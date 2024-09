La queja que Leo Harlem lanza ante Pablo Motos en ‘El Hormiguero’: «Me tengo que morder la lengua»

Leo Harlem fue el encargado de protagonizar la segunda entrega de ‘El Hormiguero’ en su semana de regreso. Pablo Motos recibió al humorista una vez más en el espacio de Antena 3 para vivir una noche de risas aseguradas. Sin embargo, la entrevista se torció cuando el valenciano sacó a debate un tema que hizo que su invitado sorprendiese con una incendiaria queja.

Tras un arrollador estreno de temporada, en el que Pablo Motos y sus hormigas lograron firmar un impresionante 21% de cuota de pantalla, el valenciano decidió rescatar rostros conocidos para su segunda toma de contacto con la audiencia tras las vacaciones. «Eres el protagonista del verano total, ‘Padre no hay más que uno’ lo ha reventado…», señaló el presentador nada más recibir al actor en plató.

Leo Harlem sorprende a Pablo Motos con su inapelable réplica en ‘El Hormiguero’

Entonces, nada más arrancar la entrevista, Leo Harlem desveló que el rodaje de la quinta entrega de la popular saga ya está finalizado. «Lo ve todo el mundo, la gente se ve identificada con los problemas que aparecen en la película. Es una saga especial, gusta a toda la familia», señaló el invitado sobre las películas dirigidas por Santiago Segura. Pero la conversación se desvió pronto a un tema de actualidad, los Juegos Olímpicos de París.

Pablo Motos y Leo Harlem en ‘El Hormiguero’

Fue entonces cuando el actor elevó su inesperada queja a la organización del evento deportivo. «Yo propondría hacer deporte la siesta, ganaría el que más aguante. El deporte aporta mucho, pero el descanso aporta más. Si está el break dance, hay que poner como deporte la jota aragonesa», propuso Harlem entre risas del público y el presentador, atónitos ante su ocurrencia.

Aprovechando el éxito de ‘Leo Talks’, el exitoso programa de Leo Harlem en Movistar Plus+, Motos quiso introducir en la conversación temas populares para que su invitado diese su más sincera opinión. Pero cuando el valenciano sacó a relucir las largas colas que se forman para tomar el brunch, el actor tuvo que mantener el tipo para contestar. «Es que… me tengo que morder la lengua», comenzó señalando el humorista.

El brunch es un almuerzo. Se pone de moda y hay que ir allí. Es un buffet, solo que se pone de moda y hay que ir ahí. Hay un montón de gente con los teléfonos haciéndose fotos, unos tomates cherry…. solo frutas raras y pastel de zanahorias. La zanahoria es para rallarla», sentenció el invitado de Pablo Motos entre carcajadas de la audiencia.

“Si te entra hambre a media mañana un bocata de toda la vida. Se lo curran mucho… pero yo no me encuentro cómodo”, terminó añadiendo sobre el debate del brunch para pasar a asuntos más serios. «Una de las condiciones realmente hostiles que va a crear el cambio climático es que el vino va a sufrir, porque el calor lo machaca», señaló Leo Harlem con gesto serio.

«No tengo nada en contra del lince o el ornitorrinco… pero no me han dado ninguna satisfacción. Hay que proteger el vino, es un producto de calidad», insistió Harlem, que adelantó además algunos futuros temas que tratará en esta tercera entrega de su espacio en Movistar Plus+. «En esta temporada hablo de los viajes, creo que la gente viaja mucho y es mejor descansar. Hay una obsesión grande por viajar a todos los sitios. También habló sobre las bodas, que son una estafa», explicó el humorista.