Eva González nos da en primicia las novedades del estreno de ‘La Voz 2024’ y el cambio de Malú

Las noches de los viernes vuelven a ser de ‘La Voz’. El icónico programa en el que 4 artistas musicales están de espaldas a las actuaciones de los aspirantes y giran sus sillas si les quieren en sus equipos vuelve este 13 de septiembre a Antena 3 después de haber triunfado en audiencias durante tanto con las ediciones de adultos como las «kids» que ha emitido la cadena principal de Atresmedia.

Y un año más, Eva González se pone al frente del talent show que busca a la mejor voz de España. ¿Qué novedades vamos a encontrar en esta nueva edición? ¿Es este programa tan importante el idilio televisivo de la andaluza? ¿Cuál sería la única canción que escucharía para el resto de su vida? Hablamos en exclusiva con Eva González en EL TELEVISERO.



Eva González, sexta edición de La Voz.

– Sexta edición de La Voz.

Te estás haciendo casi ya mayor, ¿eh?

– Sin el casi también.

¿Cómo es esto? Al final, este año hacías 20 años en la televisión, me parece.

– Sí, no sé si son 20 o 21, pero creo que sí, que son 20, sí.

¿Dirías que la voz es como tu gran idilio con la televisión?

– Bueno, ‘La Voz’ está claro que es un Ferrari de la televisión, es un formato que tiene muchísimas cosas buenas. Pero yo, sinceramente, te digo que cada uno de los programas que he ido presentando, para mí han sido especiales, todos. Siempre han sido formatos en los que he creído, siempre han sido formatos en los que he aprendido muchísimo, y este es uno más de ellos, que está claro que adoro y quiero y ya llevo seis años aquí y seguro que cuando sea viejita, sí, echaré la vista atrás, y diré «yo presenté un programa del que me siento muy orgullosa, claro».

¿Cuál es la gran novedad de esta nueva temporada?

– Tenemos algunas, tenemos algunas novedades, porque para mí siempre lo digo, el formato es el que es y aquí la gran novedad siempre reside en los talents que vienen a intentar cumplir su sueño. Pero sí, tenemos cositas. Por ejemplo, en las audiciones le damos a Malú el superpoder de silenciar a los coaches. Imagínate, cuando ya sabes que se giran los sillones y cada uno de ellos, suelta ese speech del que tiran absolutamente todo lo que tienen, tiran de llamadas hasta de sus madres, imagínate. Pero claro, en ese momento en el que está soltando el speech, Malú tiene el superpoder de silenciar a ese coach y eso nos da grandes momentos, porque imagínate

¿Porque ha para sido?

– Por ser la más veterana, efectivamente, por ser la más veterana.

¿Hay momentos en los que tú también silenciarías a todos?

– Hombre, yo en los directos a veces me entran ganas. No, date cuenta que yo soy la única que conoce los tiempos del programa. Estamos en el plató, y la que tiene que barajar esos tiempos soy yo, soy la única que lleva pinganillo, ellos no llevan nada. Entonces, muchas veces, claro, yo digo dios mío, que no me cabe el programa entero y estos no hacen nada más que charlar. O sea, a lo mejor en una valoración que se han emocionado mucho, porque el talent lo ha hecho muy bien, pues quieren hablar todos y yo en mi escaleta mental no me da tiempo a que hablen todos. Entonces sí, a veces ahí sí que los silenciaría.

Y hay otra novedad, el mando, si no me equivoco

– La playlist. Exactamente. Les hemos dado un mando y les hemos dicho que confeccionen una playlist con canciones que sean especiales para ellos. Entonces, cuando ellos consideran, date cuenta que en las audiciones hay mucha tensión en el plató. Todo está en silencio. Esa persona está sola en el escenario, entonces ellos se tensan también. Yo creo que esto del mando sirve mucho para destensar esas situaciones. Les hemos dicho que hagan una playlist con canciones que sean especiales, por lo que sea, para ellos. Y la han hecho y le dan al mando en el momento que ellos consideran oportuno y se ponen todos a bailar. Imagínate, yo qué sé. Por ejemplo, Malú elige a las Spice. Y de repente suenan las Spice Girls y están todos bailando ahí.

No puedes escuchar ninguna canción más en la vida y solo puedes escuchar el resto de tu vida

– ¡Buah! ‘Amiga mía’, me encanta. «Amiga mía» es una canción que creo que tiene el poder de transportarme a momentos felices o a momentos intensos de mi vida, a recuerdos que signifiquen algo para mí. «Amiga mía» es una canción que me transporta a la época del instituto, con mis amigas, con esos primeros amores, con todo eso y es una canción que me gusta mucho, pero como favorita, favorita, favorita, no podría quedarme, creo que con una sola. Depende mucho del estado de ánimo que tengas, la canción que te pongas.

Todo lo que toca Antena 3 lo convierte en líder…

Bueno, para mí, sinceramente, todo esto es muy cíclico. Hay momentos en los que una cadena lidera, hay momentos en los que le toca a otro, pero sí que es verdad que el espectador no es tonto y nosotros como grupo ofrecemos al espectador programas de mucha calidad. Entonces, al final, a la gente le gusta, la gente lo ve y yo creo que es por eso, por lo que siguen ahí.

¿Cuál es la voz que más te gusta y que tú escuches día a día?

La voz de mi hijo. Está clarísimo. Cuando dice «Mami» (con acento gallego) y le digo ¿qué te has vuelto gallego o qué te pasa? Es como «mami, no me hagas eso, no» y a mí me encanta, me encanta escucharlo, claro.