actores más importantes del cine español: Javier Cámara, que viene a presentar en solitario la tercera y última temporada de ‘Rapa‘, su serie en Movistar Plus+, tras el sonado plantón de la actriz Mónica López.

Porque quién no conoce a Javier Cámara, ¿verdad? Todos hemos visto al menos una película o una serie en la que aparezca el actor. Su presencia en nuestro panorama audiovisual en los últimos veinte años es una de las más destacadas. De hecho, cuenta con dos Premios Goya al Mejor Actor y al Mejor Actor de Reparto, de un total de ocho nominaciones, siendo la primera por su participación en ‘Torrente, el brazo tonto de la ley’, su primer gran papel en el cine. Aunque en televisión ya le habíamos visto formando tándem con Andrés Pajares en la comedia ‘Ay, Señor, Señor’. Eso sí, su vida podría haber tomado otro camino de haber hecho caso a su padre, que no veía con buenos ojos la carrera de actor para su hijo.

«Él había preparado algo muy bonito, que era para él precioso, eran dos fincas chiquititas y él quería que yo siguiera. Su primer hijo falleció, luego están mis dos hermanas y luego, 10 años después llegué yo, entonces claro, mi padre dijo: ‘¡A por este! A este le vamos a hacer agricultor’. Y claro, yo fui a vendimiar un día y me corté, otro día a recoger pepinos y no sé qué. El campo es muy sacrificado», explicó en una entrevista con Carlos del Amor en su programa ‘La Matemática del Espejo’. Su futuro como actor no estaba muy claro, aunque él nunca dejó de intentarlo.

Su gran salto: ‘7 Vidas’ y Almodóvar

Javier Cámara en su pasada participación en ‘El Hormiguero’.

Tras su nominación a los Goya y su paso por otras series míticas como lo fue ‘Hostal Royal Manzanares’, junto a Lina Morgan, o ‘Periodistas’, llegó su gran oportunidad. Esta vez de la mano de Telecinco y de una de las ficciones más recordadas de nuestro país. Sí, estamos hablando de ‘7 Vidas’, en la que estuvo durante 92 episodios, junto a Amparo Baró, Carmen Machi, Anabel Alonso, Toni Cantó o Blanca Portillo. La serie fue un antes y un después en nuestro país, y también en la carrera de Javier Cámara, que de ahí pasó a trabajar con Julio Medem en ‘Lucía y el sexo’, o con Pedro Almodóvar en ‘La mala educación’ y ‘Hable con ella’.

Una carrera repleta de grandes obras del cine español, habiendo trabajado con varios de los directores más reconocidos de nuestro país. Aunque en el panorama televisivo tardó un poco más en volver tras su paso por ‘7 vidas’, tuvo su oportunidad internacional gracias a ‘The Young Pope’ junto a Jude Law, o ‘Narcos’, en Netflix. Y entre sus últimas series en nuestro país encontramos ‘Vota Juan’ o la mencionada ‘Rapa’.

Javier Cámara en la temporada final de ‘Rapa’.

Su vida personal, su secreto mejor guardado

Aunque todos conocemos su faceta como actor, es verdad que su vida personal siempre ha sido su cara más oculta. Nunca ha querido mostrarse públicamente con pareja, aunque ha hablado en varias ocasiones abiertamente de su homosexualidad. Incluso del bullying que sufrió cuando era niño. «Yo jugaba con las niñas en el colegio a la comba y evidentemente había gente que te insultaba. Ahora cuando veo tantos casos de bullying, pues yo creo que lo borré. Creo como que dije: ¡Bah! yo no, pero sí, tú también. Lo que pasa es que no llegaba a casa llorando”, explicó en una entrevista por RTVE.

El actor siempre ha manifestado su apoyo al colectivo, e incluso fue pregonero del Orgullo LGTBI en Madrid allá por 2005. Aunque también se ha visto inmerso en polémica debido a su reciente paternidad, ya que optó por la gestación subrogada para ser padre de dos hijos. «Desde que soy padre soy todavía más sensible, me ha hecho frágil. Los intento acompañar para que tengan su alegría y su disfrute. Cuando hay frustraciones también intento ayudarles a gestionarlas”, comentó en el programa de Carlos del Amor.

«Yo tengo solo mi historia y la de gente que conozco. Y mi experiencia ha sido mágica, maravillosa, y sólo me puede la emoción», comentó Javier Cámara en una entrevista para La Vanguardia. «Falta un debate sosegado sobre el tema». «Pero es que hoy ¡no hay conversación moderada sobre ningún tema! Así que uno piensa que mejor pasar un tupido velo un rato y ya llegará». Pese a ello, las redes criticaron mucho la decisión del actor, que afirma que ha sido lo mejor que le ha pasado en la vida, y que sus hijos fueron su mejor apoyo durante el confinamiento del COVID-19.

Este 10 de septiembre podremos verle en ‘El Hormiguero’, y seguramente no solo hable de su serie ‘Rapa’, que llega el 12 de septiembre a Movistar Plus+, sino también sobre la reciente victoria de Almodóvar en Venecia, o precisamente de su familia.