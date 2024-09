Malú se dirige de estas maneras a Luis Fonsi tras lo sucedido en ‘La Voz’: «Estás muerto»

Las audiciones a ciegas de ‘La Voz’ son a menudo escenario de momentos de tensión entre los coaches, que luchan al principio de la temporada por reclutar a las mejores voces. Lucas, un aspirante brasileño que probó suerte este viernes, fue motivo de disputa entre Malú y Luis Fonsi, que protagonizaron un espectáculo de traiciones y estrategias que terminó con una seria advertencia de la cantante.

Nada más subirse al escenario y comenzar a interpretar ‘If i Ain’t Got You’ de Alicia Keys, todas las sillas de ‘La Voz’ se giraron de forma unánime para poner cara a Lucas. Todas menos la de Antonio Orozco, que cuando quiso cazar la impresionante voz del joven, sufrió el bloqueo por parte de Pablo López, que se enzarzaría entonces con el resto de sus compañeros por llevarse a la gran revelación de la noche.

Malú saca la artillería pesada para triunfar en esta edición de ‘La Voz’: estrategias y traición

Una vez llegó el momento de las negociaciones, Malú fue muy clara. La cantante le prometió al aspirante que lo llevaría hasta el final del concurso, y pensaba cumplir su palabra convirtiéndolo en parte de su equipo. Y el karma tuvo efecto rápido en Pablo López, que mientras intentaba convencer a Lucas de entrar en su team, sufrió un «superbloqueo» de Luis Fonsi. Por lo que la batalla final se quedaba entre dos.

«He entrado a la guerra porque la voz de Lucas me encanta. He tenido que utilizar la estrategia», confesó el puertorriqueño, declarando la guerra a la última coach que se interponía en su victoria. Sin embargo, al ser la coach más veterana del talent musical, Malú tenía un último as bajo la manga, pues contaba con el «superpoder» de silenciar el micrófono del resto de sus compañeros para que el brasileño no les escuchase.

Así, Malú no dudó en dejar sin voz a Luis Fonsi mientras el resto de compañeros se reían de cómo este intentaba convencer al aspirante a través de gestos. Fue entonces cuando la cantante se dio cuenta de que, pese a sus mejores esfuerzos, Lucas continuaba muy pendiente de su rival, por lo que terminó asestándole el «superbloqueo» para ser la última en pie.

«Solo me quedaba él por darle la vuelta. Así que he dicho ‘Estás muerto'», sentenció la intérprete de ‘Blanco y negro’, que finalmente terminó consiguiendo su misión. Con todos los oponentes bloqueados, Lucas no tuvo más remedio que formar equipo con la intérprete, que no paraba de reírse de su propia estrategia.