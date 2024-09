Así es la desconocida vida de Broncano, presentador de TVE: de su novia actriz a su patrimonio

Hoy en día es difícil que alguien no conozca a David Broncano. Se ha convertido por méritos propios (y sobre todo, gracias a un sinfín de vídeos virales en redes) en el presentador más famoso de los últimos años. Al menos en España. Primero, porque ha conseguido renovar a los programas de entrevista, bastante anclados en el pasado. Y segundo, porque ha sabido conectar con la Generación Z como nadie. Quizá porque habla en su mismo idioma, o porque ha conseguido caer en el mismo humor que mueve a esa generación que crece con TikTok e Instagram. O puede que por su forma de entrevistar. Lo cierto es que la mezcla de todo nos ha dado a uno de los presentadores más interesantes del momento, y esta noche estrena su nuevo programa, ‘La Revuelta’, a las 21.40 horas en TVE.

Nacido en Santiago de Compostela el 30 de diciembre de 1984, David Broncano empezó a despuntar como cómico en el mítico programa de ‘El club de la comedia’. Ahí se especializó en monólogos, con un tipo de humor muy característico y que a día de hoy sigue conservando, como hemos podido comprobar en todos los programas por los que ha pasado. Su primera gran oportunidad llegó de la mano de la radio, con ‘No somos nadie’ en M80, y de ahí pasó por la SER e incluso por el mítico ‘Anda Ya’ de Los 40. Pero realmente lo que mejor se le daba, y fue demostrándolo a pasos agigantados, era ser el presentador, el conductor, la persona en la que se fijan todas las miradas. Llegó a sustituir a Andreu Buenafuente en su ‘Late Motiv’, y el gran salto lo dio con ‘La Resistencia’.

¿Quién no conoce ‘La Resistencia‘ hoy en día? Internet está plagado de momentos virales de las entrevistas de David Broncano. Empezó en 2018 y por su sillón han pasado famosos de la talla de Antonio Resines, C. Tangana, Becky G o Piqué, por nombrar unos pocos. Porque siete temporadas dan para mucho, y Broncano ha sabido aprovechar cada episodio de su programa a la perfección. Tal ha sido su éxito que TVE le ha fichado para competir con el todopoderoso Pablo Motos y ‘El Hormiguero’, líder de audiencia durante años. ¿Conseguirá destronar al rey del prime time en España? Porque lo que busca el ente público es que el presentador conquiste también a esa franja de adultos que aún no acaba de conectar con su humor, y más aún en una cadena bastante conservadora para el tipo de humor de Broncano.

Llegó el día 😍 pic.twitter.com/DdmlX6hejC — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) September 9, 2024

Nada más saltar la noticia de su fichaje, las redes se llenaron de bulos y críticas hacia el supuesto despilfarro de la televisión pública para contar con el presentador. Incluso ha tenido sus más y sus menos con la presentadora Ana Rosa Quintana. Pero ha querido salir a todas las polémicas, dejando clara la realidad tras su fichaje. «Lo que se ha publicado no lo gano yo. El presupuesto del programa, por desgracia, no es para mí solo. Ya quisiera yo. La gente no puede saber lo que yo tengo, que es mucho dinero, pero no 14 millones. Estoy forrado«, ha explicado David Broncano en el FesTVal de Vitoria. «Entiendo que todo esto tiene una utilización política y mediática brutal y que pone una sombra sobre nuestras intenciones y el tipo de programa que vamos a hacer, que me parece muy feo y retorcido», comentó para El Mundo.

David Broncano y sus relaciones

Pero su fichaje por TVE no es la única razón por la que David Broncano ha saltado a los titulares. Porque también ha estado en el foco gracias a sus relaciones de pareja. Una de las más conocidos fue con la tenista Paula Badosa. De hecho, incluso fue invitada al programa de ‘La Resistencia’. “Yo te conocí cuando eras como la número 90 y ahora eres la 2, en tan solo un año y medio. Te entrené un poco”, dijo en su momento Broncano. Pero acabaron terminando su relación debido a la incompatibilidad de la agenda de ambos. Por suerte, de una forma amistosa y cordial.

También se le relacionó con la actriz Adriana Ugarte, aunque el presentador no tardó en desmentirlo en sus redes. «Ni son ‘imágenes juntos’ en ese sentido, ni son recientes, ni es una escapada, ni ‘es oficial’ nada: son fotos de hace meses saliendo de un tren a la vuelta de un festival de televisión junto a mucha otra gente del gremio. Vale ya de inventar, por favor». Y actualmente su pareja es la también actriz Silvia Alonso, a la que hemos podido ver en ‘La que se avecina’, ‘Tierra de lobos’ o ‘Veneciafrenia’, la película de Álex De la Iglesia. Fue invitada al programa de Broncano y en este incluso hablaron sobre su relación de pareja o sobre cómo afrontaban el sexo.

Pues si llevamos 87 programas esta temporada, calculo que ese dibujo to wapo se va a quedar ahí casi 70 programas más. @Silvinha_ac pic.twitter.com/di4kmW2WhO — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) March 1, 2023

Aunque ambos prefieren mantener un perfil discreto, sobretodo después del revuelo que causó la relación de Broncano con Badosa. Ahora el presentador prefiere centrarse en la que es su apuesta más personal, y quizá su proyecto más ambicioso hasta el momento. ‘La Revuelta’ se estrena con sus colaboradores de siempre, Ricardo Castella, Grison y Jorge Ponce. Pero también añadirá nombres nuevos. Ahí encontraremos a Ernesto Sevilla, Lala Chus y los chicos de Pantomima Full. Incluso actores consagrados como Antonio Resines y Dani Rovira tendrán apariciones puntuales. Aunque el primer invitado del programa aún no se conoce, muchos son los rumores. Desde Piqué hasta el mismísimo Roger Federer. La expectación es brutal. ¿Estará a la altura y conseguirá replicar su éxito de ‘La Resistencia’?