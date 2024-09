Ana Rosa Quintana da el salto a TVE y se refiere ahora así a su guerra con María Teresa Campos

Este jueves, 5 de septiembre, se cumple un año del fallecimiento de María Teresa Campos. Por tal motivo, TVE ha querido rendirle un merecido homenaje con un especial que ha emitido en la noche de este miércoles y que ha contado, entre otros rostros conocidos, con la participación de Ana Rosa Quintana.

Durante años se habló de la rivalidad que, supuestamente, tenían Ana Rosa y María Teresa. Y es que esta ostentaba el título de ‘reina de las mañanas’ hasta que desapareció de las mañanas de Telecinco, donde presentaba con éxito ‘Día a Día’, tras fichar por Antena 3. Su lugar lo ocupó ‘El programa de AR’, quien, desde ese momento, se convirtió en el espacio líder de su franja.

Sobre esa rivalidad y sobre quién era verdaderamente la ‘reina de las mañanas’ ha hablado la actual presentadora de ‘TardeAR’ en el especial de TVE. El programa ha contado, además, con el testimonio de grandes compañeros y amigos de la malagueña. No podían falta tampoco las palabras de sus hijas, Terelu Campos y Carmen Borrego, ni de sus nietas, Alejandra Rubio y Carmen Almoguera.

«Cuando Teresa se va a Antena 3 yo ya sabía que me estaba buscando Telecinco. Estuvimos en negociaciones más de dos años», recuerda Ana Rosa. De hecho, Carmen Borrego también se ha pronunciado sobre ese fichaje, puesto que ella también cambió de cadena como directora adjunta del programa que conducía su madre.

«En el año 2004 nos mudamos a Antena 3 pero Teresa ya no estaba ahí. Tuvo un bajón por un problema de salud nada grave pero hacer el programa costaba». Toñi Moreno, que tenía una sección de actualidad en el programa de la Campos, recordaba que «en ese momento que te fichara María Teresa era lo más».

María Teresa no entendía por qué la gente prefería a Ana Rosa

Ana Rosa Quintana recordó cómo fue ese primer día en las mañanas de Telecinco tras años presentando ‘Sabor a ti’ en las tardes de Antena 3. «Irrumpo yo en enero en las mañanas y eso fue tremendo. El primer día salíamos con miedo porque estaba María Teresa Campos en frente. Además, tenía la entrevista de Rocío Jurado nada más llegar de Estados Unidos y dijimos ‘estamos muertos'», comentaba la comunicadora.

Sin embargo, y para sorpresa de todo el equipo, ese batacazo que se esperaban no sucedió: «Pero algo ocurrió y nuestro programa fue un bombazo». Según recordó Toñi Moreno, el enfado de la malagueña fue tremendo: «Ana Rosa llegó con una exclusiva que yo no tenía. Me decían que por qué no se me había ocurrido a mí». Esa exclusiva fue contar en el plató con la presencia de Ramona Maneiro, quien ayudó a morir a Ramón Sampedro y gran defensora de la eutanasia.

«Una persona que llevaba muchos años siendo líder de audiencia y se enfadaba cuando bajaba dos décimas. Ella se fue a Antena 3 pensando que iba a pasar lo mismo y no pasó», relató Toñi Moreno. Esta, quien siempre tuvo una gran relación con María Teresa, quiso aconsejarla: «Nadie se atrevía a decirle a lo mejor te está pasando factura el cabreo con Vasile. Yo le decía es que estás enfadada y se te ve enfadada. La gente no entiende de audiencia». De esta forma, intentó hacerle ver que su enfado traspasaba la pantalla y llegaba a los espectadores.

Por su parte, Carmen Borrego, ha reconocido que ella tampoco entendía la situación: «La gente prefirió a Ana Rosa y curiosamente haciendo las mismas cosas que hacíamos nosotros en Telecinco. Teresa entró en un túnel de desencanto. No entendía por qué su público no estaba ahí. No lo entendió nunca. Pensé que era mejor cada una por nuestro lado». Además, la hija menor de María Teresa Campos ha definido como uno de los días más felices de su vida el día en el que recibió la llamada de Paolo Vasile para regresar a Telecinco.