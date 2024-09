El karma le juega una mala pasada a Victoria Federica con su percance en ‘El Hormiguero’

Victoria Federica acudió a ‘El Hormiguero’ este lunes para hacer su debut en televisión previo a su estreno como concursante en ‘El Desafío’. Tras celebrar su 24 cumpleaños junto a Pablo Motos, la influencer se sinceró sobre su paso por el concurso de Antena 3 y terminó desvelando su lado más gamberro. Precisamente, mientras mostraba al presentador una de sus bromas estrella, la situación se fue de las manos provocando conmoción en plató.

Victoria de Marichalar es uno de los fichajes estrella de la próxima edición de ‘El Desafío’, que se estrenará el próximo enero. «Me he superado a mí misma en muchísimas cosas. Ha sido brutal, la mejor experiencia que he tenido hasta ahora», confesó la invitada sobre su paso por el concurso de pruebas, del cual Pablo Motos llegó a mostrar imágenes en exclusiva.

Victoria Federica revoluciona ‘El Hormiguero’ con una inesperada explosión

«La prueba más dura fueron dos de agua, la más difícil, la apnea, mi primer programa, mi primera vez, mi primer todo. Pensaba que no iba a poder. Si lo hubiese hecho más tarde hubiese hecho mejor marca», explicó la joven justo después de revivir una complicada prueba en las pantallas de ‘El Hormiguero’. Y tras repasar su experiencia, el presentador decidió redirigir la entrevista al terreno más personal para que el gran público empiece a conocerla.

Fue entonces cuando le preguntó por su etapa de estudiante. «No era la mejor, pero tampoco era la peor», confesó entre risas, asegurando que en su etapa en Reino Unido solían castigarla sin parar por sus constantes bromas. «En el colegio había una directora con la que no me llevaba muy bien y le hacía alguna que otra broma. Siempre tenía al perro encerrado en su oficina y cuando no me veía abría la puerta para que el perro fuese libre», recordó entre risas la hermana de Froilán de Borbón.

«Tú eres muy bromista, estás aquí de guay pero tú tienes un punto gamberro», insistió Pablo Motos antes de que Victoria Federica dejase perplejo a todo el público al revelar su broma estrella. «Mi mejor broma es meter petardos en los cigarros a mis amigos», señaló la invitada antes de coger un paquete de petardos y un cigarro para hacer la prueba en directo. «Siempre llevo uno de estos en mi pantalón», explicó enseñando los petardos.

Pablo Motos y Victoria Federica en ‘El Hormiguero’

«El karma ha hecho su trabajo»

«Yo no fumo eh, pero yo meto esto aquí…», señaló mientras introducía el explosivo dentro del cigarro para después coger un mechero y mostrar el efecto ante las cámaras. Al ver que nada ocurría con el cigarro prendido, la influencer se mostró confusa mientras lo sostenía alejado en el aire. «Ay, es que creo que alguien tiene que aspirar, por eso no funciona», apuntó justo antes de que el cigarro explotase provocando un gran susto en la invitada.

«¡Ay!», exclamó Victoria de Marchilar reclinándose hacia atrás para terminar riéndose después de su error junto al público, que un primer momento fue presa del inesperado sonido. «Autobroma», señaló una de las hormigas. «Creo que te la has comido tú. El karma ha hecho su trabajo… pega un buen petardazo«, sentenció Pablo Motos antes de mostrar una compilación en vídeo de todas las veces que la hija de la infanta Elena había gastado esa pesada broma a sus amigos.