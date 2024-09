El exclusivo anuncio que Carolina Marín ha revelado en ‘El Hormiguero’ de su proyecto en televisión

Carolina Marín aterrizó en ‘El Hormiguero’ acompañada de sus muletas este miércoles como la gran estrella de la noche. Pablo Motos recibió a la jugadora de bádminton para charlar sobre su complicada recuperación tras la dura lesión que sufrió en los Juegos Olímpicos de París. Sin embargo, la de Huelva sorprendió con un inesperado anuncio sobre su futuro que dejaría al presentador y al público conmocionados.

Tres roturas de ligamento cruzado y meniscos, dos en la rodilla derecha y otra en la izquierda obligaron a la deportista a renunciar en su lucha por el oro en el campeonato olímpico. «No me quería ir en silla de ruedas, me daba pena y rabia», aseguró Marín sobre los momentos posteriores a su lesión, cuando se dio cuenta de que no podía seguir en pie.

Carolina Marín en ‘El Hormiguero’: «Veía el final de mi carrera»

«Dije no puedo más. Veía el final de mi carrera. Pensé, este es mi final. He superado dos lesiones, la pérdida de mi papá… y ahora esto. Era en plan, ya está bien de luchar», confesó con admirable entereza Carolina Marín, que llegó a revivir el momento del accidente con Pablo Motos en directo. «No entiendo cómo podías seguir de pie», apuntó el presentador.

Carolina Marín revive su lesión en ‘El Hormiguero’

Fue entonces cuando, en primicia, la jugadora de bádminton desveló una importante noticia a los espectadores de ‘El Hormiguero’. «Quiero decirte, no lo he dicho pero lo voy a soltar hoy. A final de año voy a sacar un documental en Movistar Plus+ donde se verá cómo me preparé para los Juegos Olímpicos, todo ese sufrimiento, trabajo y esfuerzo que un deportista tiene que hacer», reveló la deportista.

Sobre su tiempo de recuperación, Carolina Marín se mostró tajante cuando Motos le pidió un período de tiempo aproximado. «No tengo ninguna prisa por coger una raqueta de bádminton. Ni se me pasa por la cabeza…», sentenció antes de explicar la diferencia entre esta aparatosa lesión y las que sufrió anteriormente.

«No sé si volveré a jugar»

«Estoy con el alma rota. Necesitaré mucho tiempo, más de lo que he necesitado para recuperarme de lesiones previas. Ha sido la peor vez que me he destrozado la rodilla. No sé si volveré a jugar, si volveré a coger una raqueta de bádminton o si volveré a disputar unos Juegos Olímpicos«, llegó a asegurar la invitada de Pablo Motos, que pretende regresar a la competición cuando su cuerpo y su mente estén completamente preparados.

Aún así, Carolina Marín mantiene una esperanza en su horizonte que tal vez le motive a recuperarse con decisión. «Hay una posibilidad, que me encantaría. Quiero ver si esto es posible, en 2026 España va a acoger el Campeonato de Europa y me haría mucha ilusión que se hiciese en Huelva y poder participar», desveló la competidora olímpica.