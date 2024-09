Carolina Marín retrata en estos términos a Rafa Nadal tras lo sucedido con él en ‘El Hormiguero’

Carolina Marín fue la tercera estrella en pasar por ‘El Hormiguero’ en su semana de regreso a Antena 3. La jugadora de bádminton visitó de nuevo a Pablo Motos este miércoles tras su participación en los Juegos Olímpicos de París, donde se tuvo que retirar por una grave lesión. Y mientras recordaba los días posteriores a su retirada de la competición, la de Huelva sorprendió pronunciándose sobre Rafa Nadal.

Casi seis años después de su primera y única visita, la deportista olímpica se sentaba de nuevo en el programa de las hormigas este miércoles. «Sé que para una deportista de élite lo último que apetece es venir a la tele a hablar de una lesión», comenzó señalando Motos. Mientras tanto, su invitada avanzaba con dificultad hasta la mesa apoyándose en muletas.

Carolina Marín revela el gesto de Rafa Nadal tras su dura lesión: «Se me escapó una lágrima»

«Ha sido la peor vez que me he roto la rodilla», comenzó explicando Carolina Marín, que se mostró más que agradecida por todo el cariño que le ha llegado desde entonces. «El oro lo he conseguido gracias al cariño que me ha dado la gente, ha sido abrumador. La empatía con que la gente ha sentido ese dolor…», aseguró la jugadora de bádminton antes de que Pablo Motos mostrase las fatídicas imágenes del partido en que se lesionó.

Carolina Marín y Pablo Moto en ‘El Hormiguero’

Tras revivir su dolor en directo, conservando en todo momento la compostura, la deportista se pronunció. «Desde el momento en el que me caí y escuché el crujido sabía que me lo había roto. No me lo podía creer, quise seguir aún sabiendo que el cruzado lo tenía roto», explicó Marín, que terminaría señalando a Rafa Nadal cuando el valenciano le preguntó por los mensajes que había recibido los días posteriores al incidente.

“Me puse en modo automático a responder mensajes, poniendo gracias y ya está. Lo que me pasó con Rafa es que estaba escuchando el audio y de repente escucho ‘soy Rafa Nadal'», recordó la ganadora olímpica. «Dije no me lo puedo creer, y se me escapó una lágrima», aseguró Carolina Marín, que expresó su más sincera opinión cuando Motos le preguntó por el tenista, que había sido el encargado de abrir la nueva temporada de ‘El Hormiguero’ el pasado lunes.

“Está claro que es el mejor deportista que vamos a tener en España. Para mí es muy significativo todo lo que él ha superado, eso no lo valoramos pero es de admirar», comenzó explicando Marín, que valoró desde su posición actual, en estado de recuperación, la resiliencia que el deportista ha tenido a lo largo de su carrera con las lesiones.

«Quiero que mi alma y mi cuerpo se recuperen»

Sin embargo, no dudó en poner el foco en otro aspecto del tenista. «No sé cómo va a acabar su carrera pero es increíble. Yo me quedo con la persona, porque todas las medallas y premios no pueden cambiar tu identidad y lo que tú eres, tu tienes que ser el mismo de siempre», señaló Carolina Marín, que quedó más que impresionada con el gesto de Nadal tras su lesión.

Con quién también quedó impresionada fue con He Bing Jiao, su competidora china que se hizo con la plata tras su retirada por lesión. «Para un deportista cuando ganas un partido por una lesión es hasta desagradable», comenzó explicando antes de alabar el gesto de su rival, que mostró el pin español en todo momento durante su estancia en el podio de vencedores como gesto de solidaridad con Marín.

«Yo ese momento no me lo esperaba para nada. Es muy significativa su cara, ella no sonreía nunca y se que para ella ha sido muy duro», aseguró Carolina Marín, que tampoco quiere poner fecha a su vuelta a la pista. «A día de hoy no quiero pensar en tiempo, quiero que mi cuerpo y mi alma recuperen todo lo suficiente para ver si finalmente me atrevo a coger una raqueta de bádminton«, llegó a asegurar en el espacio de Antena 3.