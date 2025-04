Antonio Orozco se abre en canal en 'El Hormiguero' sobre su lucha contra la depresión: "Toqué fondo"

'El Hormiguero' ha cerrado su semana con la visita este jueves 24 de abril de Antonio Orozco. El cantante acudió para presentar su último disco, 'El tiempo no es oro', que él define como el más personal de su carrera, ya que estos dos últimos años han sido los más duros de su vida, como así se lo confesó a Pablo Motos.

También charló sobre su documental de Amazon Prime sobre su vida, 'El método Orozco', en el que abre su corazón sobre todos estos años de lucha contra la depresión y la ansiedad. "Cuando empezó este proceso, yo había tocado fondo y hay distintos caminos, todo mejora y va surgiendo y de repente vuelves a caer, como la vida misma. Decidí acompañarme y grabar todo el proceso", ha explicado sobre el documental.

De esta forma, quería mostrar a todos sus seguidores lo bueno y lo malo de su trayectoria: "Cuando lo vi por primera vez en el cine de Gran Vía, me sentí desnudo. El denominador común de toda esta historia es la verdad infinita". En ese momento, Pablo Motos le preguntó sobre esa primera sesión de terapia con la que empezó a recuperar su salud mental.

Más sincero que nunca, Antonio Orozco confesó lo bien que le había hecho ponerse en manos de profesionales: "Es una de las cosas más bonitas que le pueden pasar a un ser humano. Te atreves a hablar de cosas que no te atreves a hablar con nadie. Lo voy a comparar con una cosa… La primera vez que fui al psicólogo es como si me pusieran las lentillas por primera vez. Veía cosas que no me acordaba".

Antonio Orozco reflexiona sobre la importancia de ir a terapia

"Con esto lo que quiero decir es que ha sido fundamental y crucial intentarlo y con la gente adecuada. Mucho cuidado que hay mucho guru", advertía el cantante. "Es una conversación de ida y vuelta. Lo que tienes es una perspectiva nueva a los problemas que te agobian. Es muy emocionante ver que aquello que creías que no tenía solución, sí la tenía", ha continuado explicando.

Antonio Orozco se siente orgulloso de haber tomado la decisión de acudir a terapia: "Hay mucha gente que tiene problemas y tenemos que confiar en que hay personas que saben más que tú. La oportunidad que me di a mí mismo me la tenía que haber dado hace mucho tiempo".

Otro de los temas que ha abordado Antonio Orozco en su entrevista con Pablo Motos ha sido su gran pérdida de peso: "Llegué a pesar 127 kilos". "Evidentemente a nadie le gusta ir por el mundo con tantos kilos de más. He perdido 22 kilos de peso", ha reconocido, orgulloso. Eso sí, ha dejado claro que aunque "el clikbait ha sido el cambio de peso, en el documental se cuentan muchas cosas".

"Sientes que todo se va solucionando", @antoniorozco recomienda ir a terapia para deshacer nudos que no somos capaces de quitar #OrozcoEH pic.twitter.com/7uKVqtMi8d — El Hormiguero (@El_Hormiguero) April 24, 2025

"Estoy en el mejor momento de mi vida", sentencia

"A lo largo de mi vida he tenido algunas pérdidas que son conocidas, dificilísimas, pero en vez de solucionarlas yo solo trabajaba más, y eso queda ahí. El peso, los 127 kilos son el resultado de otros problemas que no se han resuelto, cuando afecta al sueño, comes indiscriminadamente porque tienes mucha ansiedad, porque el estrés te agobia… Comer es una excusa como cualquier otra, como beber", reflexiona el cantante.

"La cuestión es que uno no come porque tenga hambre, sino que come, bebe, grita, boxea… o lo que sea, de manera indiscriminada, porque hay algo dentro de ti que no te deja descansar. Lo llaman ansiedad, estrés… Mucha gente la siente, la tiene, y no lo sabe. Cuando te toca luchar contra la ansiedad, nadie gana. Yo he bajado 22 kilos, cuando enfrentas los problemas, se puede. Estoy pasando por el mejor momento de mi vida", sentencia Antonio Orozco.