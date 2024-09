Antonio Orozco se planta ante lo ocurrido con Pablo López en ‘La Voz’ y clama: «No es justo»

Como cada viernes, Antena 3 ha emitido una nueva entrega de audiciones a ciegas de ‘La Voz’. Y, como viene siendo habitual en esta fase del concurso, los rifirrafes entre los coaches han sido constantes. Especialmente llamativo fue el pique entre Antonio Orozco y Pablo López.

Una de las estrategias que les permite el programa para evitar que una potente voz se vaya a otro coach, es el bloqueo. De esta forma, si uno de los artistas bloque a otro, este no podrá girar su sillón y, por ende, tampoco fichar al concursante en cuestión. Y eso es lo que ha pasado este viernes, 27 de septiembre, durante la actuación de Laura, una joven tinerfeña de 23 años.

Laura sorprendió a los cuatro coaches con su magistral interpretación de la canción ‘Creep’ de Radiohead. En un momento dado de la actuación, Pablo López bloqueó a Antonio Orozco, lo que hizo que este estallara contra su compañero. «¡No, qué es esto, por favor!», espetó Orozco, cuando quiso pulsar el botón para girar su sillón y no pudo.

Antonio Orozco explota contra Pablo López: «¡No es justo!»

Tras terminar la actuación de Laura, el malagueño intentó disculparse con su compañero: «Siempre he tenido la suerte de que este lugar y este sitio me ha juntado con gente que al final, digamos, se sale del reglón escribiendo, pero tiene algo que decir escribiendo. No quiero mirarle ahora mismo», reconoció el artista.

«No le quiero mirar, pero le he bloqueado, no sé si te has dado cuenta. Lo siento», lamentó Pablo López, aunque aguantando la risa por la situación que se acababa de producir. Visiblemente enfadado, Antonio Orozco tomó la palabra: «Supongo que podré hablar por lo menos, ¿no? Yo me paso el día haciendo cosas por estos y ellos se dedican todo el día solamente a una cosa de forma obsesiva, que es a bloquearme todo el rato».

Acto seguido, lanzó una advertencia a su compañero: «A ti no sé si voy a poder perdonarte, pero a ti, nos volveremos a ver muy pronto», dijo, refiriéndose a la concursante. «¡No es justo! ¿Tú sabes lo que significa tangar? Tangar es robar. Tú sabes que aquí se roba, ¿no? Se roba de noche y de día», sentenció Antonio Orozco. Finalmente, Pablo López consiguió su objetivo y fichó a Laura para su equipo.